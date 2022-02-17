ПАО «Энел Россия» — энергокомпания с регионом присутствия в Тверской, Свердловской, Мурманской, Ростовской областях и Ставропольском крае. ПАО активно внедряет инновации в социальную, производственную и экологическую сферу. Устойчивое развитие — миссия энергетической компании.

ПАО «Энел Россия» производит тепло- и электроэнергию в 5 областях РФ, занимается ее поставкой населению и предприятиям. В 2019 году за 20,7 млрд рублей была продана крупнейшая угольная электростанция — Рефтинская ГЭС.

Краткий экскурс в историю

Компания прошла регистрацию в Екатеринбурге (2004 год), но главный ее офис расположен в Москве. В 2015 году произошла смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО.

В 2017 году ПАО «Энел Россия» выиграла тендер на строительство 2 установок ветрогенерации. Вся угольная мощность предприятия была продана в 2019 году. К 2022 году в планах компании произвести электричества на 13,8 млрд рублей, при этом 43% объема ожидаемой электроэнергии отводится ветровой.

Акции компании

Уставной капитал энергопредприятия «Энел Россия» в размере 35,372 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером является итальянское предприятие Enel S.p.A — свыше 56% Уставного капитала.

Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «ENRU». С 2013 по 2019 год компания выплачивала дивиденды (кроме 2014 и 2015 годов). В 2019 году дивиденды выплачивались из накопленной прибыли прошлых периодов.