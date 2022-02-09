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Ozon Holdings PLC

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  • Кол-во АОИ:212613735 шт.
  • Номинал:-
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детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.44%1469 ₽
  • За неделю, max:1765 ₽
  • За неделю, min:1381.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация312 330 млн. руб.
  • АФК «Система»32.4%
  • Baring Vostok33.7%
  • Прочие33.9%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Ozon Holdings PLC («Озон») является узнаваемой площадкой электронной коммерции. Занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка. В ассортименте доступных товарных наименований интернет-магазина представлено более 9 млн позиций. 

История компании началась в 1998 году. В это время при партнерстве с издательским домом Terra Fantastica и программным предприятием «Рексофт» был запущен онлайн-магазин по продаже книг. После дефолта 1998 года издательство не смогло продолжать участие в бизнесе и его долю выкупил «Рексофт». Уже в 2002 году «Озон» расширил товарный ассортимент. Кроме книг, в продажу поступили программные продукты, электроника и игрушки. В это же время была организована доставка в 400 российских городов.   

Ozon Holdings PLC стал первой платформой электронной коммерции с собственным логистическим центром, который был открыт в Твери в 2005 году. Спустя 8 лет «Озон» создал свою торговую марку бытовой техники Travola, а 2017 год ознаменовался открытием логистичесого центра в Краснодаре. В тот же период были запущены в работу первые автоматические постоматы OZON BOX. В 2021 открыт крупнейший фулфилмент-центр в Сибири, чья производственная мощность позволяет обрабатывать до 85 тыс. посылок ежедневно, а также логистическая база в Беларуси.

В 2016 году Forbes признал предприятие одной из самых дорогих российский интернет-компаний, отдав ему 3-ю строчку ТОП-20. В 2020 году Ozon Holdings PLC, по мнению судей премии «Большой оборот», был признан лучшим работодателем.  

Акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ и на Московской бирже с тикером «OZON».

Ключевые направления деятельности

Миссия компании состоит в том, чтобы дать малому и среднему бизнесу платформу для роста и развития, а также обеспечить доступ жителей РФ к лучшим товарам из любой точки страны. Компания не только занимается электронной коммерцией, но и запустила свой сервис путешествий Ozon.Travel, а с недавнего времени начала оказывать услуги в области финтех.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
206 488 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы58 590 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы147 898 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы48 339 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства81 217 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства76 932 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.7Долг/EBITDA
-14.75EV/EBITDA
-16.91EV/OCF
2.86EV/S
9.29P/BV
-9.89P/E
-9.95P/FCF
-7.66P/NCAV
-4.26P/NNWC
3P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.95Долг/EBITDA
-1.66EV/EBITDA
-0.69EV/OCF
1.45EV/S
21.2P/BV
3.16P/E
7.46P/FCF
-3.3P/NCAV
-1.96P/NNWC
1.24P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
1.51Коэффицент абсолютной ликвидности
0.23Коэффициент автономии
-30Рентабельность общая, %
-0.21Коэффициент маневренности собственного капитала
2.3Оборачиваемость собственного капитала
-0.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.03Оборачиваемость оборотных активов
1.92Коэффицент текущей ликвидности
0.63Коэффициент привлечения заемного капитала
-11.87Коэффицент покрытия процентов
8.64Оборачиваемость запасов
-0.53Коэффициент обеспеченности запасами
0.63Коэффициент покрытия инвестиций
3.49Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.28Индекс постоянного актива
-30Маржа прибыли, %
0.72Коэффициент мобильности имущества
1.62Коэффицент срочной ликвидности
32.36Оборачиваемость дебиторской задолженности
-31Рентабельность оборотных активов, %
-109Рентабельность внеоборотных активов, %
-77Рентабельность производственных фондов, %
-24Рентабельность задействованного капитала, %
-70Рентабельность собственного капитала, %
-28Рентабельность продаж, %
0.49Коэффициент краткосрочной задолженности
0.79Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 16.11.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+35722360000
  • E-mailhelp@ozon.ru
  • Сайтссылка