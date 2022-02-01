Что из себя представляет финансовая отчетность компании

В данной статье рассмотрим разбор финансовой отчетности эмитента, как она может быть полезна инвесторам и на что обращать внимание при анализе.

В предыдущей статье Как анализировать компании перед инвестированием рассматривали с чего стоит начинать анализ компании, почему важно знать особенности ведения бизнеса в отрасли, ее акционеров и как использовать данные об операционных результатах.

Не менее важной для инвестора является финансовая отчетность компании. О том, как и где найти отчетность компании можно почитать в статье Отчетность компании: где и как ее найти.

Все российские компании публикуют отчетности по российским стандартам (РСБУ), а также могут публиковать и по международным стандартам (МСФО). Чем они отличаются можно почитать в статье Базовые различия стандартов МСФО и РСБУ.

Инвесторам стоит больше обращать внимание на отчетность по МСФО, т.к. она более удобная для анализа и представляет консолидированные результаты группы компаний, как единое целое. В МСФО отчет о движении денежных средств формируется косвенным методом, а не прямым, как в РСБУ. Косвенный метод более комфортный для анализа и имеет взаимосвязь с непосредственными финансовыми результатами компании.

Начинать изучение финансовой отчетности рекомендуется с ознакомления с пресс-релизом или презентацией, где выделены основные показатели (выручка, прибыль, EBITDA и пр.), их динамика и что оказало влияние на произошедшие изменения в отчетном периоде. Например, у «Интер РАО» они представлены на сайте компании в разделе Финансовая информация - Финансовая отчетность: https://www.interrao.ru/investors/financial-information/financial-reporting/ .

Наиболее полезные данные из отчетности такие как Динамика финансовых результатов (выручка, прибыль) и данные из Бухгалтерского баланса также доступны в карточке компании на сайте conomy.ru в разделе «Инвестиции - Эмитенты». Например, карточка «Интер РАО».

Для более подробного анализа уже можно переходить к самостоятельному изучению финансовой отчетности, которая состоит из:

Заключения аудитора. Бухгалтерского баланса (отчет о финансовом положении). Отчета о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе или о прибылях и убытках). Отчета о движении денежных средств. Отчета об изменениях в капитале. Примечаний.

Для примера рассмотрим обзор отчетности компании ПАО «Интер РАО» за 2020 год.

1. Заключение аудитора

В начале отчетности представляется заключение независимой аудиторской компании по итогам проверки финансовой отчетности на соответствие стандартам, чтобы исключить фактор манипулирования, представления ложных данных или скрытия какой-либо информации. Более глубокий и подробный анализ проводится у ежегодной отчетности.

Крупные аудиторские компании из большой четверки (Deloitte, PwC, EY, KPMG) дорожат своей репутацией и несут ответственность, поэтому отчетности, которая проверена одним из данных аудиторов, можно доверять и такая отчетность довольно достоверно отражает финансовое состояние предприятия.

2. Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении)

Далее следует отчет о финансовом положении компании, который также является бухгалтерским балансом. По сути в балансе отражается все то, чем владеет компания в данный момент.

Баланс состоит из:

активов, которые состоят из оборотных и внеоборотных;

капитала;

и обязательств, которые делятся на краткосрочные и долгосрочные.

В бухгалтерском балансе соблюдается следующий баланс:

Активы (Внеоборотные + Оборотные) = Капитал + Обязательства (Краткосрочные + Долгосрочные) .

Все имеющиеся у компании активы должны быть приобретены либо на собственные средства (капитал), либо на заемные (обязательства).

Нередко встречается вопрос, чем отличаются внеоборотные активы от оборотных. Более подробно данный вопрос освещен в статье Активы предприятия. Обычно к внеоборотным относятся активы, которые используются длительный промежуток времени, более 1 года или 1 операционного цикла (основные средства: здания, станки или долгосрочные инвестиции). К оборотным относятся активы, которые используются в непосредственной производственной деятельности в течение одного операционного цикла или короткого промежутка времени, менее 1 года (запасы: сырье и материалы, денежные средства, краткосрочные инвестиции).

В капитале наиболее важным пунктом является Нераспределенная прибыль. Она представляет собой всю накопленную прибыль, которая на текущий момент не была использована. Именно из нераспределенной прибыли компании выплачивают дивиденды. Также нераспределенная прибыль может быть направлена на Обратный выкуп собственных акций (buyback). Подробнее про байбэк можно ознакомиться в статьях Обратный выкуп акций или байбэк: как это работает и Причины обратного выкупа акций.

3. Отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе)

Далее представляется отчет о прибылях и убытках. Здесь можно узнать выручку и прибыль, т.е. сколько компания заработала за отчетный период. Нередко новички путают эти понятия, поэтому они были более подробно рассмотрены в статье Выручка, доход и прибыль.

Данный отчет связан с предыдущим отчетом о финансовом положении, следующим образом: чистая прибыль полученная в отчетном периоде отражается в капитале, графа нераспределенная прибыль.

Желательно рассматривать показатели выручки и прибыли не только за конкретный отчетный период времени, но и в динамике, чтобы иметь представление о темпах роста/падения за несколько лет деятельности компании и есть ли у данных показателей сезонность. Динамику финансовых показателей российских эмитентов можно посмотреть на сайте conomy.ru в разделе Инвестиции - Эмитенты.

Убыток в конкретный отчетный период не говорит об убыточности компании в целом. Например, в электроэнергетике есть компания «Мосэнерго», которая в середине года (2 и 3 кв.) показывает низкие показатели выручки и убытки, но имеет высокие показатели в 1 и 4 кв. Связано это с тем, что основную часть дохода составляют продажи теплоэнергии, которая пользуются спросом в центральном регионе деятельности компании в холодные зимние периоды, которые как раз выпадают на 1 и 4 кв., а в теплое время (2 и 3 кв.) — спрос низкий.

