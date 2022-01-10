Яндекс Н.В. (Yandex N. V.)

Транснациональная компания «Yandex N. V.» владеет одноименной поисковой системой, интернет-порталами и некоторыми службами. Продуктами компании преимущественно пользуются жители России, Турции и стран СНГ.

Поисковая система Яндекс увидела свет в 1997 году. Ее первоначальное развитие проходило под управлением компании CompTek International, с 2000 года — компании «Яндекс». В 2004 году в Нидерландах головная компания «Yandex N. V.» регистрируется как акционерное общество.

Сфера деятельности

Компания «Яндекс Н. В.» управляет проектами в сфере ИТ-технологий. Она предлагает клиентам до 50 платных и бесплатных служб. Среди них — электронный кошелек Яндекс Деньги, поисковик, почта, ЯндексТакси, ЯндексШеф. В 2019 году тестинг проходит социальная сеть «Аура», позволяющая пользователям заводить знакомство по интересам. Основная часть выручки в 2019 году (69,4%) получена за счет продажи контекстной рекламы.

Акции компании

Уставной капитал «Яндекс Н. В.» в размере 7,448 млн евро разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,01 и 0,1 евро соответственно. Крупнейшим акционером является Аркадий Волож – 34% акций.

Акции компании «Яндекс Н. В.» обращаются на американской бирже NASDAQ. В свободном обращении (free-float) пребывает 50% акций. Также ценные бумаги продаются на Московской бирже под тикером «YNDX» (листинг 1 уровня).