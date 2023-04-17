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  4. Дивидендный дайджест 17.04.2023

Дивидендный дайджест 17.04.2023

17 Апреля 2023
Даниил Курицин

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить по итогам 2022 года 4,3 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Компания выплатит 50% от скорректированной чистой прибыли, согласно дивидендной политики. Затронули этот момент в видео.

За 2021 год «Совкомфлот» дивиденды не выплачивал на фоне неопределенной ситуации в экономике.

Дата закрытия реестра пока неизвестна.

Совкомфлот

«ТНС Энерго Кубань» планирует заплатить 15,4 руб. на акцию, доходность составит 6,4%.

Стабильными выплатами эта дочка ТНС обычно не отличалась.

«ТНС Энерго Кубань»

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выплатит 0,0315 руб. на обыкновенные акции и 0,0477 руб. на привилегированные. Дивидендная доходность — 2,9% и 5,15% соответственно. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» как и «ТНС энерго Марий Эл» решил на префы заплатить больше, хотя раньше такого не было.

Выплата за 2022 год получилось больше, чем суммарные дивиденды в прошлом году.

Привилегированные акции

ТНС энерго Ростов-на-Дону

«Красноярскэнергосбыт» выплатит 1,134 руб. на префы и обычку. Доходность обычки — 9,4%, доходность префов — 9,2%.

Компания выглядит очень стабильно в плане дивидендов. Средняя доходность за 7 составляет 10% годовых.

Красноярскэнергосбыт

Совет директоров «РЭСК» рекомендовал выплатить 3,6 руб. на акцию, доходность на данный момент составляет 11,2%.

Дивиденды «РЭСК» растут в среднем на 76% в год, цена акций при этом не отстает.

РЭСК

Сводная таблица:

Компания

Тикер

Период

Дивиденд, руб.

Доходность

Купить до

Пищепром

«Белуга Групп»

BELU

2022 г.

400

9,13%

24.04.2023

Нефтегаз

«НОВАТЭК»

NVTK

2022 г.

60,58

4,83%

01.05.2023

«Совкомфлот»

FLOT

2022 г.

4,3

7,20%

?

Хим.пром

«КуйбышевАзот»

KAZT

2022 г.

35

5,27%

18.05.2023

«КуйбышевАзот»

KAZTP

2022 г.

35

5,25%

18.05.2023

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

2022 г.

0,284

7,27%

26.05.2023

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

2022 г.

4,675

4,68%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

2022 г.

3,800

11,80%

18.05.2023

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

2022 г.

4,675

1,26%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

2022 г.

0,488

1,67%

18.05.2023

«РЭСК»

RZSB

2022 г.

3,596

11,15%

30.05.2023

«Красноярскэнергосбыт»

KRSB

2022 г.

1,134

9,37%

31.05.2023

«Красноярскэнергосбыт» прив.

KRSBP

2022 г.

1,134

9,17%

31.05.2023

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

2022 г.

15,389

6,41%

18.05.2023

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

2022 г.

0,048

5,15%

18.05.2023

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

2022 г.

0,031

2,90%

18.05.2023

Финансы

«Московская Биржа»

MOEX

2022 г.

4,84

4,37%

10.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

BSPB

2022 г.

21,16

13,46%

05.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.

BSPBP

2022 г.

0,22

0,75%

05.05.2023

ПАО Сбербанк

SBER

2022 г.

25

11,42%

08.05.2023

ПАО Сбербанк прив.

SBERP

2022 г.

25

11,42%

08.05.2023

АКБ "Приморье"

PRMB

2022 г.

2400

6,35%

28.04.2023

АКБ "Авангард"

AVAN

2022 г.

26,02

2,24%

18.05.2023

ПАО «РосДорБанк»

RDRB

2022 г.

11

5,82%

18.05.2023

IT

ПАО «Группа Позитив»

POSI

2022 г.

18,94

1,11%

18.05.2023

Другие отрасли

Центр международной торговли

WTCM

2022 г.

0,562

5,22%

05.05.2023

Центр международной торговли прив.

WTCMP

2022 г.

0,562

6,57%

05.05.2023

НПО «Физика»

NPOF

2022 г.

400

3,38%

11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5

Компания

Доходность

1

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

13,46%

2

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

11,80%

3

ПАО Сбербанк

11,42%

4

ПАО Сбербанк прив.

11,42%

5

«РЭСК»

11,15%

Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» и Сбер

Последние дивидендные новости:

Президент «Абрау-Дюрсо» заявил, что компания будет придерживаться своей дивполитики — 25% от чистой прибыли. По итогам 2022 года дивиденды может вырасти на 32%, до 4,5 руб. на акцию. Доходность на текущий момент примерно 1,8%.

«ЭЛ5-ЭНЕРГО», бывший «Энел» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. Ожидаемо, мы об этом ранее говорили.

«Полиметалл» также отказался от выплат за 2022 год. Пока компания не решит вопрос с регистрацией, дивиденды маловероятны. Больше прояснится к концу 2023 года.

Акционеры «Белуги» одобрили дивиденды за 2022 год.

Совет директоров «Русгидро» рассмотрит вопрос о дивидендах во второй половине мая.

20 апреля «ТМК» проведет собрание совета директоров, где будут обсуждаться дивиденды. На этом фоне акции уже начали активно расти.

А СД «Якутскэнерго» 21 апреля будет решать вопрос с дивидендами.

Теги: abrd, belu, hydr, kbsb, krsb, krsbp, poly, rtsb, rzsb, trmk, yakg, дивиденды, flot, elfv