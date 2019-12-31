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ПАО "МОСЭНЕРГО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:39749359700 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.00%2.028 ₽
  • За неделю, max:2.0945 ₽
  • За неделю, min:1.9655 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.17945 ₽
  • Отсечка:05.07.2021
  • Доходность:7.61%
дивидендная история
100%
Капитализация80 612 млн. руб.
  • ООО «Газпром энергохолдинг»53.5%
  • Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы26.4%
  • Прочие20.1%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Мосэнерго» — крупнейшая российская генерирующая энергетическая компания. Электростанции общества на 60% обеспечивают потребности Московской области и на 90% потребности столицы. Компания является самым масштабным производителем тепла в мире. Установленная тепловая мощность достигла отметки в 43,2 тыс. Гкал/ч. Энергохолдинг активно инвестирует деньги в техническое развитие. На сегодня осуществляется строительство генерирующих мощностей, работающих на основе парогазового цикла и существенно минимизирующих потери тепла в сети.

ПАО «Мосэнерго» относится к энергетической отрасли. Ключевая задача компании — генерация тепловой и электрической энергии

Краткий экскурс в историю

В 1993 году объединение «Мосэнерго» преобразовано в АО. В 2005 году предприятие разделено на 14 самостоятельных компаний. За собой общество «Мосэнерго» сохранило право производства тепла. В 2017 году компания отметила свое 130-летие.

Материнской компанией Группы является ПАО «Газпром», а Российская Федерация выступает конечным контролирующим органом. Государство оказывает прямое влияние на операционную деятельность холдинга путем регулирования оптово-розничного рынка сбыта через Антимонопольный комитет.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Мосэнерго» составляет 39,749 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером предприятия является ООО «Газпром энергохолдинг» (свыше 53% Уставного капитала). Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска и размещения облигаций.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «MSNG». ПАО «Мосэнерго» также вышла на международный фондовый рынок с продажей ГДР.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
402 133 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы314 253 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы87 880 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы330 207 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства55 115 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства16 811 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.12Долг/EBITDA
2.47EV/EBITDA
3.37EV/OCF
0.4EV/S
0.25P/BV
8.2P/E
8P/FCF
5.16P/NCAV
-2.3P/NNWC
0.38P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.64Коэффицент абсолютной ликвидности
0.82Коэффициент автономии
6.19Рентабельность общая, %
0.05Коэффициент маневренности собственного капитала
0.65Оборачиваемость собственного капитала
0.18Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.37Оборачиваемость оборотных активов
5.23Коэффицент текущей ликвидности
0.14Коэффициент привлечения заемного капитала
4.9Коэффицент покрытия процентов
13.46Оборачиваемость запасов
1.07Коэффициент обеспеченности запасов
0.96Коэффициент покрытия инвестиций
17.8Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.95Индекс постоянного актива
4.69Маржа прибыли, %
0.22Коэффициент мобильности имущества
2.06Коэффицент срочной ликвидности
9.12Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.11Рентабельность оборотных активов, %
3.19Рентабельность внеоборотных активов, %
3.04Рентабельность производственных фондов, %
13.7Рентабельность задействованного капитала, %
3.05Рентабельность собственного капитала, %
5.39Рентабельность продаж, %
0.23Коэффициент краткосрочной задолженности
0.12Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
12 800МВтУстановленная электрическая мощность
43 800Гкал/чУстановленная тепловая мощность
62 000млн кВт*чВыработка э/э
89 200тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – дополнительная информация от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МОСЭНЕРГО"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1027700302420
  • ИНН7705035012
  • Юридический адрес:119526, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.101, К.3
Контактная информация
  • Телефон+74959571957
  • E-mailmosenergo@mosenergo.ru
  • Сайтссылка