Дивидендный дайджест 17.04.2023

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить по итогам 2022 года 4,3 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Компания выплатит 50% от скорректированной чистой прибыли, согласно дивидендной политики. Затронули этот момент в видео.

За 2021 год «Совкомфлот» дивиденды не выплачивал на фоне неопределенной ситуации в экономике.

Дата закрытия реестра пока неизвестна.

«ТНС Энерго Кубань» планирует заплатить 15,4 руб. на акцию, доходность составит 6,4%.

Стабильными выплатами эта дочка ТНС обычно не отличалась.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выплатит 0,0315 руб. на обыкновенные акции и 0,0477 руб. на привилегированные. Дивидендная доходность — 2,9% и 5,15% соответственно. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» как и «ТНС энерго Марий Эл» решил на префы заплатить больше, хотя раньше такого не было.

Выплата за 2022 год получилось больше, чем суммарные дивиденды в прошлом году.

Привилегированные акции

«Красноярскэнергосбыт» выплатит 1,134 руб. на префы и обычку. Доходность обычки — 9,4%, доходность префов — 9,2%.

Компания выглядит очень стабильно в плане дивидендов. Средняя доходность за 7 составляет 10% годовых.

Совет директоров «РЭСК» рекомендовал выплатить 3,6 руб. на акцию, доходность на данный момент составляет 11,2%.

Дивиденды «РЭСК» растут в среднем на 76% в год, цена акций при этом не отстает.

Сводная таблица:

Компания Тикер Период Дивиденд, руб. Доходность Купить до Пищепром «Белуга Групп» BELU 2022 г. 400 9,13% 24.04.2023 Нефтегаз «НОВАТЭК» NVTK 2022 г. 60,58 4,83% 01.05.2023 «Совкомфлот» FLOT 2022 г. 4,3 7,20% ? Хим.пром «КуйбышевАзот» KAZT 2022 г. 35 5,27% 18.05.2023 «КуйбышевАзот» KAZTP 2022 г. 35 5,25% 18.05.2023 Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 2022 г. 0,284 7,27% 26.05.2023 Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 2022 г. 4,675 4,68% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 2022 г. 3,800 11,80% 18.05.2023 «ТНС энерго Воронеж» VRSB 2022 г. 4,675 1,26% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» MISB 2022 г. 0,488 1,67% 18.05.2023 «РЭСК» RZSB 2022 г. 3,596 11,15% 30.05.2023 «Красноярскэнергосбыт» KRSB 2022 г. 1,134 9,37% 31.05.2023 «Красноярскэнергосбыт» прив. KRSBP 2022 г. 1,134 9,17% 31.05.2023 «ТНС энерго Кубань» KBSB 2022 г. 15,389 6,41% 18.05.2023 «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP 2022 г. 0,048 5,15% 18.05.2023 «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB 2022 г. 0,031 2,90% 18.05.2023 Финансы «Московская Биржа» MOEX 2022 г. 4,84 4,37% 10.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" BSPB 2022 г. 21,16 13,46% 05.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив. BSPBP 2022 г. 0,22 0,75% 05.05.2023 ПАО Сбербанк SBER 2022 г. 25 11,42% 08.05.2023 ПАО Сбербанк прив. SBERP 2022 г. 25 11,42% 08.05.2023 АКБ "Приморье" PRMB 2022 г. 2400 6,35% 28.04.2023 АКБ "Авангард" AVAN 2022 г. 26,02 2,24% 18.05.2023 ПАО «РосДорБанк» RDRB 2022 г. 11 5,82% 18.05.2023 IT ПАО «Группа Позитив» POSI 2022 г. 18,94 1,11% 18.05.2023 Другие отрасли Центр международной торговли WTCM 2022 г. 0,562 5,22% 05.05.2023 Центр международной торговли прив. WTCMP 2022 г. 0,562 6,57% 05.05.2023 НПО «Физика» NPOF 2022 г. 400 3,38% 11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5 Компания Доходность 1 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 13,46% 2 «ТНС энерго Марий Эл» прив. 11,80% 3 ПАО Сбербанк 11,42% 4 ПАО Сбербанк прив. 11,42% 5 «РЭСК» 11,15%

Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» и Сбер

Последние дивидендные новости:

Президент «Абрау-Дюрсо» заявил, что компания будет придерживаться своей дивполитики — 25% от чистой прибыли. По итогам 2022 года дивиденды может вырасти на 32%, до 4,5 руб. на акцию. Доходность на текущий момент примерно 1,8%.

«ЭЛ5-ЭНЕРГО», бывший «Энел» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. Ожидаемо, мы об этом ранее говорили.

«Полиметалл» также отказался от выплат за 2022 год. Пока компания не решит вопрос с регистрацией, дивиденды маловероятны. Больше прояснится к концу 2023 года.

Акционеры «Белуги» одобрили дивиденды за 2022 год.

Совет директоров «Русгидро» рассмотрит вопрос о дивидендах во второй половине мая.

20 апреля «ТМК» проведет собрание совета директоров, где будут обсуждаться дивиденды. На этом фоне акции уже начали активно расти.

А СД «Якутскэнерго» 21 апреля будет решать вопрос с дивидендами.