Экономические циклы: как определить и во что инвестировать

Экономические циклы — колебания экономической активности, состоящие в повторяющихся экономических спадах и экономических подъемах.

Компания Fidelity, входящая в топ 4 УК в мире, выделяет 3 цикла:

Долгосрочный цикл — может длиться 10-30 лет. По смыслу схож с концепцией волн Кондратьева. Обычно связан с появлением новой технологии (интернет), которая серьезно меняет экономику и мир в целом. Пока идет развитие этой технологии, внедрение в жизнь людей и монетизация, цикл находится в растущей фазе. Когда технология уже есть повсеместно, развитие стопорится, цикл в нисходящей фазе. В этот момент создается новая технология или она уже создана, но еще не распространена. С ее внедрением начинается новый цикл. Бизнес-цикл — длится 1-10 лет, образуются за счет периодов подъема экономики страны (ВВП, занятость, производство) и периодов спада. Тактический цикл — длится 1-12 мес., обычно связан с сезонностью.

С точки зрения инвестирования стоит рассмотреть именно бизнес-циклы. Они, как правило, совпадают с фазами роста и падения фондового рынка.

Каждый бизнес-цикл по-своему индивидуален, но определенные закономерности имеют тенденцию повторяться с течением времени. Колебания бизнес-цикла — это отчетливые изменения в темпах роста экономической активности. Непредвиденные макроэкономические события или шоки иногда могут нарушить тенденцию, но изменения в ключевых показателях экономики исторически служат надежным ориентиром для распознавания различных фаз экономического цикла.

Фазы бизнес-цикла:

Ранняя фаза — это резкое восстановление после рецессии. Экономическая активность переходит от падения к положительному росту , а затем ускорению темпов роста. Денежно-кредитная политика смягчается, что приводит к росту кредитования. Создается здоровая среда для быстрого расширения рентабельности и роста прибыли. Производственные запасы находятся на низком уровне, в то время как продажи начинают расти. Средняя фаза — обычно самая продолжительная. Рост экономики продолжается, темпы положительные, но уже не такие высокие. ДКП становится более нейтральной, кредитование растет, предприятия показывают хорошую прибыль. Запасы и продажи уравновешиваются. Поздняя фаза — характеризуется перегретой экономикой. Темпы роста сильно замедляются. ДКП ужесточается, кредиты становятся менее доступными. Запасы растут, а продажи падают. Фаза рецессии — падение экономической активности. Темпы роста всех показателей становятся отрицательными. ДКП смягчается, ставка снижается, регулятор старается поддержать экономику. Запасы начинают снижаться вместе с продажами на фоне снижения производства. Именно в фазе рецессии фондовый рынок достигает своего дна и начинает разворот.

Кратко фазы описаны в таблице ниже:

Фаза Показатель Ранняя Средняя Поздняя Рецессия ВВП Высокие темпы роста Продолжение роста умеренными темпами Замедление темпов роста Падение ВВП Промышленность Восстановление промышленности Сильный рост Падение темпов роста Стагнация Кредиты Кредиты начинают расти Сильный рост Падение темпов роста Стагнация Корпоративные прибыли Быстрый рост Умеренный рост Прибыль под давлением Падение прибыли Политика ФРС Стимулирование экономики Нейтральная политика Ужесточение политики Переход к мягкой политике Запасы и продажи Запасы низкие, продажи растут Равенство продаж и запасов Рост запасов, снижение продаж Падение запасов, продажи низкие

По одному показателю невозможно определить фазу цикла, только по совокупности.

Ниже представлена средняя доходность разных активов во время той или иной фазы. Данные старые, на 2014 год, но зато было затронуто несколько кризисов. Доходность акций наиболее точно соответствует динамике экономической активности. У облигаций доходность зависит от денежно-кредитной политики, а именно от ставки. Так, во время поздней фазы ставку обычно повышают, что негативно сказывается на котировках. Во время рецессии регуляторы начинают снижать ставку, что подталкивает котировки облигаций к росту.

Кэш в данном случае — это доходность денежного рынка: депозиты, сделки РЕПО. Тут тоже все зависит от ставки ФРС.

В Fidelity посчитали, в какие сектора экономики лучше инвестировать на определенной стадии рынка. Тут все логично: в ранней фазе лучше всего себя чувствуют промышленный сектор, недвижимость и товары вторичного спроса. Во время рецессии лучше инвестировать в защитные сектора: товары первой необходимости, здравоохранение и коммунальные услуги. Это не значит, что они будут расти. Их динамика будет лучше, чем у рынка в целом.

Сектора экономики:

Financials — Финансы.

Real Estate — Недвижимость.

Consumer Discretionary — потребительские товары вторичного спроса (необязательные). К ним относятся автомобили, отели, развлечения и т.д.

Technology — Технологии.

Industrials — Промышленность.

Materials — Материалы.

Consumer Staples — потребительские товары первой необходимости (еда, предметы личной гигиены).

Healthcare — Здравоохранение.

Energy — Энергетика.

Communication Services — Коммуникационные услуги (телефония, интернет, телевидение).

Utilities — Коммунальные услуги (электроэнергия, вода, газ).

Важно отметить, что данная модель экономических циклов в первую очередь применима к американской экономике. Но учитывая, что мировая экономика в целом коррелирует с американской, можно делать выводы и по другим странам.

Для чего нам нужны эти циклы и фазы? Во-первых, определив текущую фазу, можно понять в общих чертах, чего стоит ожидать дальше. Например, в 2007 году экономика США находилась в поздней стадии бизнес-цикла: темпы роста ВВП снижались, промышленность и корпоративные прибыли тоже, ставка ФРС находилась на высоком уровне. Затем произошел кризис и началась следующая фаза — рецессия.

Во-вторых, зная фазу цикла, проще определить в какой сектор экономики стоит сейчас инвестировать.

Конечно, экономика меняется и ситуации всегда разные. Одинаковых сценариев кризиса не будет, но есть объективные факторы, на которые можно ориентироваться.