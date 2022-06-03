Как отразится на Интер РАО прекращение экспорта электроэнергии

С 24 февраля многие компании российского рынка столкнулись с проблемами при осуществлении экспортно-импортных операций. Не остался в стороне и сектор электроэнергетики, несмотря на то, что почти все генерирующие компании ориентированы на удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Европейские страны, импортирующие электричество из России решили отказаться от закупок. Проблемы коснулись единственной компании, которая занимается трейдингом электроэнергии(экспортно-импортными операциями) — «Интер РАО».

С 14 мая Финляндия прекратила платить за покупаемую из России электроэнергию. Доля российского электричества на финском рынке была ниже 10%. Взамен планируется увеличить выработку на собственных электростанциях, в частности за счет ввода в эксплуатацию нового атомного реактора «Олкилуото-3», и увеличить закупку электроэнергии из соседней Швеции. Несмотря на небольшую долю импортных поставок из России стоимость электроэнергии для финских потребителей может вырасти на 5-10%.

Финляндия в последнее время перешла на курс отказа от любого сотрудничества с Россией. Например, продажа финской компанией Fortum всех своих активов в РФ: доля в «Юнипро» через компанию Uniper (83,73%) и в компании ТГК-1 (29,99%), о которой было рассказано ранее в статье Влияние западных санкций на генерирующие компании в России. Также разрыв контракта с компанией «Росатом» по совместному с финской компанией Fennovoima строительству АЭС «Ханхикиви-1», где доля российской компании составляла 34%, и прочие санкции, которые вводит ЕС в отношении России.

С 20 мая европейская биржа Nord Pool прекращает сотрудничество с «Интер РАО» в связи с возникновением трудностей при оплате. Через данную биржу осуществлялись поставки электроэнергии в страны Балтии, в основном в Литву. Доля российской электроэнергии в потреблении Литвы составляла 16%, которые по примеру Финляндии планируется восполнить как за счет локальных электростанций, так и за счет увеличения импорта из других стран: Швеции и Польши.

Рассмотрим как прекращение экспорта электроэнергии в Финляндию и страны Балтии отразится на финансовых показателях «Интер РАО».

Компания «Интер РАО» до сих не представила финансовую отчетность по МСФО за 2021 г. и после введения персональных санкций в отношении генерального директора стала менее публичной, а на официальном сайте стоит «заглушка». Ходили даже слухи о возможном обратном выкупе и делистинге.

Поэтому будем ориентироваться на последнюю опубликованную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 года.

На диаграмме представлена структура EBITDA по сегментам в млн руб.:

Экспорт электроэнергии входит в сегмент «Трейдинг», который за 9 месяцев 2021 года составил 19 494 млн руб. или 16,32% EBITDA.

Объем экспорта за тот же период составил 15 619 млн кВт·ч. Из них 5 843 млн кВт·ч (37,4%) приходится на Финляндию и 3 657 млн кВт·ч (23,4%) на страны Балтии (Литву).

На графике представлена динамика экспорта электроэнергии в млн кВт·ч:

После потери рынков Финляндии и стран Балтии экспорт электроэнергии может сократиться до 9 млрд кВт·ч. Также «Интер РАО» осуществляет продажу электроэнергии в такие страны как Грузия, Китай, Казахстан, Монголия и Азербайджан, где сокращение импорта или полный отказ от российской электроэнергии не ожидается.

В итоге после прекращения экспорта электроэнергии в Финляндию и Литву «Интер РАО» может потерять более 10% EBITDA.