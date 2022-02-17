ПАО «Интер РАО» — крупнейший энергохолдинг, имеющий активы не только в РФ, но в странах Европы и СНГ. Компания является единственным российским оператором, совершающий экспорт-импорт энергоресурса. Холдинг управляет распределительными компаниями, имеющими статус гарантированных поставщиков в 12 регионах страны.

Краткий экскурс в историю

Общество «Интер РАО» создано в 1997 году как дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России». Статус акционерного оно получило в 2008 году, а публичного — в 2015 году.

Стратегия Группы предполагает организацию диверсифицированного международного холдинга с присутствием во всех ключевых отраслях энергетики. По итогам 2020 года ПАО «Интер РАО» планирует войти в 10 крупнейших энергетических предприятий мира.

Сфера деятельности

Группа «Интер РАО» осуществляет следующие виды деятельности:

генерацию электроэнергии;

сбыт электричества;

инжиниринг и продажу электрооборудования;

международный энерготрейдинг;

распределение электричества по сетям за пределами РФ.

Агентством Fitch холдингу присвоен высокий рейтинг «ВВВ»/прогноз стабильный в долгосрочной перспективе.

Акции компании

Уставной капитал «Интер РАО» в размере 293,340 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 2,81 рубля каждая. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «IRAO».

Крупнейшими акционерами Группы являются холдинг «Интер РАО Капитал» (30% Уставного капитала) и Группа «РосНефтегаз» (28% Уставного капитала). В свободном обращении (free-float) пребывает 34,24% уставного капитала.