Ozon Holdings PLC («Озон») является узнаваемой площадкой электронной коммерции. Занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка. В ассортименте доступных товарных наименований интернет-магазина представлено более 9 млн позиций.

История компании началась в 1998 году. В это время при партнерстве с издательским домом Terra Fantastica и программным предприятием «Рексофт» был запущен онлайн-магазин по продаже книг. После дефолта 1998 года издательство не смогло продолжать участие в бизнесе и его долю выкупил «Рексофт». Уже в 2002 году «Озон» расширил товарный ассортимент. Кроме книг, в продажу поступили программные продукты, электроника и игрушки. В это же время была организована доставка в 400 российских городов.

Ozon Holdings PLC стал первой платформой электронной коммерции с собственным логистическим центром, который был открыт в Твери в 2005 году. Спустя 8 лет «Озон» создал свою торговую марку бытовой техники Travola, а 2017 год ознаменовался открытием логистичесого центра в Краснодаре. В тот же период были запущены в работу первые автоматические постоматы OZON BOX. В 2021 открыт крупнейший фулфилмент-центр в Сибири, чья производственная мощность позволяет обрабатывать до 85 тыс. посылок ежедневно, а также логистическая база в Беларуси.

В 2016 году Forbes признал предприятие одной из самых дорогих российский интернет-компаний, отдав ему 3-ю строчку ТОП-20. В 2020 году Ozon Holdings PLC, по мнению судей премии «Большой оборот», был признан лучшим работодателем.

Акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ и на Московской бирже с тикером «OZON».

Ключевые направления деятельности

Миссия компании состоит в том, чтобы дать малому и среднему бизнесу платформу для роста и развития, а также обеспечить доступ жителей РФ к лучшим товарам из любой точки страны. Компания не только занимается электронной коммерцией, но и запустила свой сервис путешествий Ozon.Travel, а с недавнего времени начала оказывать услуги в области финтех.