Market Power: Что делать с акциями зарубежных компаний ? | Озон и Яндекс еще могут спастись | Куда пойдут депозиты
- 10 Июня 2022
Банк России ограничил обращение акций зарубежных компаний СПБ-Бирже. И теперь непонятно, что делать: акции вроде как есть, но извлечь выгоду из них невозможно. Зато остановка торгов акциями Яндекса и Озона может сыграть на руку инвесторам. В новом выпуске Market Power опытный аналитик Роман Пантюхин подробно объяснит, как именно, а также расскажет, что будет дальше с короткими депозитами под высокой ставкой.
Также Роман объяснит:
Почему сейчас не стоит затариваться акциями металлургов;
Что будет с иностранными акциями после ограничения их обращения Банком России;
Почему инвесторам выгодна остановка торгов акциями Яндекса и Озона на NASDAQ в США;
Как короткие депозиты повлияют на котировки акций;
Почему ФСК ЕЭС — это надежный защитный актив.