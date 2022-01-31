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Мэйл.ру Груп Лимитед

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:220082182 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.13%562 ₽
  • За неделю, max:640 ₽
  • За неделю, min:549.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация205 856 млн. руб.
  • Prosus25.7%
  • Alibaba9.5%
  • Tencent7%
  • MFT4.8%
  • Прочие53%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Mail.ru Group владеет таким активами, как социальные сети VK, «Одноклассники», многочисленные онлайн-игры, сервис бесплатных объявлений «Юла», сервис доставки еды Delivery Club, сервис заказа такси «Ситимобил» и множеством других крупных проектов разных лет. 

История корпорации берет начало в 1998 году, когда был запущен email-сервис и портал Mail.ru. На рынок социальных сетей компания пришла в 2007 году, а годом позже вышла на игровой рынок. С 2015 года Mail.ru Group активно развивается в области электронной коммерции. Начиная с 2019 технологическая корпорация продвигает собственную экосистему, которая должна помогать пользователям решать большинство бытовых задач онлайн. 

В 2017 году Mail.ru Group заняла 97-ое место в рейтинге Forbes среди лучших инновационных компаний по всему миру. Согласно официальным отчетам, за последние 10 лет выручка корпорации выросла в 10 раз, а чистая прибыль за тот же период ― в 4 раза. Показатель EBITDA каждый год в среднем увеличивается на 22%. Акции Mail.ru Group свободно торгуются на Лондонской фондовой бирже, а с 2020 года их часть появилась и на Московской бирже с тикером «MAIL».  

Ключевые направления деятельности 

Технологическая корпорация активно развивает собственную экосистему сервисов и приложений, в которой можно продавать, покупать товары, общаться, играть, искать работу, заказывать еду и такси, получать дополнительное образование и просто узнавать последние новости. Предприятие также проводит обучающие программы в таких знаменитых ВУЗах, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, ВМК МГУ, МИФИ, СПбПУ. В портфеле корпорации 67 дисциплин, которые ведет штат из более чем 200 преподавателей. Ежегодно обучающие программы Mail.ru Group охватывают порядка 3 тыс. студентов. Корпорации принадлежит и контрольный пакет акций образовательной онлайн-платформы GeekBrains. 

В портфеле Mail.ru Group более 200 проектов. Среди них есть и те, что направлены на цифровизацию экономики и автоматизацию бизнес-процессов. 

Начиная с 2013 года технологическая корпорация развивает специальную платформу «Добро Mail.ru», которая специализируется на сборе пожертвований для постоянных или разовых благотворительных проектов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
299 411 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы247 596 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы51 815 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы173 085 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства69 199 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства57 127 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.14Долг/EBITDA
8.15EV/EBITDA
9.71EV/OCF
1.66EV/S
0.98P/BV
-9P/E
-4.86P/FCF
-2.28P/NCAV
-2.05P/NNWC
1.43P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.1Долг/EBITDA
13.5EV/EBITDA
77.88EV/OCF
6.32EV/S
471.78P/BV
-30.03P/E
-6.67P/FCF
-427.92P/NCAV
9.59P/NNWC
6.39P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.54Коэффицент абсолютной ликвидности
0.58Коэффициент автономии
-14Рентабельность общая, %
-0.43Коэффициент маневренности собственного капитала
0.26Оборачиваемость собственного капитала
-1.44Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.16Оборачиваемость оборотных активов
0.91Коэффицент текущей ликвидности
0.29Коэффициент привлечения заемного капитала
1.54Коэффицент покрытия процентов
0.3Коэффициент покрытия инвестиций
6.78Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.83Индекс постоянного актива
-16Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.87Коэффицент срочной ликвидности
6.01Оборачиваемость дебиторской задолженности
-34Рентабельность оборотных активов, %
-8Рентабельность внеоборотных активов, %
-8Рентабельность производственных фондов, %
-6Рентабельность задействованного капитала, %
-11Рентабельность собственного капитала, %
5Рентабельность продаж, %
0.45Коэффициент краткосрочной задолженности
0.59Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовой отчет от 29.06.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльИнформационные технологии
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74957256357
  • E-mailir@corp.mail.ru
  • Сайтссылка