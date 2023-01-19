Conomy.Подкаст: дивидендный портфель российских акций-2023

Дивидендная стратегия является сейчас оптимальной на российском фондовом рынке, по той причине, что в ней есть понятные фундаментальные истории. Даже если в краткосрочной перспективе нас ожидает волатильность, то эти эмитенты, способные обеспечить дивидендную доходность, определённо имеют высокий потенциал восстановления.

Постарались подобрать для вас ряд бумаг, которые по нашей оценке могут давать хорошую дивидендную доходность. Обращали внимание на компании, деятельность которых направлена не только на внешний, но и на внутренний рынок. Разделив рынки, мы с одной стороны защищаем капитал от изменения курса рубля, с другой стороны, в случае девальвации тоже получим прибыль.

При такой структуре, средневзвешенная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев приблизительно 15,25%, а некоторые эмитенты ещё и обладают высоким потенциалом роста, что в совокупности может увеличить доходность до 20-22% годовых.

Не является инвестиционной рекомендацией.