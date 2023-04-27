Финансовые результаты компаний «Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1

Уже больше года генерирующие компании, входящие в структуру «Газпром энергохолдинг», не публиковали финансовую отчетность, а только результаты производственной деятельности. Подсчитать возможную чистую прибыль по РСБУ можно было только по отчетам о состоянии чистых активов на сайте Федресурса.

Внезапно компании решили приоткрыть завесу тайны и опубликовали финансовые результаты по РСБУ в сокращенном варианте.

Мосэнерго (MSNG)

Производственные результаты

2021 г. 2022 г. Изменение Установленная электрическая мощность, МВт 12 825 12 825 0.00% Установленная тепловая мощность, Гкал/час 43 820 43 820 0.00% Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч 62 012 62 510 0.80% Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 89 181 85 410 -4.23%

Финансовые результаты

2021 г. 2022 г. Изменение Выручка, млн руб. 224 793 226 957 0.96% Себестоимость, млн руб. - 200 434 - 205 245 2.40% Чистая прибыль, млн руб. 17 734 20 724 16.86%

Несмотря на снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов, который составляет около 40% доходов, компании удалось сохранить и даже немного увеличить выручку за счет роста цена на электроэнергию.

Компания увеличила чистую прибыль почти на 17%, что позитивно отразится на размере дивидендных выплат. Совет директоров «Мосэнерго» рассмотрит вопрос об определении размера дивидендов на ближайшее время.

ОГК-2 (OGKB)

Производственные результаты

2021 г. 2022 г. Изменение Установленная электрическая мощность, МВт 16 497 16 497 0.00% Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2 778 2 778 0.00% Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч 49 830 48 500 -2.67% Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 5 295 5 181 -2.15%

Финансовые результаты

2021 г. 2022 г. Изменение Выручка, млн руб. 141 161 142 921 1.25% Себестоимость, млн руб. - 112 025 - 112 581 0.50% Чистая прибыль, млн руб. 21 327 12 090 -43.31%

Основная причина существенного снижения чистой прибыли при сохранении выручки и себестоимости в увеличении прочих расходов компании за счет признания убытка от обесценения активов в размере 9,5 млрд руб.

ТГК-1 (TGKA)

Производственные показатели

2021 г. 2022 г. Изменение Установленная электрическая мощность, МВт 6 900 6 900 0.00% Установленная тепловая мощность, Гкал/час 13 520 13 520 0.00% Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч 30 137 29 778 -1.19% Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 26 145 25 686 -1.76%

Финансовые результаты

2021 г. 2022 г. Изменение Выручка, млн руб. 97 673 98 824 1.18% Себестоимость, млн руб. - 85 885 - 88 508 3.05% Чистая прибыль, млн руб. 8 675 7 128 -17.83%

Рост себестоимости в итоге привел к снижению чистой прибыли компании по итогам года.

Дивиденды

Компании направляют на дивиденды 50% от большей чистой прибыли по РСБУ или МСФО В таком случае можно предположить возможные дивидендные выплаты по итогам 2022 года.

Дивиденд, руб./акцию Див. доходность Мосэнерго 0,0261 10,4% ОГК-2 0,0547 7,63% ТГК-1 0,0009 9,25%

Дивидендные доходности, которые являются основным критерием для покупки акций данных компаний довольно неплохие, поэтому после выхода данных из финансовых отчетностей по РСБУ котировки стремительно пошли вверх.

Акционерам ТГК-1 еще не стоит рассчитывать на возобновление выплат дивидендов, пока в составе владельцев с 29,45% долей присутствует иностранная компания Fortum. Ситуацию может сдвинуть недавний указ президента РФ о введении временного управления иностранным имуществом, который на данный момент коснулся «Юнипро», но пока в нем отсутствует информация о ТГК-1.