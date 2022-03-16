Интер РАО: возможный обратный выкуп и делистинг

Генерирующая компания «Интер РАО» рассматривает возможность обратного выкупа акций с биржи для последующего делистинга согласно информации «Коммерсант» от источников близких к компании.

ПАО «Интер РАО» является крупнейшим электроэнергетическим холдингом, который занимается не только генерацией электроэнергии, но и экспортно-импортными операциями на международном рынке. На конец 2021 года установленная электрическая мощность составлялся 30,7 ГВт. Подробный анализ компании представлен в статье ПАО «Интер РАО»: оценка акций и дивиденды.

Структура акционерного капитала «Интер РАО»

Основным владельцем ПАО «Интер РАО» является государство (36,2%), которое осуществляет контроль через «Роснефтегаз» (27,63%) и «ФСК ЕЭС» (8,57%).

АО «Роснефтегаз» полностью контролируется государством в лице Росимущества.

Что касается ПАО «ФСК ЕЭС», то Российская Федерация в лице Росимущества владеет 0,59% акций «ФСК ЕЭС», но за счет соглашения между основным владельцем ПАО «Россети» (80,13%) и Росимуществом, управление и голосование акциями, которые находятся во владении ПАО «Россети», полностью переходят государству. В итоге степень контроля государства в ПАО «ФСК ЕЭС» составляет – 80,72%.

Еще 29,56% акций принадлежат самой компании и являются квазиказначейскими, находясь на балансе дочерней компании АО «Интер РАО Капитал».

Остальные 34,24% акций находятся в свободном обращении (free-float). Именно эту часть акций предполагается выкупить.

Предложение о выкупе (оферта) может быть направлено после того как акционер в ходе последней сделки стал владельцем более 30%. Цена выкупа должна быть не ниже средневзвешенной цены на бирже за последние 6 мес. Т.е. Для выставления оферты миноритарным акционерам компания АО «Интер РАО Капитал» должна увеличит свою долю на 0,44%.

Согласно данным Московской биржи 14 марта 2022 года была совершена внебиржевая сделка с 75 млн акций, что соответствует доле компании в размере 0,07%, на сумму 322 млрд руб. по цене 4,29 руб. за акцию. Возможно эта сделка является первым шагом в направлении увеличения доли АО «Интер РАО Капитал» свыше необходимых 30%.

Даже если компания все же решит направить оферту владельцам акций, то цена будет около 4,29 руб. за акцию, что предполагает премию в размере 66,3% к последней цене закрытия. В условиях закрытого рынка новым акционерам заработать на этом вряд ли получится, но текущие миноритарные акционеры могут поправить свое положение.

Причины выкупа акций и делистинг

Выкуп акций при существенном падении цены, а также последующий делистинг с биржи позволит компании стать менее публичной и снизить объем раскрываемой информации в условиях санкций. «Интер РАО» на 16 марта 2022 года до сих пор не опубликовала годовую финансовую отчетность по МСФО за 2021 год при запланированной дате публикации 1 марта 2022 года.

Намерение провести делистинг может быть так же связано и с персональными санкциями в отношении главы компании.

12 марта 2022 года в санкционный список Минфина США SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), а 15 марта 2022 года в список персональных санкций Японии, Великобритании попал председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук как сын основного акционера банка «Россия» и друга В.В. Путина Юрия Ковальчука. Попадание главы компании под санкции усложняет процедуру заключения договоров с зарубежными контрагентами.

Возможности проведения процедуры выкупа акций

В последний рабочий день биржи стоимость акции «Интер РАО» (IRAO) составляла 2,58 руб., что предполагает рыночную капитализацию компании в размере 269 млрд руб. С начала 2022 года стоимость акции на Московской бирже упала на 42%, с 4,45 руб. за акцию. Оценка free-float по средней цене за последние 6 мес. составляет около 157 млрд руб.

По данным последней опубликованной отчетности МСФО на 30.09.2021 денежные средства и их эквиваленты на счетах компании составляли 128 млрд руб. А долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы — 16 млрд руб. Поэтому с учетом большого объема кэша на счетах и низкой долговой нагрузки (Долг/EBITDA -0.72) проблем с поиском средств для выкупа акций у компании быть не должно.

Однако проблемы могут возникнуть с выкупом доли у иностранных акционеров. Акции компании «Интер РАО» входят в различные международные индексы, как например, MSCI Russia, поэтому долю в компании имеют такие крупные международные инвестиционные фонды как BlackRock, Vanguard и пр.

Доля иностранных фондов в компании «Интер РАО»:

Источник: https://finance.yahoo.com/quote/IRAO.ME/holders?p=IRAO.ME

Дело в том, что на данный момент еще действует указ Банка России о запрете на осуществление сделок по продаже акций нерезидентами. В связи с этим пока не понятно как будет осуществляться выкуп акций у иностранных фондов.

Другие примеры выкупа акций с рынка в последнее время

Если все же выкуп и делистинг «Интер РАО» состоится в ближайшее время, то это будет не первым случаем ухода компании с биржи в электроэнергетическом секторе.

С 28 февраля 2022 года были остановлены торги акциями ПАО «Иркутскэнерго» в связи с принудительным выкупом компанией «ЕвроСибЭнерго».

5 марта 2022 года акционеры ПАО «Квадра» получили предложение выкупа акций структурой «Росатома» после покупки у 82,47% акций компании у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

14 марта 2022 года миноритарным акционерам ПАО «ТГК-14» была направлена оферта о выкупе акций «Дальневосточной управляющей компанией» после покупки доли у РЖД и НПФ «Благосостояние».