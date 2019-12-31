ПАО «Мосэнерго» — крупнейшая российская генерирующая энергетическая компания. Электростанции общества на 60% обеспечивают потребности Московской области и на 90% потребности столицы. Компания является самым масштабным производителем тепла в мире. Установленная тепловая мощность достигла отметки в 43,2 тыс. Гкал/ч. Энергохолдинг активно инвестирует деньги в техническое развитие. На сегодня осуществляется строительство генерирующих мощностей, работающих на основе парогазового цикла и существенно минимизирующих потери тепла в сети.

ПАО «Мосэнерго» относится к энергетической отрасли. Ключевая задача компании — генерация тепловой и электрической энергии

Краткий экскурс в историю

В 1993 году объединение «Мосэнерго» преобразовано в АО. В 2005 году предприятие разделено на 14 самостоятельных компаний. За собой общество «Мосэнерго» сохранило право производства тепла. В 2017 году компания отметила свое 130-летие.

Материнской компанией Группы является ПАО «Газпром», а Российская Федерация выступает конечным контролирующим органом. Государство оказывает прямое влияние на операционную деятельность холдинга путем регулирования оптово-розничного рынка сбыта через Антимонопольный комитет.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Мосэнерго» составляет 39,749 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером предприятия является ООО «Газпром энергохолдинг» (свыше 53% Уставного капитала). Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска и размещения облигаций.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «MSNG». ПАО «Мосэнерго» также вышла на международный фондовый рынок с продажей ГДР.