Дивидендный портфель от Conomy: обновление и сбывшиеся прогнозы

В январе мы составили дивидендный портфель, который по нашему видению мог показать хорошую доходность на горизонте года. На текущий момент стоимость портфеля выросла на 23% всего за 2 месяца, даже до объявления дивидендов и выплат. Некоторые компании, что были нами рассмотрены, показали существенный прирост и являлись нашими фаворитами, поэтому мы выделяли на них наибольшую долю. Дивиденды Сбербанка были спрогнозированы с точностью 100% ещё до их объявления. В этом видео мы обновим портфель и разберем возможные изменения в нем, а также рассмотрим какие эмитенты остаются привлекательными для покупки и по какой цене в случае коррекции.