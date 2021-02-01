С точки зрения бизнеса активы — это имущество, способное приносить доход. На предприятии это: здания, оборудование, сырье на складах, деньги на счетах, автотранспорт и многое другое. В бухгалтерском балансе компании их стоимость указывается в активе. В пассиве содержатся источники формирования этого имущества: кредиты банков, уставный капитал, заимствования и тому подобное.

Активы предприятия делятся на группы исходя из способов оценки.

Материальные, нематериальные и финансовые активы

По форме активы делятся на материальные, нематериальные и финансовые. Материальные активы — это физическое имущество: оборудование, топливо, мебель, здания, инструмент и так далее.

Нематериальные активы неосязаемы, но имеют стоимость и экономическую ценность. Это, например:

патенты, торговые знаки, права на объекты интеллектуальной собственности;

право на использование недр;

лицензии и разрешения;

формулы, программные продукты, технологии и другие подобные товарно-материальные ценности.

Финансовыми активами называют деньги и денежные эквиваленты, такие как депозиты на счетах в финансовых учреждениях, займы выданные, акции и облигации других организаций.

Фирма использует все виды имущества. В то же время роль нематериальной составляющей возросла из-за влияния информационных технологий и информации в целом на успешность бизнеса. Чем больше нематериальных активов использует компания, тем более высокотехнологичный продукт она производит.

Оборотные и внеоборотные активы

В зависимости от оборачиваемости и характера участия в бизнес-процессах активы делятся на оборотные и внеоборотные.

К первым относят такие виды имущества, которые полностью используются на протяжении одного производственного или коммерческого цикла. Яркий пример оборотных активов — сырье для производства, которое после переработки превращается в готовый и побочный продукт. К оборотным активам относят и деньги на счету компании, которые используются для выплаты заработной платы сотрудникам, покупку сырья и материалов, платежей по финансовым обязательствам и так далее.

Внеоборотные активы не изменяют форму и не являются расходным материалом. Они работают на протяжении нескольких производственных циклов, постепенно перенося стоимость на готовую продукцию. Один из видов внеоборотных активов — основные средства. Это имущество, которое долгое время обеспечивает производственный процесс:

здания и строения;

автомобили и другая подвижная техника;

производственное оборудование;

дорогостоящий и используемый длительное время инструмент, инвентарь и тому подобное.

К внеоборотным относится и большинство нематериальных активов, долгосрочные займы (выданные), оборудование, переданное в аренду, ценные бумаги, депозиты и другие финансовые инструменты.

Производственные и непроизводственные активы

Если речь идет о промышленном предприятии, то часть имущества непосредственно участвует в производственном процессе. Это, к примеру, здание цеха, технологическая линия, техника, которую используют в производстве, топливо, сырье, инструменты и другие аналогичные ценности. В то же время в такой компании есть административный корпус и обслуживающие подразделения.

Все, что не принимает физического участия в производственном процессе, называют непроизводственными активами. К ним относятся офисная техника и мебель, легковые автомобили, имущество производственной столовой или прачечной.

Такое разделение активов используется для расчета прямых и косвенных затрат. Стоимость производственных ценностей легко перенести на готовую продукцию, поскольку они расходуются непосредственно в процессе изготовления. Для учета в себестоимости непроизводственных активов используются формулы для расчета косвенных затрат, а затем они переносятся на стоимость готовой продукции.

Собственные и привлеченные активы

В процессе работы компания может использовать как купленное имущество, так и арендованное. Активы, купленные на деньги предприятия, называются собственными. Привлеченные активы — это арендованное имущество и денежные займы, в том числе лизинг.

Привлеченные активы неразрывно связаны с обязательствами. Предприятию необходимо выплачивать кредиты, вносить арендную плату и обслуживать долговые бумаги. Если говорить об аренде с последующим выкупом, то после того, как компания погасит обязательства перед арендодателем, имущество переходит из разряда привлеченных активов в собственные.

Другие виды активов

При оценке активы также разделяют в зависимости от ликвидности:

абсолютно ликвидные (деньги);

высоколиквидные (краткосрочная дебиторская задолженность и вклады с небольшим сроком возврата);

среднеликвидные (готовая продукция, товары, дебиторская задолженность);

слаболиквидные (финансовые инструменты с большим сроком погашения, некоторые виды нематериальных и внеоборотных активов);

неликвидные (безнадежные дебиторские долги, брак, убыток).

Исходя из источников формирования, используют понятия «валовые активы» и «чистые активы». К валовым относят все виды имущества, независимо от того, на какие средства они куплены.

Чистые активы приобретены на личные не привлеченные средства компании. Чтобы рассчитать стоимость чистых активов, от общей суммы имущества предприятия отнимают сумму обязательств. Этот показатель характеризует финансовую независимость компании и рассчитывается по данным бухгалтерского баланса. Он отображает реальную сумму собственных средств организации.

Понимание классификации активов и их характеристик позволяет подробно и тщательно оценивать деятельность коммерческой организации в конкретных экономических показателях. На основании данных такого анализа принимаются управленческие решения, в том числе и относительно дальнейшего развития бизнеса.

См. также: Выручка, доход и прибыль. Финансовая отчетность