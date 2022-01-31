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ПАО СБЕРБАНК

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  • Кол-во АОИ:21586948000 шт.
  • Номинал:3 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.20%247.5 ₽
  • За неделю, max:281 ₽
  • За неделю, min:245 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:18.7 ₽
  • Отсечка:12.05.2021
  • Доходность:5.84%
дивидендная история
100%
Капитализация5 580 180 млн. руб.
  • Минфин50%
  • Юридические лица — нерезиденты44.37%
  • Частные инвесторы3.71%
  • Юридические лица — резиденты1.92%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

ПАО Сбербанк является крупнейшим российским универсальным и транснациональным банком. Структура признана самым большим учреждением финансового сектора в Восточной и Центральной Европе. Бренд Сбербанка России является самым сильным и дорогим в банковском секторе. К такому заключению пришла независимая консалтинговая компания Brand Finance. 

Датой своего образования Сбербанк России считает 12 ноября 1841 года. Именно эта дата ознаменована подписанием Николаем I указа об учреждении сберегательных касс. ПАО «Сбербанк» является историческим преемником данных учреждений. Изначально сберегательные кассы были представлены только в Санкт-Петербурге и Москве, но вскоре разрослись в целую сеть, охватившую всю страну и помогающую сохранить устойчивость и стабильность отечественной экономики. Сегодня Сбербанк России имеет более 14 тыс отделений в 83 субъектах и признан лучшим private банком РФ. 

Основные виды деятельности

Сбербанк России стремится стать лучшей технологической финансовой компанией. Для этого предприятие создает собственную экосистему, в которую входит интернет-банкинг, физические отделения, мобильные приложения для отдельных продуктов. 

ПАО «Сбербанк» обслуживает более 95 млн частных клиентов. Им предлагается следующий спектр услуг. 

  • Кредитование. 

  • Открытие и обслуживание депозитов.

  • Выпуск дебетовых и кредитных карт. 

  • Инвестирование в ценные бумаги (акции, облигации и прочее).

  • Кассовое обслуживание (оплата услуг, штрафов, ЖКХ). 

  • Страхование.

Для бизнеса банк также предлагает услуги кредитования и расчетно-кассового обслуживания. Среди корпоративных клиентов представлено свыше 2,5 млн предпринимателей и организаций разного масштаба. 

В штате компании больше 278 тыс. сотрудников. Банк признан лучшим работодателем для студентов и молодежи. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно оказывает информационную и финансовую поддержку по проведению благотворительных, культурных и образовательных мероприятий. 

На Московской бирже акции торгуются под тикерами «SBER» и «SBERP».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
39 584 000 000тыс. руб.

Активы

  • Активы всего39 584 000 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 476 300 000 тыс. руб.
  • Обязательства всего34 107 700 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.15P/BV
5.71P/E
3.91P/Net operational profit
1.8P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
5 476 300 000Собственный капитал
0.14Достаточность капитала
-279 900 000Комиссионные расходы
34Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
894 100 000Комиссионные доходы
2Стоимость пассивов, %
34 213 800 000Процентные активы
-771 400 000Процентные расходы
2 602 000 000Процентные доходы
31 482 900 000Процентные пассивы
614 200 000Чистые коммссионные доходы
1 830 600 000Чистые процентные доходы
5Чистая процентная маржа, %
5Чистый спред, %
1 103 200 000Чистая прибыль
3ROA, %
20ROE, %
8Доходность активов, %
39 584 000 000Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
34 823 546 983тыс. руб.Активы-нетто
4 741 066 308тыс. руб.Собственный капитал
22 869 289 091тыс. руб.Кредитный портфель
793 445 449тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
14 800 892 956тыс. руб.Вклады физических лиц
5 178 298 565тыс. руб.Вложения в ценные бумаги

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
71.18%В рублях
28.82%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
76.04%В рублях
23.96%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
1 635.1млрд руб.Государство
7 489.6млрд руб.Юридические лица
16 641млрд руб.Физические лица
25 765.7млрд руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
2.9%Телекоммуникации
5.5%Торговля
4.2%Транспорт, авиационная и космическая промышленность
1.8%Услуги
37.2%Физические лица
2.6%Химическая промышленность
3.3%Энергетика
3%Прочие
2.6%Государственные и муниципальные учреждения
0.6%Деревообрабатывающая промышленность
2.5%Машиностроение
7.5%Металлургия
9.2%Нефтегазовая промышленность
9%Операции с недвижимым имуществом
5.3%Пищевая промышленность и сельское хозяйство
2.8%Строительство
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 09.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО СБЕРБАНК
  • РуководительГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ, Президент, председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027700132195
  • ИНН7707083893
  • Юридический адрес:117312, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.19
Контактная информация
  • Телефон+74955005550
  • E-mailsberbank@sberbank.ru
  • Сайтссылка