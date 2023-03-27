Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить 0,284 руб. на акцию по итогам 2022 года. Подробно этот момент прокомментировал Ростислав.

Дивидендная доходность на данный момент — 7,8%.

Совет директоров ЦМТ («Центр международной торговли») рекомендовал выплатить на привилегированные и обыкновенные акции 0,562 руб. Доходность обычки — 5,7%, доходность префов — 6,7%.

Компания платит одну и туже сумму уже на протяжении 5 лет, в 2022 году исключений не было.

ПАО «Банк "Санкт-Петербург» заплатит 21,16 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную по итогам 2022 года. Доходность обычки — 13,7%, доходность префов — 0,7%. Ранее банк уже выплатил по итогам 1 полугодия 2022 года 11,8 рублей на обычку.

БСПБ с такими результатами постепенно станет хорошей дивидендной акцией, если будет платить стабильно.

«КуйбышевАзот» выплатит по 35 руб. на обыкновенные и привилегированные акции. Это рекордная выплата за долгую дивидендную историю компании. Доходность составит 6%. Ранее компания уже платила за 1 пол. 2022 года 15 руб.

Сводная таблица:

Компания Тикер Период Дивиденд, руб. Доходность Купить до Пищепром «Белуга Групп» BELU 2022 г. 400 10,13% 24.04.2023 Телеком «Таттелеком» TTLK 2022 г. 0,05085 7,30% 14.04.2023 Нефтегаз «НОВАТЭК» NVTK 2022 г. 60,58 6,03% 18.05.2023 Хим.пром «ФосАгро» PHOR 2022 г. 465 6,39% 31.03.2023 «КуйбышевАзот» KAZT 2022 г. 35 6,00% 18.05.2023 «КуйбышевАзот» KAZTP 2022 г. 35 6,03% 18.05.2023 Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 2022 г. 0,283655318 7,84% 26.05.2023 Финансы «Московская Биржа» MOEX 2022 г. 4,84 4,30% 10.05.2023 АКБ "Приморье" PRMB 2022 г. 2400 6,52% 28.04.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" BSPB 2022 г. 21,16 13,70% 08.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив. BSPBP 2022 г. 0,22 0,75% 08.05.2023 ПАО «Сбербанк» SBER 2022 г. 25 12,31% 09.05.2023 ПАО «Сбербанк» прив. SBERP 2022 г. 25 12,31% 09.05.2023 IT АО «Группа Позитив» POSI 3 мес. 2023 г. 37,87 2,22% 12.04.2023 Другие отрасли НПО «Физика» NPOF 2022 г. 400 3,38% 11.05.2023 Центр международной торговли WTCM 2022 г. 0,562248996 5,76% 08.05.2023 Центр международной торговли прив. WTCMP 2022 г. 0,562248996 6,69% 08.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5 Компания Доходность 1 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 13,70% 2 «Белуга Групп» 10,13% 3 «Интер РАО ЕЭС» 7,84% 4 «Таттелеком» 7,30% 5 «ФосАгро» 6,39%

Последние дивидендные новости:

«Совкомфлот» будет следовать своей дивидендной политике: не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При таком раскладе акционеры могут получить 4,3 руб. на акцию, доходность около 7%. Но есть шанс получить и больше, так как «Совкомфлот» принадлежит государству, которому нужны средства. Компания может выплатить больше 50% от ЧП.

Сегодня совет директоров «Мосбиржи» определил окончательный дивиденд. Он составит 4,84 руб. на акцию, как и было ранее рекомендовано наблюдательным советом.

«Транснефть» планирует выплатить дивиденды за 2022 год, размер пока неизвестен. Компания в 2022 году перестала выпускать финансовую отчетность.

«Южуралникель» не выплатит дивиденды за 2022 год. Впрочем, как и всегда.

Акционеры «Фосагро» утвердили дивиденд по итогам 2022 года.