Сразу возникает вопрос, почему стоит обращать внимание на показатель чистой прибыли, а не на показатель совокупного дохода, ведь даже отчет называется о совокупном доходе. Дело в том, что исходя из показателя чистой прибыли компании выплачивают дивиденды и оценивают эффективность работы предприятия, а в показатель итогового совокупного дохода входят еще такие статьи дохода, которые не могут быть отражены в составе чистой прибыли в данном отчетном периоде, но которые могут быть включены в будущем или вообще никогда не будут включены. Ярким примером являются статьи с переоценкой ценных бумаг, как в отчетности «Интер РАО».

Стоит также отметить, что не все статьи с переоценкой будут попадать в прочий совокупный доход. Например, если компания считает, что ценные бумаги могут быть реализованы в любой момент, то переоценка будет отражаться в составе прибыли, а если в ближайшей перспективе ценные бумаги продавать и реализовывать доход/расход от переоценки стоимости не планируется, то — в составе прочего совокупного дохода.

4. Отчет о движении денежных средств

Следующим важным для инвестора отчетом является отчет о движении денежных средств, который имеет 3 раздела по типам использования: операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Данный отчет отражает денежные потоки и показывает откуда пришли деньги в компанию и на что были использованы.

В денежных потоках по операционной деятельности отражается движение денег, связанных с основной деятельностью компании. Прибыль до налогообложения (96 201 млн руб.) из отчета о совокупном доходе корректируется на неденежные статьи для приведения к чистым денежным потокам. Одним из таких неденежных показателей является Амортизация, которая входит в себестоимость (операционные расходы). Например, компания купила оборудование за 100 млн руб. со сроком полезного использования 10 лет, чтобы отразить стоимость оборудования в себестоимости продукции, компания будет производить амортизационные отчисления в течение срока полезного использования 10 лет равномерными платежами 100 / 10 = 10 млн руб. в год.

А 100 млн руб., которые компания потратила на это оборудование будут отражены в разделе Инвестиционная деятельность в графе Приобретения основных средств. Также там отражаются денежные средства полученные от продажи основных средств. Эти строчки в отчетности важны, т.к. показывают такой показатель как CAPEX (капитальные затраты). В инвестиционной деятельности указываются денежные потоки, которые компании нужно вкладывать для поддержания работы и развития бизнеса.

В Финансовой деятельности отражаются денежные средства использованные во взаимоотношениях с кредиторами (получение и погашение кредитов) и акционерами (выплата дивидендов, покупка и продажа собственных акций).

В итоге получается сумма денежных средств на счетах компании на конец отчетного периода (181 116 млн руб.), которая также будет отражена в Бухгалтерском балансе в разделе Оборотных активов.

Нужно уделить особое внимание тому, что увеличение денежных средств на счету компании не является прибылью компании. Так за 2020 г. увеличение денежных средств компании «Интер РАО» составило 85 192 млн руб., а чистая прибыль – 75 465 млн руб. Способность компании генерировать положительный денежный поток от операций, т.е. получать реальные денежные средства не менее важна, чем прибыльность.

Данные трех отчетностей (отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе и отчет о движении денежных средств) взаимосвязаны и являются наиболее интересными для инвестора, т.к. будут использоваться для дальнейшей оценки компании.

5. Отчет об изменениях в капитале

Данный отчет говорит сам за себя и показывает из-за чего произошли изменения в Капитале, который отражается в балансе.

По горизонтали указываются структура капитала (акционерный капитал, собственные выкупленные акции, резервы, нераспределенная прибыль и пр.), а слева по вертикали операции, которые привели к изменению (покупка и продажа собственных акций, выплата дивидендов и пр.).

Этот отчет нужен для того, чтобы показывать операции, которые не являются основным бизнесом компании, но могут затруднять анализ и оказывать существенные влияние при отражении в составе прибылей/убытков. Например, покупка/продажа собственных акций.

6. Примечания

Обратите внимание, что в каждом из рассмотренных выше отчетов есть еще странный столбец Прим. с числами. Здесь указываются сноски в примечаниях для более полного раскрытия информации, представленной в отчетности.

Например, можно посмотреть структуру Выручки и Операционных расходов (себестоимости). Смотрим отчет о совокупном доходе и видим рядом с Выручкой число 22 в столбце Прим., а у Операционных расходов — 24. Далее ищем в примечаниях данные разделы и смотрим более полную расшифровку показателей, указанных в отчетах.

Наглядно видно за счет чего компания получает основной доход — продажа электроэнергии и мощности.

В структуре себестоимости также можно посмотреть основные статьи затрат. Здесь также стоит обратить внимание на амортизацию, т.к. не всегда компании ее указывают в отчете о движении денежных средств, но часто указывают в структуре себестоимости. Амортизация может быть важна для расчета показателя EBITDA (операционная прибыль + амортизация), который присутствует во многих мультипликаторах, используемых для анализа компании и сравнения с конкурентами, например, EV/EBITDA и Долг/EBITDA.

Также в примечаниях можно более подробно ознакомиться с основными положениями учетной политики и с разбивкой данных по сегментам.

Вывод

Понимание финансовой отчетности компании важно для дальнейшего анализа компании. Это нужно для того, чтобы вы знали откуда и какие показатели нужно брать для расчета различных мультипликаторов, а также для фундаментального анализа акций и определения целевой (справедливой) цены акции компании, которая также отражается на сайте conomy.ru в разделе Инвестиции - Потенциалы.

Как оценивать компании на основе отчетности рассмотрим уже в следующей статье.

Если у вас есть какие-то вопросы касательно финансовой отчетности компаний, задайте их в комментариях.