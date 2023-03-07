Энергетическая система России: прогноз на 2023-2028 годы

В данной статье рассмотрим текущее состояние российской энергосистемы и планы ее развития на следующие 5 лет, в период с 2023 по 2028 гг.

Текущее состояние российской энергосистемы

Общая установленная мощность электростанций России на начало 2023 года составляет 247 601,8 МВт, что на 0,41% выше значений начала 2022 года (246 590,9 МВт). В 2022 году было введено в эксплуатацию 1 610,7 МВт новых генерирующих мощностей, а выведено – 972,2 МВт. В итоге изменение с учетом перемаркировок действующего оборудования (372,4 МВт) составило +1 010,9 МВт.

За последние 5 лет с 2018 г. по 2023 г. установленная мощность увеличилась на 1,79% с 243 243,2 МВт.

Структура установленной мощности ЕЭС России на 01.01.2023 г.:

В 2022 году общая выработка электроэнергии на электростанциях в России составила 1 121,6 млрд кВт∙ч, что на 0,63% выше показателя 2021 года (1 114,55 млрд кВт∙ч).

За последние 5 лет с 2018 г. по 2023 г. выработка электроэнергии увеличилась на 4,73% с 1 070,9 млрд кВт∙ч.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций:

Потребление электроэнергии составило 1 106,3 млрд кВт∙ч, что на 1,45% выше значений прошлого года (1 090,44 млрд кВт∙ч).

За последние 5 лет потребление электроэнергии выросло на 4,8%, с 1 055,6 млрд кВт∙ч.

Динамика потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России:

Источник: АО «СО ЕЭС»

Прогноз развития российской энергетической системы на 2023-2028 гг.

Прогноз потребления электроэнергии строится исходя из текущего состояния российской ЕЭС, сложившейся структуры потребления электроэнергии и планов крупных потребителей по изменению своих объемов, а также учитывает инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующего генерирующего оборудования.

Для начала рассмотрим макроэкономические показатели, которые покажут общую картину развития экономики России.

Прогноз динамики ВВП согласно социально-экономическому развитию РФ на 2023-2025 гг.:

Среди драйверов роста ВВП в прогнозном периоде будут отрасли обрабатывающей промышленности, сфера IT, строительство и транспорт.

Прогноз динамики потребления электроэнергии по ЕЭС России на 2023-2028 гг.:

К 2028 году предполагается рост потребления электроэнергии на 11,48%, до 1 233 млрд кВт·ч, со среднегодовым приростом 1,83%.

Цены и тарифы в электроэнергетике

Планируемая индексация регулируемых тарифов на электроэнергию составит с 1 декабря 2022 г. +9%, с 1 июля 2024 г. +6%, с 1 июля 2025 г. +5%. Стоит отметить, что в отдельных регионах могут быть установлены иные тарифы по решению Правительства РФ или ФАС России.

Изменение установленной мощности генерирующего оборудования

С 2023 г. по 2028 г. планируется вывести из эксплуатации 5 198,7 МВт, из которых 1 000 МВт приходится на АЭС, а все остальное на устаревшее оборудование ТЭС, которые нуждается в модернизации.

Ввод генерирующих мощностей на 2023-2028 гг., МВт

Всего за следующие 5 лет планируется ввести 15 289,6 МВт новых генерирующих мощностей. В итоге общая установленная электрическая мощность увеличится на 4,72% до 259 299,9 МВт.

Более 25% (3 867,2 МВт) от новых вводимых в эксплуатацию мощностей составит ВИЭ – ветряные и солнечные электростанции. Но нужно сделать уточнение, что в структуре вводимых ВЭС в 2024 году учитывается и ввод в эксплуатацию Чистопольской ВЭС в Татарстане мощностью 71,5 МВт, которая была заменена на Родниковскую ВЭС в Ставропольском крае, от строительства которой компания ПАО «ЭЛ5-Энерго» отказалась.

Из наиболее крупных проектов в 2024 году планируется окончание строительства Загорской ГАЭС мощностью 840 МВт, которая принадлежит ПАО «РусГидро».

Структура установленной мощности на конец 2028 г.:

В структуре установленной мощности особых изменений не ожидается, но стоит отметить увеличение доли ВИЭ с 1,78% до 3,19% и снижение доли ТЭС с 66,05% до 64,86%.

Далее перейдем к прогнозу экспорта электроэнергии, который, в основном, касается компании ПАО «Интер РАО».

Динамика прогноза экспорта электроэнергии и мощности на 2023-2028 гг.:

После 2022 года наблюдается резкое снижение экспорта электроэнергии. К 2028 году ожидание падение экспорта электроэнергии на 58% с 22 400 млн кВт∙ч до 9 431 млн кВт∙ч. Более подробно о причинах сокращения продаж э/э зарубеж и его влиянии на финансовые показатели компании можно ознакомиться в статье Как отразится на «Интер РАО» прекращение экспорта электроэнергии.

Основным направлением экспорта электроэнергии станет Китай, но Финляндия все также будет оставаться одним из основных покупателей. С 2026 года экспорт в страны Балтии полностью прекратится.

Резюме

В целом не стоит рассчитывать на какие-либо большие ожидания от прогнозов развития российской энергосистемы.

Темпы роста ВВП в прогнозный период составят около 3%, где не делается ставка на отрасль электроэнергетики.

Среднегодовой темп роста потребления электроэнергии составит 1,8%, что ниже темпов роста ВВП. Но индексация тарифов на электроэнергию, а также ввод новых мощностей и модернизация старого генерирующего оборудования по программе ДПМ и КОММод окажет поддержку в росте выручки и финансовых показателей генерирующих компаний.

Очень мелкими шагами ЕЭС России движется в сторону «озеленения» производства электроэнергии. В структуре установленной мощности доля ВИЭ в виде ветряных и солнечных электростанций на конец 2028 года увеличится до 3%.

От сокращения экспорта электроэнергии в Европу пострадает «Интер РАО». Для восполнения потерь компания планирует перенаправить экспорт на восток и увеличить продажи в Китай.