Как сравнивать компании на основе финансовой отчетности

Для диверсификации портфеля акций желательно, чтобы в нем присутствовали компании из различных отраслей. Но как выбрать наиболее привлекательную для инвестиций акцию в определенной отрасли на основе фундаментальных показателей из финансовой отчетности?

Чтобы сравнить компаний между собой, используют мультипликаторы, которые представляют собой соотношения финансовых показателей. Коэффициенты являются сопоставимыми величинами, поэтому их можно сравнивать. Желательно выбирать для сравнения схожие компании из одной отрасли.

Проблема в том, что не существует какого-либо точного мультипликатора или показателя, по которому можно точно сравнивать компании и сразу определять в какую компанию стоит инвестировать, а в какую нет. У каждого мультипликатора есть как свои плюсы, так и минусы.

Большинство мультипликаторов представлены в карточках компаний на сайте conomy.ru в разделе «Инвестиции - Эмитенты».

Чтобы лучше разобраться, что они показывают, желательно научиться самостоятельно их рассчитывать, что на самом деле не сложно, особенно с использованием Excel или Google Sheets.

Для расчетов понадобятся данные, которые можно сразу взять из отчетности компании (Что из себя представляет отчетность компании):

BV (Book Value) — капитал или балансовая стоимость компании;

E (Earnings) — чистая прибыль;

S (Sales) — выручка.

Некоторые показатели придется посчитать на основе данных из финансовой отчетности компании и данных с биржи:

P — капитализация компании или рыночная стоимость всех акций компании на бирже (цена акции * количество акций);

Чистый долг (Net debt) — долговые обязательства (краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные кредиты и займы) за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых активов;

EV (Enterprise Value) — стоимость компании с учетом долга (P + Net debt);

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль до расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Большинство компаний представляют данный показатель в презентациях и пресс-релизах к финансовой отчетности. Если его нет, то можно рассчитать самостоятельно прибавив к Операционной прибыли Амортизацию.

Для расчета капитализации компании в Google Sheets можно вывести рыночную цену и количество акций с помощью формул: =GOOGLEFINANCE("MCX:IRAO","PRICE") и =GOOGLEFINANCE("MCX:IRAO","SHARES"), где IRAO - тикер компании, например, «Интер РАО».

Обратите внимание, что для расчета мультипликаторов используются данные за год. Можно брать данные из годовой отчетности или суммировать значения из промежуточных отчетностей за последние 4 квартала или 2 полугодия.

Для примера рассмотрим основные компании в отрасли электроэнергетики. Будем использовать данные баланса из последней финансовой отчетности на 30.09.2021 г., а данные о финансовых результатах за последние 4 квартала (4 кв. 2020 г., + 1, 2 и 3 кв. 2021 г.).

Промежуточная таблица для последующего расчета будет иметь следующий вид:

Теперь рассмотрим что из себя представляют основные мультипликаторы, как они считаются и как их можно интерпретировать для сравнения компаний.

Основные мультипликаторы

P/BV (P/B) = капитализация / балансовая стоимость

Данный мультипликатор представляет собой отношение рыночной стоимости компании (P) к ее балансовой стоимости (BV). Он показывает, как рынок оценивает 1 рубль собственного капитала компании.

Если данный мультипликатор меньше 1, то компания торгуется ниже своей балансовой стоимости. Но если показатель отрицательный, то компания существует за счет кредиторов, и ее обязательства превышают активы.

Минусом данного мультипликатора является то, что его не рекомендуется использовать для высокотехнологичных компаний, т.к. непросто определить реальную стоимость различных нематериальных активов, человеческого капитала, технологий, патентов и пр.

P/E = капитализация / чистая прибыль

Это один из самых известных мультипликаторов, в котором капитализация компании соотносится с чистой прибылью. Можно использовать и другой способ расчета: для этого нужно разделить цену одной акции на прибыль на одну акцию (EPS), которую можно найти в отчете о совокупном доходе.

Полученный коэффициент показывает во сколько чистых прибылей оценивается компания.

Недостатком данного показателя является то, что чистая прибыль довольно изменчива. Если компания получился убыток, то теряется смысл в его применении.

Более подробно с данным коэффициентом можно ознакомиться в статье Мультипликатор P/E.

P/S = капитализация / выручка

Данный мультипликатор аналогичен предыдущему, но вместо чистой прибыли используется более стабильный показатель в виде выручки компании. С одной стороны это плюс, но с другой — не учитывается эффективность работы компании.

EV/EBITDA

Мультипликатор аналогичен рассмотренному ранее показателю P/E, только вместо простой капитализации компании используется капитализация с учетом долга EV (P + Net debt). А вместо чистой прибыли используется EBITDA

Более подробно с данным коэффициентом можно ознакомиться в статье Мультипликатор EV/EBITDA: расчет и применение.

Net debt/EBITDA

Этот показатель используется для оценки долговой нагрузки компании. Он показывает через сколько лет компания сможет погасить все свои долговые обязательства, если будет тратить всю заработанную EBITDA на выплаты кредиторам.

В некоторых компаниях данный показатель учитывается при принятии решений о сумме выплат дивидендов.

Более подробно с данным коэффициентом можно ознакомиться в статье Мультипликатор Долг/EBITDA.

Все рассмотренные выше мультипликаторы имеют общую особенность: чем меньше полученное значение, тем лучше. При сравнении компаний более предпочтительной будет компания с более низкими коэффициентами, т.к. предполагается, что она будет иметь больший потенциал для роста.

ROE

Данный показатель отражает эффективность использования капитала для получения прибыли. Он представляет собой соотношение чистой прибыли (E) к собственному капиталу (BV) и обычно выражается в %. Он показывает процентную ставку, под которую работают средства акционеров. Соответственно, чем больше, тем лучше. Совместно с показателем P/BV он позволяет определить справедливость оценки компании рынком относительно своей балансовой стоимости.

После расчета всех мультипликаторов получается следующая таблица:

Итоги

Существует множество различных мультипликаторов, характеризующих деятельность компаний, которые могут оказать помощь при выборе компании для инвестиций в сравнении с конкурентами в одной отрасли. Имеет смысл использовать не один какой-то конкретный показатель, а несколько.

Нужно отметить, что финансовые компании, в частности банки, будут сравниваться по другим мультипликаторам, т.к., например, из-за специфики ведения бизнеса по сути не получится посчитать EBITDA. Поэтому для оценки компаний из финансового сектора используются свои мультипликаторы. Примеры мультипликаторов, используемых для банков представлены в карточке Сбербанка и подробно рассмотрены в статье Финансовые мультипликаторы, применяемые для оценки банков.

В следующей статье рассмотрим как определить потенциал роста к фундаментальной стоимости компании на основе балансовой стоимости, а также на основе проведенного сравнительного анализа.