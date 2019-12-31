ПАО "МОСЭНЕРГО"
- Кол-во АОИ:39749359700 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.00%2.028 ₽
- За неделю, max:2.0945 ₽
- За неделю, min:1.9655 ₽
- Дивиденд:0.17945 ₽
- Отсечка:05.07.2021
- Доходность:7.61%
- ООО «Газпром энергохолдинг»53.5%
- Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы26.4%
- Прочие20.1%
Общая информация
ПАО «Мосэнерго» — крупнейшая российская генерирующая энергетическая компания. Электростанции общества на 60% обеспечивают потребности Московской области и на 90% потребности столицы. Компания является самым масштабным производителем тепла в мире. Установленная тепловая мощность достигла отметки в 43,2 тыс. Гкал/ч. Энергохолдинг активно инвестирует деньги в техническое развитие. На сегодня осуществляется строительство генерирующих мощностей, работающих на основе парогазового цикла и существенно минимизирующих потери тепла в сети.
ПАО «Мосэнерго» относится к энергетической отрасли. Ключевая задача компании — генерация тепловой и электрической энергии
Краткий экскурс в историю
В 1993 году объединение «Мосэнерго» преобразовано в АО. В 2005 году предприятие разделено на 14 самостоятельных компаний. За собой общество «Мосэнерго» сохранило право производства тепла. В 2017 году компания отметила свое 130-летие.
Материнской компанией Группы является ПАО «Газпром», а Российская Федерация выступает конечным контролирующим органом. Государство оказывает прямое влияние на операционную деятельность холдинга путем регулирования оптово-розничного рынка сбыта через Антимонопольный комитет.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Мосэнерго» составляет 39,749 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером предприятия является ООО «Газпром энергохолдинг» (свыше 53% Уставного капитала). Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска и размещения облигаций.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «MSNG». ПАО «Мосэнерго» также вышла на международный фондовый рынок с продажей ГДР.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы314 253 000 тыс. руб.
- Оборотные активы87 880 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы330 207 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства55 115 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства16 811 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "МОСЭНЕРГО"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1027700302420
- ИНН7705035012
- Юридический адрес:119526, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.101, К.3
- Телефон+74959571957
- E-mailmosenergo@mosenergo.ru
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