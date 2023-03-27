Дивидендный дайджест 24.03.2023
- 27 Марта 2023
Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить 0,284 руб. на акцию по итогам 2022 года. Подробно этот момент прокомментировал Ростислав.
Дивидендная доходность на данный момент — 7,8%.
Совет директоров ЦМТ («Центр международной торговли») рекомендовал выплатить на привилегированные и обыкновенные акции 0,562 руб. Доходность обычки — 5,7%, доходность префов — 6,7%.
Компания платит одну и туже сумму уже на протяжении 5 лет, в 2022 году исключений не было.
ПАО «Банк "Санкт-Петербург» заплатит 21,16 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную по итогам 2022 года. Доходность обычки — 13,7%, доходность префов — 0,7%. Ранее банк уже выплатил по итогам 1 полугодия 2022 года 11,8 рублей на обычку.
БСПБ с такими результатами постепенно станет хорошей дивидендной акцией, если будет платить стабильно.
«КуйбышевАзот» выплатит по 35 руб. на обыкновенные и привилегированные акции. Это рекордная выплата за долгую дивидендную историю компании. Доходность составит 6%. Ранее компания уже платила за 1 пол. 2022 года 15 руб.
Сводная таблица:
Компания
Тикер
Период
Дивиденд, руб.
Доходность
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Пищепром
«Белуга Групп»
BELU
2022 г.
400
10,13%
24.04.2023
Телеком
«Таттелеком»
TTLK
2022 г.
0,05085
7,30%
14.04.2023
Нефтегаз
«НОВАТЭК»
NVTK
2022 г.
60,58
6,03%
18.05.2023
Хим.пром
«ФосАгро»
PHOR
2022 г.
465
6,39%
31.03.2023
«КуйбышевАзот»
KAZT
2022 г.
35
6,00%
18.05.2023
«КуйбышевАзот»
KAZTP
2022 г.
35
6,03%
18.05.2023
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
2022 г.
0,283655318
7,84%
26.05.2023
Финансы
«Московская Биржа»
MOEX
2022 г.
4,84
4,30%
10.05.2023
АКБ "Приморье"
PRMB
2022 г.
2400
6,52%
28.04.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
BSPB
2022 г.
21,16
13,70%
08.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.
BSPBP
2022 г.
0,22
0,75%
08.05.2023
ПАО «Сбербанк»
SBER
2022 г.
25
12,31%
09.05.2023
ПАО «Сбербанк» прив.
SBERP
2022 г.
25
12,31%
09.05.2023
IT
АО «Группа Позитив»
POSI
3 мес. 2023 г.
37,87
2,22%
12.04.2023
Другие отрасли
НПО «Физика»
NPOF
2022 г.
400
3,38%
11.05.2023
Центр международной торговли
WTCM
2022 г.
0,562248996
5,76%
08.05.2023
Центр международной торговли прив.
WTCMP
2022 г.
0,562248996
6,69%
08.05.2023
Топ-5 по доходности:
Топ 5
Компания
Доходность
1
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
13,70%
2
«Белуга Групп»
10,13%
3
«Интер РАО ЕЭС»
7,84%
4
«Таттелеком»
7,30%
5
«ФосАгро»
6,39%
Последние дивидендные новости:
«Совкомфлот» будет следовать своей дивидендной политике: не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При таком раскладе акционеры могут получить 4,3 руб. на акцию, доходность около 7%. Но есть шанс получить и больше, так как «Совкомфлот» принадлежит государству, которому нужны средства. Компания может выплатить больше 50% от ЧП.
Сегодня совет директоров «Мосбиржи» определил окончательный дивиденд. Он составит 4,84 руб. на акцию, как и было ранее рекомендовано наблюдательным советом.
«Транснефть» планирует выплатить дивиденды за 2022 год, размер пока неизвестен. Компания в 2022 году перестала выпускать финансовую отчетность.
«Южуралникель» не выплатит дивиденды за 2022 год. Впрочем, как и всегда.
Акционеры «Фосагро» утвердили дивиденд по итогам 2022 года.