Дивидендный дайджест 17.04.2023
- 17 Апреля 2023
Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить по итогам 2022 года 4,3 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Компания выплатит 50% от скорректированной чистой прибыли, согласно дивидендной политики. Затронули этот момент в видео.
За 2021 год «Совкомфлот» дивиденды не выплачивал на фоне неопределенной ситуации в экономике.
Дата закрытия реестра пока неизвестна.
«ТНС Энерго Кубань» планирует заплатить 15,4 руб. на акцию, доходность составит 6,4%.
Стабильными выплатами эта дочка ТНС обычно не отличалась.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выплатит 0,0315 руб. на обыкновенные акции и 0,0477 руб. на привилегированные. Дивидендная доходность — 2,9% и 5,15% соответственно. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» как и «ТНС энерго Марий Эл» решил на префы заплатить больше, хотя раньше такого не было.
Выплата за 2022 год получилось больше, чем суммарные дивиденды в прошлом году.
Привилегированные акции
«Красноярскэнергосбыт» выплатит 1,134 руб. на префы и обычку. Доходность обычки — 9,4%, доходность префов — 9,2%.
Компания выглядит очень стабильно в плане дивидендов. Средняя доходность за 7 составляет 10% годовых.
Совет директоров «РЭСК» рекомендовал выплатить 3,6 руб. на акцию, доходность на данный момент составляет 11,2%.
Дивиденды «РЭСК» растут в среднем на 76% в год, цена акций при этом не отстает.
Сводная таблица:
Компания
Тикер
Период
Дивиденд, руб.
Доходность
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Пищепром
«Белуга Групп»
BELU
2022 г.
400
9,13%
24.04.2023
Нефтегаз
«НОВАТЭК»
NVTK
2022 г.
60,58
4,83%
01.05.2023
«Совкомфлот»
FLOT
2022 г.
4,3
7,20%
?
Хим.пром
«КуйбышевАзот»
KAZT
2022 г.
35
5,27%
18.05.2023
«КуйбышевАзот»
KAZTP
2022 г.
35
5,25%
18.05.2023
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
2022 г.
0,284
7,27%
26.05.2023
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
2022 г.
4,675
4,68%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
2022 г.
3,800
11,80%
18.05.2023
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
2022 г.
4,675
1,26%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
2022 г.
0,488
1,67%
18.05.2023
«РЭСК»
RZSB
2022 г.
3,596
11,15%
30.05.2023
«Красноярскэнергосбыт»
KRSB
2022 г.
1,134
9,37%
31.05.2023
«Красноярскэнергосбыт» прив.
KRSBP
2022 г.
1,134
9,17%
31.05.2023
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
2022 г.
15,389
6,41%
18.05.2023
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
2022 г.
0,048
5,15%
18.05.2023
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
2022 г.
0,031
2,90%
18.05.2023
Финансы
«Московская Биржа»
MOEX
2022 г.
4,84
4,37%
10.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
BSPB
2022 г.
21,16
13,46%
05.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.
BSPBP
2022 г.
0,22
0,75%
05.05.2023
ПАО Сбербанк
SBER
2022 г.
25
11,42%
08.05.2023
ПАО Сбербанк прив.
SBERP
2022 г.
25
11,42%
08.05.2023
АКБ "Приморье"
PRMB
2022 г.
2400
6,35%
28.04.2023
АКБ "Авангард"
AVAN
2022 г.
26,02
2,24%
18.05.2023
ПАО «РосДорБанк»
RDRB
2022 г.
11
5,82%
18.05.2023
IT
ПАО «Группа Позитив»
POSI
2022 г.
18,94
1,11%
18.05.2023
Другие отрасли
Центр международной торговли
WTCM
2022 г.
0,562
5,22%
05.05.2023
Центр международной торговли прив.
WTCMP
2022 г.
0,562
6,57%
05.05.2023
НПО «Физика»
NPOF
2022 г.
400
3,38%
11.05.2023
Топ-5 по доходности:
Топ 5
Компания
Доходность
1
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
13,46%
2
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
11,80%
3
ПАО Сбербанк
11,42%
4
ПАО Сбербанк прив.
11,42%
5
«РЭСК»
11,15%
Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» и Сбер
Последние дивидендные новости:
Президент «Абрау-Дюрсо» заявил, что компания будет придерживаться своей дивполитики — 25% от чистой прибыли. По итогам 2022 года дивиденды может вырасти на 32%, до 4,5 руб. на акцию. Доходность на текущий момент примерно 1,8%.
«ЭЛ5-ЭНЕРГО», бывший «Энел» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. Ожидаемо, мы об этом ранее говорили.
«Полиметалл» также отказался от выплат за 2022 год. Пока компания не решит вопрос с регистрацией, дивиденды маловероятны. Больше прояснится к концу 2023 года.
Акционеры «Белуги» одобрили дивиденды за 2022 год.
Совет директоров «Русгидро» рассмотрит вопрос о дивидендах во второй половине мая.
20 апреля «ТМК» проведет собрание совета директоров, где будут обсуждаться дивиденды. На этом фоне акции уже начали активно расти.
А СД «Якутскэнерго» 21 апреля будет решать вопрос с дивидендами.