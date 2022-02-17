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ПАО "ИНТЕР РАО"

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  • Кол-во АОИ:104400000000 шт.
  • Номинал:280.977 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.15%3.6245 ₽
  • За неделю, max:3.852 ₽
  • За неделю, min:3.556 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.1807112069 ₽
  • Отсечка:07.06.2021
  • Доходность:3.50%
дивидендная история
100%
Капитализация378 398 млн. руб.
  • ОАО «Роснефтегаз»26.37%
  • ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»28.89%
  • ПАО «ФСК ЕЭС»8.57%
  • Прочие36.18%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Интер РАО» — крупнейший энергохолдинг, имеющий активы не только в РФ, но в странах Европы и СНГ. Компания является единственным российским оператором, совершающий экспорт-импорт энергоресурса. Холдинг управляет распределительными компаниями, имеющими статус гарантированных поставщиков в 12 регионах страны.

Краткий экскурс в историю

Общество «Интер РАО» создано в 1997 году как дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России». Статус акционерного оно получило в 2008 году, а публичного — в 2015 году. 

Стратегия Группы предполагает организацию диверсифицированного международного холдинга с присутствием во всех ключевых отраслях энергетики. По итогам 2020 года ПАО «Интер РАО» планирует войти в 10 крупнейших энергетических предприятий мира.

Сфера деятельности

Группа «Интер РАО» осуществляет следующие виды деятельности:

  •  генерацию электроэнергии;

  •  сбыт электричества;

  •  инжиниринг и продажу электрооборудования;

  •  международный энерготрейдинг;

  •  распределение электричества по сетям за пределами РФ.

Агентством Fitch холдингу присвоен высокий рейтинг «ВВВ»/прогноз стабильный в долгосрочной перспективе.

Акции компании

Уставной капитал «Интер РАО» в размере 293,340 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 2,81 рубля каждая. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «IRAO».

Крупнейшими акционерами Группы являются холдинг «Интер РАО Капитал» (30% Уставного капитала) и Группа «РосНефтегаз» (28% Уставного капитала). В свободном обращении (free-float) пребывает 34,24% уставного капитала.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
945 573 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы472 692 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы472 881 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы678 839 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства110 685 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства156 049 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.72Долг/EBITDA
1.91EV/EBITDA
2.41EV/OCF
0.26EV/S
0.6P/BV
4.2P/E
5.87P/FCF
1.98P/NCAV
-11.84P/NNWC
0.36P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.82Коэффицент абсолютной ликвидности
0.72Коэффициент автономии
10.76Рентабельность общая, %
0.3Коэффициент маневренности собственного капитала
1.76Оборачиваемость собственного капитала
0.44Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.57Оборачиваемость оборотных активов
3.03Коэффицент текущей ликвидности
0.14Коэффициент привлечения заемного капитала
12.46Коэффицент покрытия процентов
41.14Оборачиваемость запасов
6.31Коэффициент обеспеченности запасов
0.83Коэффициент покрытия инвестиций
11.56Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.7Индекс постоянного актива
8.61Маржа прибыли, %
0.5Коэффициент мобильности имущества
1.57Коэффицент срочной ликвидности
10.68Оборачиваемость дебиторской задолженности
22.16Рентабельность оборотных активов, %
22Рентабельность внеоборотных активов, %
20.71Рентабельность производственных фондов, %
40.62Рентабельность задействованного капитала, %
15.16Рентабельность собственного капитала, %
10.39Рентабельность продаж, %
0.59Коэффициент краткосрочной задолженности
0.27Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
30 725МВтУстановленная электрическая мощность
25 124Гкал/чУстановленная тепловая мощность
120 775млн кВт*чВыработка э/э
41 436тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИНТЕР РАО"
  • РуководительКОВАЛЬЧУК БОРИС ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1022302933630
  • ИНН2320109650
  • Юридический адрес:119435, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПИРОГОВСКАЯ, Д.27, К.2
Контактная информация
  • Телефон+78007000370
  • E-mailoffice@interrao.ru
  • Сайтссылка