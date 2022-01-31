Мэйл.ру Груп Лимитед

Mail.ru Group владеет таким активами, как социальные сети VK, «Одноклассники», многочисленные онлайн-игры, сервис бесплатных объявлений «Юла», сервис доставки еды Delivery Club, сервис заказа такси «Ситимобил» и множеством других крупных проектов разных лет.

История корпорации берет начало в 1998 году, когда был запущен email-сервис и портал Mail.ru. На рынок социальных сетей компания пришла в 2007 году, а годом позже вышла на игровой рынок. С 2015 года Mail.ru Group активно развивается в области электронной коммерции. Начиная с 2019 технологическая корпорация продвигает собственную экосистему, которая должна помогать пользователям решать большинство бытовых задач онлайн.

В 2017 году Mail.ru Group заняла 97-ое место в рейтинге Forbes среди лучших инновационных компаний по всему миру. Согласно официальным отчетам, за последние 10 лет выручка корпорации выросла в 10 раз, а чистая прибыль за тот же период ― в 4 раза. Показатель EBITDA каждый год в среднем увеличивается на 22%. Акции Mail.ru Group свободно торгуются на Лондонской фондовой бирже, а с 2020 года их часть появилась и на Московской бирже с тикером «MAIL».

Ключевые направления деятельности

Технологическая корпорация активно развивает собственную экосистему сервисов и приложений, в которой можно продавать, покупать товары, общаться, играть, искать работу, заказывать еду и такси, получать дополнительное образование и просто узнавать последние новости. Предприятие также проводит обучающие программы в таких знаменитых ВУЗах, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, ВМК МГУ, МИФИ, СПбПУ. В портфеле корпорации 67 дисциплин, которые ведет штат из более чем 200 преподавателей. Ежегодно обучающие программы Mail.ru Group охватывают порядка 3 тыс. студентов. Корпорации принадлежит и контрольный пакет акций образовательной онлайн-платформы GeekBrains.

В портфеле Mail.ru Group более 200 проектов. Среди них есть и те, что направлены на цифровизацию экономики и автоматизацию бизнес-процессов.

Начиная с 2013 года технологическая корпорация развивает специальную платформу «Добро Mail.ru», которая специализируется на сборе пожертвований для постоянных или разовых благотворительных проектов.