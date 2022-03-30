Влияние западных санкций на генерирующие компании в России

С 24 февраля в основном западные страны — США и входящие в состав Евросоюза — начали вводить антироссийские санкции, направленные как на конкретных лиц, так и на отдельные сектора экономики.

Зарубежные компании, работающие непосредственно в России или с российскими партнерами, столкнулись с многочисленными проблемами и ограничениями, а также общественным давлением со стороны как правительства, так и своих европейских и американских клиентов. Поэтому стали в массовом порядке покидать российский рынок и стараться избегать любых связей с Россией.

Рассмотрим как все это отразилось на отрасли производства электроэнергии.

Совет производителей энергии (СПЭ), объединяющий генерирующие компании в России, обсудили с Минэнерго проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций.

Одной из главных проблем является эксплуатация энергоблоков на иностранных парогазовых установках в связи со сложностью проведения сервисного обслуживания и отсутствия поставок запчастей.

Из-за западных санкций и инфляции увеличивается стоимость обновления старых ТЭС, что увеличивает CAPEX и требует дополнительных инвестиций. В этом плане особенно пострадает «РусГидро», у которой стоимость реализации крупных проектов в Дальневосточном округе может увеличиться на 350 млрд руб. В качестве меры поддержки предлагается использовать средства из ФНБ. Также Минэнерго предложило госкомпаниям не выплачивать дивиденды, а направить средства на инвестиционные программы.

«Интер РАО»

Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук попал в персональный список санкций США, Японии и Великобритании, что может усложнить работу с зарубежными контрагентами. Появились слухи о том, что компания планирует выкупить акции с рынка и провести процедуру делистинга с биржи с целью снизить публичность и объем раскрываемой информации в связи с санкционными рисками.

Более детально данная информация освещена в статье Интер РАО: возможный обратный выкуп и делистинг.

Однако уже 30 марта заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО» Тамара Меребашвили сообщила, что в компании не обсуждаются планы по делистингу с биржи.

«Энел Россия»

Следующие нерадостные для акционеров новости не совсем связаны с западными санкциями, но тоже достойны упоминания.

16 марта стало известно решение совета директоров «Энел Россия» от 9 февраля, которое не предусматривает выплату дивидендов в этом году для поддержания финансовой стабильности компании. Согласно стратегическому плану развития в этом году дивиденды должны были быть выплачены в размере 3 млрд руб. или 0,085 руб. на акцию и компания не раз заверяла, что дивиденды будут выплачены. Напомним, что и в прошлом году дивиденды не выплачивались, а выплату перенесли на 2023 год.

На том же совете директоров в начале февраля было принято решение об отмене строительства Родниковской ВЭС (71,25 МВт) в Ставропольском крае стоимостью 90 млн евро, которую планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году. А запланированный ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС перенесен с мая на октябрь 2022 года.

Становится очевидно, что компания не справляется с возложенными на себя обязательствами по развитию «зеленой» энергетики в России, столкнувшись с суровой реальностью в виде пандемии и другими форс-мажорными обстоятельствами. Финансовые показатели ниже плановых значений и увеличивается долговая нагрузка.

Структура акционеров «Энел Россия»:

Что касается западных санкций, то итальянская компания Enel, которая владеет более половины (56,43%) «Энел Россия» присоединяется к европейским санкциям и приостанавливает инвестиции в свои проекты в России.

21 марта генеральный директор международной компании Enel Франческо Стараче в интервью изданию Bloomberg рассказал, что в текущих обстоятельствах придется сдаться и вынужденно покинуть российский рынок в ближайшее время.

Fortum («Юнипро» и ТГК-1)

3 марта глава Fortum Маркус Раурамо сообщил, что компания приостанавливает все инвестиционные проекты и намеревается продолжать сокращение своего присутствия в России, особенно в тепловой генерации. Финская государственная компания имеет дочернюю генерирующую компанию ПАО «Фортум» (98,23%), владеет 77,96% немецкой компании Uniper, которой принадлежит ПАО «Юнипро» (83,73%), а также имеет долю в компании ТГК-1 (29,99%).

«Юнипро»

Немецкий концерн Uniper, который владеет 83,73% акций «Юнипро», рассматривает уход с российского рынка. 7 марта генеральный директор Клаус-Дитер Маубах заявил, что компания присоединяется к антироссийским санкциям и отказывается от новых инвестиционных проектов в России и приостанавливает перевод любых средств в «Юнипро». Также возобновляется в ускоренном порядке процесс продажи своей дочерней российской компании, который был ранее запущен в связи со следованием курсу декарбонизации производства электроэнергии.

ТГК-1

Структура акционеров ТГК-1:

Приостановка инвестиций в новые инвестиционные проекты финской компании Fortum затронет и ТГК-1, но в меньшей степени. У Fortum имеется 29,99% ТГК-1, а основной владелец «Газпром энергохолдинг» с долей 51,79%.