ПАО Сбербанк является крупнейшим российским универсальным и транснациональным банком. Структура признана самым большим учреждением финансового сектора в Восточной и Центральной Европе. Бренд Сбербанка России является самым сильным и дорогим в банковском секторе. К такому заключению пришла независимая консалтинговая компания Brand Finance.

Датой своего образования Сбербанк России считает 12 ноября 1841 года. Именно эта дата ознаменована подписанием Николаем I указа об учреждении сберегательных касс. ПАО «Сбербанк» является историческим преемником данных учреждений. Изначально сберегательные кассы были представлены только в Санкт-Петербурге и Москве, но вскоре разрослись в целую сеть, охватившую всю страну и помогающую сохранить устойчивость и стабильность отечественной экономики. Сегодня Сбербанк России имеет более 14 тыс отделений в 83 субъектах и признан лучшим private банком РФ.

Основные виды деятельности

Сбербанк России стремится стать лучшей технологической финансовой компанией. Для этого предприятие создает собственную экосистему, в которую входит интернет-банкинг, физические отделения, мобильные приложения для отдельных продуктов.

ПАО «Сбербанк» обслуживает более 95 млн частных клиентов. Им предлагается следующий спектр услуг.

Кредитование.

Открытие и обслуживание депозитов.

Выпуск дебетовых и кредитных карт.

Инвестирование в ценные бумаги (акции, облигации и прочее).

Кассовое обслуживание (оплата услуг, штрафов, ЖКХ).

Страхование.

Для бизнеса банк также предлагает услуги кредитования и расчетно-кассового обслуживания. Среди корпоративных клиентов представлено свыше 2,5 млн предпринимателей и организаций разного масштаба.

В штате компании больше 278 тыс. сотрудников. Банк признан лучшим работодателем для студентов и молодежи. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно оказывает информационную и финансовую поддержку по проведению благотворительных, культурных и образовательных мероприятий.

На Московской бирже акции торгуются под тикерами «SBER» и «SBERP».