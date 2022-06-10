Market Power: Что делать с акциями зарубежных компаний ? | Озон и Яндекс еще могут спастись | Куда пойдут депозиты

Банк России ограничил обращение акций зарубежных компаний СПБ-Бирже. И теперь непонятно, что делать: акции вроде как есть, но извлечь выгоду из них невозможно. Зато остановка торгов акциями Яндекса и Озона может сыграть на руку инвесторам. В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно объяснит, как именно, а также расскажет, что будет дальше с короткими депозитами под высокой ставкой.

Также Роман объяснит: