«Интер РАО» — результаты за 2022 г.

Компания с начала 2022 года года перестала раскрывать какую-либо отчетность, опасаясь санкционного давления.

В рамках проведения общего собрания акционеров, которое состоится 19 мая 2023 года, были представлены материалы для ознакомления среди которых годовая отчетность по РСБУ за 2022 год и годовой отчет.

На ОСА будет также решаться вопрос о выплате дивидендов в размере 0,2837 руб. на акцию. Ранее компания выплачивала 25% от чистой прибыли по МСФО, но по итогам 2021 г. и 2022 г. на дивиденды направляется вся чистая прибыль по РСБУ после обязательных отчислений в резервный фонд.

Результаты ПАО «Интер РАО» за 2022 г.:

Источник: годовой отчет ПАО «Интер РАО»

Финансовые результаты

Выручка упала на 28,65%, до 63,17 млрд руб.

Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб.

Но финансовые результаты по РСБУ не особо показательны, т.к. не учитывают показатели дочерних компаний. Например, исходя из размера дивидендов по итогам 2022 года, чистая прибыль по МСФО могла бы быть в размере около 118,45 млрд руб.

Одна из основных причин снижения выручки — значительное сокращение экспорта электроэнергии в Европу. В связи с этим «Интер РАО» перенаправляет экспортные поставки на Восток, увеличивая поставки электроэнергии в Китай, Монголию.

Также открываются новые направления. В 2023 году начались поставки в Киргизию через Казахстан. За год планируется экспортировать около 900 млн кВт⋅ч. «Интер РАО» готова полностью покрыть существующий дефицит электроэнергии, который доходит до 3 млрд кВт⋅ч. Но основным ограничивающим фактором, определяющим объем поставки, является пропускная способность электрических сетей Казахстана, которая составляет 400 МВт/ч.

Производственные результаты

Выработка электроэнергии увеличилась на 2,7% до 118,3 млрд кВт·ч

Отпуск тепла снизился на 3,1% до 40 млн Гкал.

Рост выработки электроэнергии произошел благодаря вводу в эксплуатацию нового генерирующего оборудования. Снижение отпуска тепла обусловлено более теплой зимой в регионах присутствия электростанций.

В 2023 году компания начинает строительство Новоленской ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт. Планируемая дата начала поставки мощности — 1 июля 2028 года.

Прогноз развития до 2030 года

Согласно стратегии развития «Интер РАО» к 2025 году прогнозируется достичь EBITDA на уровне 210 млрд руб., а к 2030 году — 320 млрд руб. По итогам 2021 года показатель EBITDA мог быть около 169 млрд руб. Прогнозы компании довольно оптимистичные.

Прогноз по цене акций

Акции компании продолжают быть недооцененными по фундаментальным показателям. Основными факторами сдерживающими рост стоимости акций являются невысокие дивиденды и значительные денежные средства на счетах компании, которые не используются.

Согласно стратегии развития компания продолжит придерживаться низких дивидендных выплат в размере 25% от чистой прибыли по МСФО, когда как большинство государственных российских компаний направляют на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. В последние 2 года компания выплачивает всю чистую прибыль по РСБУ в виде дивидендов, но от размер не сильно вырос.

Размер денежных средств на счетах компании на конец 2022 года согласно финансовой отчетности по РСБУ составляет 177,2 млрд руб., которые компания не торопится как-то использовать.

Прекращение публикаций финансовых и производственных результатов также не увеличивает инвестиционной привлекательность акций для инвесторов.

Поэтому относительная дешевизна акций «Интер РАО» может сохраняться довольно долго. Акции «Интер РАО» являются ярким примером акций стоимости.