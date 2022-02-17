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ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"

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  • Кол-во АОИ:35371898370 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.20%0.786 ₽
  • За неделю, max:0.8184 ₽
  • За неделю, min:0.774 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.085 ₽
  • Отсечка:09.07.2020
  • Доходность:8.20%
дивидендная история
100%
Капитализация27 802 млн. руб.
  • ENEL S.p.A.56.43%
  • PFR Partners Fund I Limited19.03%
  • Prosperity Capital Management Limited7.68%
  • Прочие16.86%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Энел Россия» — энергокомпания с регионом присутствия в Тверской, Свердловской, Мурманской, Ростовской областях и Ставропольском крае. ПАО активно внедряет инновации в социальную, производственную и экологическую сферу. Устойчивое развитие — миссия энергетической компании.

ПАО «Энел Россия» производит тепло- и электроэнергию в 5 областях РФ, занимается ее поставкой населению и предприятиям. В 2019 году за 20,7 млрд рублей была продана крупнейшая угольная электростанция — Рефтинская ГЭС.

Краткий экскурс в историю

Компания прошла регистрацию в Екатеринбурге (2004 год), но главный ее офис расположен в Москве. В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.

В 2017 году ПАО «Энел Россия» выиграла тендер на строительство 2 установок ветрогенерации. Вся угольная мощность предприятия была продана в 2019 году. К 2022 году в планах компании произвести электричества на 13,8 млрд рублей, при этом 43% объема ожидаемой электроэнергии отводится ветровой.

Акции компании

Уставной капитал энергопредприятия «Энел Россия» в размере 35,372 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером является итальянское предприятие Enel S.p.A — свыше 56% Уставного капитала.

Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «ENRU». С 2013 по 2019 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 и 2015 годов). В 2019 году дивиденды выплачивались из накопленной прибыли прошлых периодов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
88 935 879тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы71 073 660 тыс. руб.
  • Оборотные активы17 862 219 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы42 730 809 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства28 483 503 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства17 721 567 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.79Долг/EBITDA
6.62EV/EBITDA
11.94EV/OCF
1.1EV/S
0.67P/BV
9.95P/E
-2.96P/FCF
-1.24P/NCAV
-1.08P/NNWC
0.63P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.59Коэффицент абсолютной ликвидности
0.51Коэффициент автономии
8.07Рентабельность общая, %
-0.54Коэффициент маневренности собственного капитала
1.08Оборачиваемость собственного капитала
-1.33Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.39Оборачиваемость оборотных активов
1.24Коэффицент текущей ликвидности
0.38Коэффициент привлечения заемного капитала
4.92Коэффицент покрытия процентов
15.68Оборачиваемость запасов
-8.07Коэффициент обеспеченности запасов
0.83Коэффициент покрытия инвестиций
6.36Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.54Индекс постоянного актива
6.37Маржа прибыли, %
0.21Коэффициент мобильности имущества
1Коэффицент срочной ликвидности
7.98Оборачиваемость дебиторской задолженности
15.21Рентабельность оборотных активов, %
4.69Рентабельность внеоборотных активов, %
4.48Рентабельность производственных фондов, %
7.48Рентабельность задействованного капитала, %
6.87Рентабельность собственного капитала, %
9.55Рентабельность продаж, %
0.35Коэффициент краткосрочной задолженности
0.47Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
5 740МВтУстановленная электрическая мощность
2 032Гкал/чУстановленная тепловая мощность
22 562млн кВт*чВыработка электроэнергии
4 049тыс. ГкалПродажи тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
  • РуководительЗВЕГИНЦОВ СТЕФАН МОРИС отсутствует, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1046604013257
  • ИНН6671156423
  • Юридический адрес:620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ХОХРЯКОВА, Д.10
Контактная информация
  • Телефон+74955393131
  • E-mailoffice.russia@enel.com
  • Сайтссылка