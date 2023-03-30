На фондовом рынке существует множество различных стратегий и подходов. Одними из наиболее распространенных являются инвестирование в акции роста и акции стоимости. Оба типа акций обладают своими уникальными особенностями, которые делают их привлекательными для разных типов инвесторов.

В данной статье мы рассмотрим основные отличия акций роста от акций стоимости, какие есть преимущества и недостатки, а также каким образом можно использовать их для инвестирования.

Акции роста

Акции роста — это акции компаний, которые демонстрируют быстрый рост и высокую доходность. Ожидается, что акции таких компаний будут расти более высокими темпами, чем остальной рынок.

Чаще всего это компании, работающие в инновационных секторах экономики, таких как информационные технологии или биотехнологии. Такие компании, как правило, характеризуются высокими темпами роста выручки, высокой операционной рентабельностью и ростом прибыли выше среднего. Примеры акций роста на американском рынке: Amazon, Tesla, Netflix, а на российском рынке — Яндекс, VK, OZON.

Компании, чьи акции относятся к этой категории, обычно быстро растут и расширяют свой бизнес, путем реинвестирования большей части доходов обратно в бизнес, что способствует росту цены на акции.

Инвесторы, которые покупают акции роста, часто надеются на то, что их цена продолжит расти в будущем и готовы платить премию за потенциал будущего роста, что также приводит к росту цены акции. В результате акции роста, как правило, имеют более высокий коэффициент P/E.

Акции роста считаются одним из самых перспективных активов на рынке. Инвесторы, которые хотят получить высокую прибыль в короткие сроки, обычно выбирают именно этот тип акций. Однако, следует понимать, что такой подход сопряжен с риском потери части или всех инвестиций. Также, перед тем как купить акции роста, желательно проанализировать рынок и оценить, насколько успешна и стабильна компания, в которую вы собираетесь инвестировать.

Акции стоимости

Акции стоимости — это акции компаний, которые торгуются на рынке по цене ниже, чем они должны были бы стоить, учитывая их фундаментальные показатели.

У этих компаний могут быть хорошие фундаментальные показатели, но по той или иной причине рынок еще не признал их истинную ценность. Они могли оказаться в немилости у инвесторов по целому ряду причин, таких как недавнее снижение прибыли или временный спад в их отрасли. В результате акции стоимости, как правило, имеют более низкие коэффициенты P/E и более высокую дивидендную доходность. Поскольку акции стоимости часто оцениваются ниже их фундаментальной оценки, то они могут обеспечить запас прочности для инвесторов, которые готовы купить по более низкой цене, надеясь на то, что со временем компания оправится от своей неудачи и цена акций вырастет к свой справедливой стоимости.

Акции стоимости часто встречаются в таких отраслях, как банковское дело, энергетика и розничная торговля. Эти компании, как правило, характеризуются стабильной прибылью, высокой дивидендной доходностью и низким соотношением цены к балансовой стоимости (P/BV). Примеры акций роста на американском рынке: JPMorgan, ExxonMobil и Walmart, а на российском рынке — Лукойл, Интер РАО, X5 Retail Group.

Инвесторы, которые покупают акции стоимости, надеются на то, что цена акций в будущем вырастет, когда рынок поймет их истинную стоимость. Акции стоимости считаются менее рискованными, чем акции роста, так как они могут считаться «недооцененными» на рынке. Инвесторы, которые хотят получить прибыль в долгосрочной перспективе, обычно выбирают именно этот тип акций.

Однако, выбирать акции стоимости также нужно осторожно. Если компания не пользуется спросом на рынке, то она может остаться недооцененной на длительный период времени, что приведет к убыткам для инвесторов.

Понять как анализировать компании перед инвестированием и найти недооцененный акции по фундаментальному анализу вам помогут следующие статьи:

Сравнение акций стоимости и акций роста

Источник: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/

Для сравнения динамики роста акций роста и акций стоимости рассмотрим индексы от S&P500 с учетом дивидендов— для акций роста S&P500 Growth (Total Return) и для акций стоимости S&P500 Value (Total Return). Также в качестве бенчмарка рассмотрим и сам индекс S&P500 (Total Return), который отражает среднерыночный результат.

За последние 10 лет индекс S&P500 вырос на 322,68% (12,02% годовых), фонд акций роста показал результат 364,35% (13,38% годовых), что выше среднерыночных значений, а фонд акций стоимости оказался хуже рынка с результатом в 267,97% (9,96% годовых).

На графике можно заметить большую волатильность акций роста, который в периоды роста рынка растут более быстрыми темпами, но и в периоды спада снижаются также быстрее рынка.

Преимущества и недостатки

Ответить на вопрос какая из стратегий инвестирования в акции роста или в акции стоимости является лучшей не представляется возможным. Т.к. у каждого подхода есть как свои уникальные преимущества, так и недостатки.

Одним из главных преимуществ инвестирования в акции роста является возможность получения высокой прибыли в короткие сроки. Однако, такой подход также сопряжен с высоким риском потери части или всех инвестиций в связи с более высокой волатильностью. Также в связи с тем, что компании вкладывают большую часть прибыли обратно в бизнес, они обычно не платят дивиденды.

Акции стоимости, с другой стороны, считаются менее рискованными, так как они имеют большую стабильность и предсказуемость. Однако, такой подход также ограничивает потенциальную прибыль, т.к. цена акций может не измениться в течение долгого времени.Инвестирование в акции стоимости может быть привлекательным для инвесторов, которые ставят во главу угла стабильность и стабильные дивиденды, а не потенциал роста.

Как использовать акции роста и акции стоимости для инвестирования

Использование акций роста и акций стоимости зависит от инвестора, его инвестиционной стратегии и терпимости к риску.

Некоторые инвесторы могут предпочесть инвестировать только в акции роста, чтобы получить максимальную прибыль в короткие сроки. Другие могут предпочесть инвестировать только в акции стоимости, чтобы получить прибыль в долгосрочной перспективе с меньшим риском.

Наиболее эффективной стратегией является комбинирование акций роста и акций стоимости, т.к. позволит получить прибыль как в короткие, так и в долгосрочные периоды. Кроме того, такой подход позволяет диверсифицировать портфель, чтобы распределить риски между различными компаниями и секторами экономики.

Итоги

Акции роста и акции стоимости — это два различных подхода к инвестированию в акции. У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. Выбор между ними зависит от типа инвестора, его инвестиционной стратегии и терпимости к потерям.

Комбинирование акций роста и акций стоимости в своем портфеле может быть эффективным способом инвестирования, позволяющим получить прибыль как в короткие, так и в долгосрочные периоды при одновременном снижении рисков.

Наконец, не забывайте, что инвестирование в акции роста или стоимости всегда сопряжено с определенным уровнем риска и перед принятием решения о покупке активов, проведите тщательный анализ рынка и компании, а также оцените свои финансовые возможности для определения подходящего уровня риска.