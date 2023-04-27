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Финансовые результаты компаний «Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1

27 Апреля 2023
Ростислав Киндратышин

Уже больше года генерирующие компании, входящие в структуру «Газпром энергохолдинг», не публиковали финансовую отчетность, а только результаты производственной деятельности. Подсчитать возможную чистую прибыль по РСБУ можно было только по отчетам о состоянии чистых активов на сайте Федресурса.

Внезапно компании решили приоткрыть завесу тайны и опубликовали финансовые результаты по РСБУ в сокращенном варианте.

Мосэнерго (MSNG)

Производственные результаты

2021 г.

2022 г.

Изменение

Установленная электрическая мощность, МВт

12 825

12 825

0.00%

Установленная тепловая мощность, Гкал/час

43 820

43 820

0.00%

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч

62 012

62 510

0.80%

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

89 181

85 410

-4.23%

Финансовые результаты

2021 г.

2022 г.

Изменение

Выручка, млн руб.

224 793

226 957

0.96%

Себестоимость, млн руб.

- 200 434

- 205 245

2.40%

Чистая прибыль, млн руб.

17 734

20 724

16.86%

Несмотря на снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов, который составляет около 40% доходов, компании удалось сохранить и даже немного увеличить выручку за счет роста цена на электроэнергию.

Компания увеличила чистую прибыль почти на 17%, что позитивно отразится на размере дивидендных выплат. Совет директоров «Мосэнерго» рассмотрит вопрос об определении размера дивидендов на ближайшее время.

ОГК-2 (OGKB)

Производственные результаты

2021 г.

2022 г.

Изменение

Установленная электрическая мощность, МВт

16 497

16 497

0.00%

Установленная тепловая мощность, Гкал/час

2 778

2 778

0.00%

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч

49 830

48 500

-2.67%

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

5 295

5 181

-2.15%

Финансовые результаты

2021 г.

2022 г.

Изменение

Выручка, млн руб.

141 161

142 921

1.25%

Себестоимость, млн руб.

- 112 025

- 112 581

0.50%

Чистая прибыль, млн руб.

21 327

12 090

-43.31%

Основная причина существенного снижения чистой прибыли при сохранении выручки и себестоимости в увеличении прочих расходов компании за счет признания убытка от обесценения активов в размере 9,5 млрд руб.

ТГК-1 (TGKA)

Производственные показатели

2021 г.

2022 г.

Изменение

Установленная электрическая мощность, МВт

6 900

6 900

0.00%

Установленная тепловая мощность, Гкал/час

13 520

13 520

0.00%

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч

30 137

29 778

-1.19%

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

26 145

25 686

-1.76%

Финансовые результаты

2021 г.

2022 г.

Изменение

Выручка, млн руб.

97 673

98 824

1.18%

Себестоимость, млн руб.

- 85 885

- 88 508

3.05%

Чистая прибыль, млн руб.

8 675

7 128

-17.83%

Рост себестоимости в итоге привел к снижению чистой прибыли компании по итогам года.

Дивиденды

Компании направляют на дивиденды 50% от большей чистой прибыли по РСБУ или МСФО В таком случае можно предположить возможные дивидендные выплаты по итогам 2022 года.

Дивиденд, руб./акцию

Див. доходность

Мосэнерго

0,0261

10,4%

ОГК-2

0,0547

7,63%

ТГК-1

0,0009

9,25%

Дивидендные доходности, которые являются основным критерием для покупки акций данных компаний довольно неплохие, поэтому после выхода данных из финансовых отчетностей по РСБУ котировки стремительно пошли вверх.

Акционерам ТГК-1 еще не стоит рассчитывать на возобновление выплат дивидендов, пока в составе владельцев с 29,45% долей присутствует иностранная компания Fortum. Ситуацию может сдвинуть недавний указ президента РФ о введении временного управления иностранным имуществом, который на данный момент коснулся «Юнипро», но пока в нем отсутствует информация о ТГК-1.

Теги: msng, ogkb, tgka, отчетность