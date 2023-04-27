Финансовые результаты компаний «Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1
- 27 Апреля 2023
Уже больше года генерирующие компании, входящие в структуру «Газпром энергохолдинг», не публиковали финансовую отчетность, а только результаты производственной деятельности. Подсчитать возможную чистую прибыль по РСБУ можно было только по отчетам о состоянии чистых активов на сайте Федресурса.
Внезапно компании решили приоткрыть завесу тайны и опубликовали финансовые результаты по РСБУ в сокращенном варианте.
Мосэнерго (MSNG)
Производственные результаты
2021 г.
2022 г.
Изменение
Установленная электрическая мощность, МВт
12 825
12 825
0.00%
Установленная тепловая мощность, Гкал/час
43 820
43 820
0.00%
Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч
62 012
62 510
0.80%
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
89 181
85 410
-4.23%
Финансовые результаты
2021 г.
2022 г.
Изменение
Выручка, млн руб.
224 793
226 957
0.96%
Себестоимость, млн руб.
- 200 434
- 205 245
2.40%
Чистая прибыль, млн руб.
17 734
20 724
16.86%
Несмотря на снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов, который составляет около 40% доходов, компании удалось сохранить и даже немного увеличить выручку за счет роста цена на электроэнергию.
Компания увеличила чистую прибыль почти на 17%, что позитивно отразится на размере дивидендных выплат. Совет директоров «Мосэнерго» рассмотрит вопрос об определении размера дивидендов на ближайшее время.
ОГК-2 (OGKB)
Производственные результаты
2021 г.
2022 г.
Изменение
Установленная электрическая мощность, МВт
16 497
16 497
0.00%
Установленная тепловая мощность, Гкал/час
2 778
2 778
0.00%
Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч
49 830
48 500
-2.67%
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
5 295
5 181
-2.15%
Финансовые результаты
2021 г.
2022 г.
Изменение
Выручка, млн руб.
141 161
142 921
1.25%
Себестоимость, млн руб.
- 112 025
- 112 581
0.50%
Чистая прибыль, млн руб.
21 327
12 090
-43.31%
Основная причина существенного снижения чистой прибыли при сохранении выручки и себестоимости в увеличении прочих расходов компании за счет признания убытка от обесценения активов в размере 9,5 млрд руб.
ТГК-1 (TGKA)
Производственные показатели
2021 г.
2022 г.
Изменение
Установленная электрическая мощность, МВт
6 900
6 900
0.00%
Установленная тепловая мощность, Гкал/час
13 520
13 520
0.00%
Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч
30 137
29 778
-1.19%
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
26 145
25 686
-1.76%
Финансовые результаты
2021 г.
2022 г.
Изменение
Выручка, млн руб.
97 673
98 824
1.18%
Себестоимость, млн руб.
- 85 885
- 88 508
3.05%
Чистая прибыль, млн руб.
8 675
7 128
-17.83%
Рост себестоимости в итоге привел к снижению чистой прибыли компании по итогам года.
Дивиденды
Компании направляют на дивиденды 50% от большей чистой прибыли по РСБУ или МСФО В таком случае можно предположить возможные дивидендные выплаты по итогам 2022 года.
Дивиденд, руб./акцию
Див. доходность
Мосэнерго
0,0261
10,4%
ОГК-2
0,0547
7,63%
ТГК-1
0,0009
9,25%
Дивидендные доходности, которые являются основным критерием для покупки акций данных компаний довольно неплохие, поэтому после выхода данных из финансовых отчетностей по РСБУ котировки стремительно пошли вверх.
Акционерам ТГК-1 еще не стоит рассчитывать на возобновление выплат дивидендов, пока в составе владельцев с 29,45% долей присутствует иностранная компания Fortum. Ситуацию может сдвинуть недавний указ президента РФ о введении временного управления иностранным имуществом, который на данный момент коснулся «Юнипро», но пока в нем отсутствует информация о ТГК-1.