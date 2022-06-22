История Ozon: как книжный интернет-магазин стал крупнейшей компанией России | Фильм Market Power
- 22 Июня 2022
А ты знаешь, что когда-то Ozon начинал как книжный интернет-магазин, но со временем превратился в крупнейшую компанию России?
Невероятно, но факт!
Сегодня Ozon – это:
29 миллионов активных покупателей;
100 миллионов товаров;
120 тысяч продавцов на маркетплейсе;
19 тысяч точек выдачи товаров!
В 2020-м году компания вышла на IPO и привлекла 990 миллионов долларов, а инвесторы оценили ее аж в 7 миллиардов долларов!
Bloomberg назвал IPO Озона «лучшим российским дебютом на бирже c 2011 года».
Правда, в прибыль компания так ни разу и не выходила. Более того, с 2019 по 2021-й годы суммарный убыток был почти 100 миллиардов рублей при выручке в 97, но обо всём этом расскажет аналитик Роман Пантюхин, который отправится на машине времени к самым истокам Озона и тщательно рассмотрит все этапы его становления.
Ты узнаешь много полезного:
Из каких сегментов складывается прибыль Озона?
Какая самая большая проблема компании?
Откуда появилось это название?
Почему инвесторы продолжают верить в Озон?