ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
- Кол-во АОИ:35371898370 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.20%0.786 ₽
- За неделю, max:0.8184 ₽
- За неделю, min:0.774 ₽
- Дивиденд:0.085 ₽
- Отсечка:09.07.2020
- Доходность:8.20%
- ENEL S.p.A.56.43%
- PFR Partners Fund I Limited19.03%
- Prosperity Capital Management Limited7.68%
- Прочие16.86%
Общая информация
ПАО «Энел Россия» — энергокомпания с регионом присутствия в Тверской, Свердловской, Мурманской, Ростовской областях и Ставропольском крае. ПАО активно внедряет инновации в социальную, производственную и экологическую сферу. Устойчивое развитие — миссия энергетической компании.
ПАО «Энел Россия» производит тепло- и электроэнергию в 5 областях РФ, занимается ее поставкой населению и предприятиям. В 2019 году за 20,7 млрд рублей была продана крупнейшая угольная электростанция — Рефтинская ГЭС.
Краткий экскурс в историю
Компания прошла регистрацию в Екатеринбурге (2004 год), но главный ее офис расположен в Москве. В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.
В 2017 году ПАО «Энел Россия» выиграла тендер на строительство 2 установок ветрогенерации. Вся угольная мощность предприятия была продана в 2019 году. К 2022 году в планах компании произвести электричества на 13,8 млрд рублей, при этом 43% объема ожидаемой электроэнергии отводится ветровой.
Акции компании
Уставной капитал энергопредприятия «Энел Россия» в размере 35,372 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером является итальянское предприятие Enel S.p.A — свыше 56% Уставного капитала.
Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «ENRU». С 2013 по 2019 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 и 2015 годов). В 2019 году дивиденды выплачивались из накопленной прибыли прошлых периодов.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы71 073 660 тыс. руб.
- Оборотные активы17 862 219 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы42 730 809 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства28 483 503 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства17 721 567 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
- РуководительЗВЕГИНЦОВ СТЕФАН МОРИС отсутствует, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
- ОГРН1046604013257
- ИНН6671156423
- Юридический адрес:620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ХОХРЯКОВА, Д.10
- Телефон+74955393131
- E-mailoffice.russia@enel.com
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