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  4. Дивидендный дайджест 24.03.2023

Дивидендный дайджест 24.03.2023

27 Марта 2023
Даниил Курицин

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить 0,284 руб. на акцию по итогам 2022 года. Подробно этот момент прокомментировал Ростислав.

Дивидендная доходность на данный момент — 7,8%.

Интер Рао

Совет директоров ЦМТ («Центр международной торговли») рекомендовал выплатить на привилегированные и обыкновенные акции 0,562 руб. Доходность обычки — 5,7%, доходность префов — 6,7%.

Компания платит одну и туже сумму уже на протяжении 5 лет, в 2022 году исключений не было.

ЦМТ

ПАО «Банк "Санкт-Петербург» заплатит 21,16 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную по итогам 2022 года. Доходность обычки — 13,7%, доходность префов — 0,7%. Ранее банк уже выплатил по итогам 1 полугодия 2022 года 11,8 рублей на обычку.

БСПБ с такими результатами постепенно станет хорошей дивидендной акцией, если будет платить стабильно.

БСПБ

«КуйбышевАзот» выплатит по 35 руб. на обыкновенные и привилегированные акции. Это рекордная выплата за долгую дивидендную историю компании. Доходность составит 6%. Ранее компания уже платила за 1 пол. 2022 года 15 руб.

KAZT

Сводная таблица:

Компания

Тикер

Период

Дивиденд, руб.

Доходность

Купить до

Пищепром

«Белуга Групп»

BELU

2022 г.

400

10,13%

24.04.2023

Телеком

«Таттелеком»

TTLK

2022 г.

0,05085

7,30%

14.04.2023

Нефтегаз

«НОВАТЭК»

NVTK

2022 г.

60,58

6,03%

18.05.2023

Хим.пром

«ФосАгро»

PHOR

2022 г.

465

6,39%

31.03.2023

«КуйбышевАзот»

KAZT

2022 г.

35

6,00%

18.05.2023

«КуйбышевАзот»

KAZTP

2022 г.

35

6,03%

18.05.2023

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

2022 г.

0,283655318

7,84%

26.05.2023

Финансы

«Московская Биржа»

MOEX

2022 г.

4,84

4,30%

10.05.2023

АКБ "Приморье"

PRMB

2022 г.

2400

6,52%

28.04.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

BSPB

2022 г.

21,16

13,70%

08.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.

BSPBP

2022 г.

0,22

0,75%

08.05.2023

ПАО «Сбербанк»

SBER

2022 г.

25

12,31%

09.05.2023

ПАО «Сбербанк» прив.

SBERP

2022 г.

25

12,31%

09.05.2023

IT

АО «Группа Позитив»

POSI

3 мес. 2023 г.

37,87

2,22%

12.04.2023

Другие отрасли

НПО «Физика»

NPOF

2022 г.

400

3,38%

11.05.2023

Центр международной торговли

WTCM

2022 г.

0,562248996

5,76%

08.05.2023

Центр международной торговли прив.

WTCMP

2022 г.

0,562248996

6,69%

08.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5

Компания

Доходность

1

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

13,70%

2

«Белуга Групп»

10,13%

3

«Интер РАО ЕЭС»

7,84%

4

«Таттелеком»

7,30%

5

«ФосАгро»

6,39%

Последние дивидендные новости:

«Совкомфлот» будет следовать своей дивидендной политике: не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При таком раскладе акционеры могут получить 4,3 руб. на акцию, доходность около 7%. Но есть шанс получить и больше, так как «Совкомфлот» принадлежит государству, которому нужны средства. Компания может выплатить больше 50% от ЧП.

Сегодня совет директоров «Мосбиржи» определил окончательный дивиденд. Он составит 4,84 руб. на акцию, как и было ранее рекомендовано наблюдательным советом.

«Транснефть» планирует выплатить дивиденды за 2022 год, размер пока неизвестен. Компания в 2022 году перестала выпускать финансовую отчетность.

«Южуралникель» не выплатит дивиденды за 2022 год. Впрочем, как и всегда.

Акционеры «Фосагро» утвердили дивиденд по итогам 2022 года.

Теги: bspb, irao, kazt, moex, phor, unkl, wtcm, дивиденды, flot, новости