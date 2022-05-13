Инфляция и рынок на 13.05.2022
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публикуется с:17.07.2020
Привет, меня зовут Сергей Рыжков, я член команды аналитиков Conomy.ru.
Специализируюсь на банковской сфере и IT. В оценке компании использую в основном классические подходы: фундаментальный, сравнительных, затратный. Периодически пишу статьи о макроэкономике и социальных проблемах. В будущем планирую делать это чаще. Надеюсь редактор пропустит) Образование: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, по направлению «государственные и муниципальные финансы».
Мой ТГ-канал: https://t.me/sergei_ryzhkov
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