ПАО СБЕРБАНК
- Кол-во АОИ:21586948000 шт.
- Номинал:3 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.20%247.5 ₽
- За неделю, max:281 ₽
- За неделю, min:245 ₽
- Дивиденд:18.7 ₽
- Отсечка:12.05.2021
- Доходность:5.84%
- Минфин50%
- Юридические лица — нерезиденты44.37%
- Частные инвесторы3.71%
- Юридические лица — резиденты1.92%
Общая информация
ПАО Сбербанк является крупнейшим российским универсальным и транснациональным банком. Структура признана самым большим учреждением финансового сектора в Восточной и Центральной Европе. Бренд Сбербанка России является самым сильным и дорогим в банковском секторе. К такому заключению пришла независимая консалтинговая компания Brand Finance.
Датой своего образования Сбербанк России считает 12 ноября 1841 года. Именно эта дата ознаменована подписанием Николаем I указа об учреждении сберегательных касс. ПАО «Сбербанк» является историческим преемником данных учреждений. Изначально сберегательные кассы были представлены только в Санкт-Петербурге и Москве, но вскоре разрослись в целую сеть, охватившую всю страну и помогающую сохранить устойчивость и стабильность отечественной экономики. Сегодня Сбербанк России имеет более 14 тыс отделений в 83 субъектах и признан лучшим private банком РФ.
Основные виды деятельности
Сбербанк России стремится стать лучшей технологической финансовой компанией. Для этого предприятие создает собственную экосистему, в которую входит интернет-банкинг, физические отделения, мобильные приложения для отдельных продуктов.
ПАО «Сбербанк» обслуживает более 95 млн частных клиентов. Им предлагается следующий спектр услуг.
Кредитование.
Открытие и обслуживание депозитов.
Выпуск дебетовых и кредитных карт.
Инвестирование в ценные бумаги (акции, облигации и прочее).
Кассовое обслуживание (оплата услуг, штрафов, ЖКХ).
Страхование.
Для бизнеса банк также предлагает услуги кредитования и расчетно-кассового обслуживания. Среди корпоративных клиентов представлено свыше 2,5 млн предпринимателей и организаций разного масштаба.
В штате компании больше 278 тыс. сотрудников. Банк признан лучшим работодателем для студентов и молодежи. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно оказывает информационную и финансовую поддержку по проведению благотворительных, культурных и образовательных мероприятий.
На Московской бирже акции торгуются под тикерами «SBER» и «SBERP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего39 584 000 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 476 300 000 тыс. руб.
- Обязательства всего34 107 700 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
- Сокращенное наименованиеПАО СБЕРБАНК
- РуководительГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ, Президент, председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027700132195
- ИНН7707083893
- Юридический адрес:117312, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.19
- Телефон+74955005550
- E-mailsberbank@sberbank.ru
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