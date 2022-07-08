Как обмен активами повлияет на VK и Яндекс

На прошлой неделе вышла новость, что VK хочет продать Delivery Club Яндексу в обмен на Zen и новости, решил прокомментировать это событие.

Хорошая ли это сделка?

Delivery Club входит в состав совместных со Сбером проектов «020 JV», к ним еще относятся Citymobil, Citydrive, «Самокат» и прочие. За 2021 год их выручка составила 16,2 млрд рублей, а вот прибыль они не раскрыли, но если судить по динамике прошлых лет, то у них убыток в районе 8,1 млрд рублей, из них 50% приходится на долю VK. Продажа Delivery позволит улучшить финансовые показатели компании: сократить убыток, улучшить маржинальность и снизить долговую нагрузку. Выгодна ли эта сделка для VK? Однозначно да.

Другой момент, что в отчете за 2 квартал мы скорее всего увидим очередные убытки от обесценения, из-за скорой продажи бизнеса, как было в случае такси. Насколько большими они будут сложно сказать, все-таки Delivery был второй компанией по размеру после ЯндексЕды и ЯндексЛавки вместе взятых.

Получит ли VK еще какие-то деньги поверх обмениваемых компаний — неизвестно. Исходя из последних данных выручка Zen'а за 2021 год составила около 13 млрд рублей, что сравнимо с доходами Delivery. Вполне вероятен обычный обмен проектами без каких-либо денежных компенсации, так как они соотносимы.

Одобрит ли это ФАС?

VK по факту принадлежит государству, идти против VK = идти против государства. Это мой главный аргумент в пользу одобрения. Насколько я понимаю сейчас идет консолидация медиаактивов в руках правительства для улучшения контроля за массами, поэтому препятствий для этой сделки не вижу. Можно назвать это вопросом национальной безопасности.

Что это значит для VK

Избавление от убыточных проектов, консолидация медиапространства в своих руках.

Что это значит для Yandex

Теперь они не только монополисты в области такси, но и в доставке продуктов из ресторанов. Не говорю про весь продуктовый ритейл, потому что есть еще Озон и СберМаркет.