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Яндекс Н.В. (Yandex N. V.)

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:289364467 шт.
  • Номинал:0.01 €
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+2.58%3535.8 ₽
  • За неделю, max:4184.4 ₽
  • За неделю, min:3306.8 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 023 135 млн. руб.
  • Аркадий Волож10.29%
  • Capital Group Companies5.19%
  • Baillie Gifford & Co.6.78%
  • WCM Investment Management4.2%
  • Владимир Иванов3.83%
  • Прочие69.71%
Источник: годовой отчет за 2016 г.подробнее

Общая информация

Транснациональная компания «Yandex N. V.» владеет одноименной поисковой системой, интернет-порталами и некоторыми службами. Продуктами компании преимущественно пользуются жители России, Турции и стран СНГ.

Поисковая система Яндекс увидела свет в 1997 году. Ее первоначальное развитие проходило под управлением компании CompTek International, с 2000 года — компании «Яндекс». В 2004 году в Нидерландах головная компания «Yandex N. V.» регистрируется как акционерное общество.

Сфера деятельности

Компания «Яндекс Н. В.» управляет проектами в сфере ИТ-технологий. Она предлагает клиентам до 50 платных и бесплатных служб. Среди них — электронный кошелек Яндекс Деньги, поисковик, почта, ЯндексТакси, ЯндексШеф. В 2019 году тестинг проходит социальная сеть «Аура», позволяющая пользователям заводить знакомство по интересам. Основная часть выручки в 2019 году (69,4%) получена за счет продажи контекстной рекламы.

Акции компании

Уставной капитал «Яндекс Н. В.» в размере 7,448 млн евро разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,01 и 0,1 евро соответственно. Крупнейшим акционером является Аркадий Волож – 34% акций.

Акции компании «Яндекс Н. В.» обращаются на американской бирже NASDAQ. В свободном обращении (free-float) пребывает 50% акций. Также ценные бумаги продаются на Московской бирже под тикером «YNDX» (листинг 1 уровня).

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
512 593 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы299 526 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы213 067 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы274 125 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства130 624 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства107 844 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.35Долг/EBITDA
8.36EV/EBITDA
110.28EV/OCF
4.18EV/S
5.04P/BV
-121.28P/E
-107.96P/FCF
-54.38P/NCAV
-15.31P/NNWC
4.35P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.1Долг/EBITDA
13.5EV/EBITDA
77.88EV/OCF
6.32EV/S
471.78P/BV
-30.03P/E
-6.67P/FCF
-427.92P/NCAV
9.59P/NNWC
6.39P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
1.28Коэффицент абсолютной ликвидности
0.53Коэффициент автономии
-1Рентабельность общая, %
-0.09Коэффициент маневренности собственного капитала
0.96Оборачиваемость собственного капитала
-0.12Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.18Оборачиваемость оборотных активов
1.98Коэффицент текущей ликвидности
0.32Коэффициент привлечения заемного капитала
-4.75Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость запасов
0.79Коэффициент покрытия инвестиций
4.07Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.58Индекс постоянного актива
-4Маржа прибыли, %
0.42Коэффициент мобильности имущества
1.58Коэффицент срочной ликвидности
11.26Оборачиваемость дебиторской задолженности
-4Рентабельность оборотных активов, %
-4Рентабельность внеоборотных активов, %
-4Рентабельность производственных фондов, %
-2Рентабельность задействованного капитала, %
-3Рентабельность собственного капитала, %
-2Рентабельность продаж, %
0.45Коэффициент краткосрочной задолженности
0.65Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Доля рынка, %

2020 г.
59.2%Доля рынка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 28.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльИнформационные технологии
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+73102020669
  • E-mailadv@yandex-team.ru
  • Сайтссылка