Яндекс Н.В. (Yandex N. V.)
- Кол-во АОИ:289364467 шт.
- Номинал:0.01 €
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+2.58%3535.8 ₽
- За неделю, max:4184.4 ₽
- За неделю, min:3306.8 ₽
Нет данных
- Аркадий Волож10.29%
- Capital Group Companies5.19%
- Baillie Gifford & Co.6.78%
- WCM Investment Management4.2%
- Владимир Иванов3.83%
- Прочие69.71%
Общая информация
Транснациональная компания «Yandex N. V.» владеет одноименной поисковой системой, интернет-порталами и некоторыми службами. Продуктами компании преимущественно пользуются жители России, Турции и стран СНГ.
Поисковая система Яндекс увидела свет в 1997 году. Ее первоначальное развитие проходило под управлением компании CompTek International, с 2000 года — компании «Яндекс». В 2004 году в Нидерландах головная компания «Yandex N. V.» регистрируется как акционерное общество.
Сфера деятельности
Компания «Яндекс Н. В.» управляет проектами в сфере ИТ-технологий. Она предлагает клиентам до 50 платных и бесплатных служб. Среди них — электронный кошелек Яндекс Деньги, поисковик, почта, ЯндексТакси, ЯндексШеф. В 2019 году тестинг проходит социальная сеть «Аура», позволяющая пользователям заводить знакомство по интересам. Основная часть выручки в 2019 году (69,4%) получена за счет продажи контекстной рекламы.
Акции компании
Уставной капитал «Яндекс Н. В.» в размере 7,448 млн евро разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,01 и 0,1 евро соответственно. Крупнейшим акционером является Аркадий Волож – 34% акций.
Акции компании «Яндекс Н. В.» обращаются на американской бирже NASDAQ. В свободном обращении (free-float) пребывает 50% акций. Также ценные бумаги продаются на Московской бирже под тикером «YNDX» (листинг 1 уровня).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы299 526 000 тыс. руб.
- Оборотные активы213 067 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы274 125 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства130 624 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства107 844 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Доля рынка, %2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльИнформационные технологии
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+73102020669
- E-mailadv@yandex-team.ru
- Сайтссылка