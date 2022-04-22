Затратный подход и мультипликатор P/BV

В фундаментальном анализе существует несколько методов определения справедливой цены акции компании: затратный подход, сравнительный анализ и доходный подход на основе дисконтирования денежного потока (DCF).

В данной статье рассмотрим один из методов определения справедливой цены акции исходя из ее балансовой стоимости. Данный подход позволяет сравнить рыночную стоимость компании (капитализацию) со стоимостью имеющихся активов и может дать определенное представление о том переоценены или недооценены акции в данный момент.

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость представляет собой стоимость чистых активов компании. Чистые активы рассчитываются как разница между активами (оборотные + внеоборотные) и обязательствами (краткосрочные + долгосрочные).

В статье Что из себя представляет финансовая отчетность компании более подробно рассказывается про бухгалтерскую отчетность компании, где отображается баланс:

Активы (Внеоборотные + Оборотные) = Капитал + Обязательства (Краткосрочные + Долгосрочные).

Исходя из этого можно сделать вывод, что балансовая стоимость — это чистые активы или собственный капитал компании.

Финансовая отчетность по МСФО за 2021 г. ПАО «Мосэнерго»:

Балансовая стоимость ПАО «Мосэнерго» согласно отчетности составляет 315 964 млн руб.

Зная общее количество акций (39 749 359 700 штук) можно рассчитать стоимость чистых активов приходящуюся на одну акцию:

315 964 000 000 руб. / 39 749 359 700 акций = 7,95 руб./акцию

Стоит учитывать, что в расчете не используются акции, которые выкуплены самой компанией (казначеские и квазиказначейские), их нужно вычитать из общего количества выпущенных акций.

Если у компании помимо обыкновенных акций есть еще и привилегированные, то из балансовой стоимости нужно будет вычесть ликвидационную стоимость привилегированных акций, которая обычно указывается в уставе, и задолженность по дивидендам, если она имеется.

Сравнение балансовой стоимости компании с рыночной

Далее можно сравнить рассчитанную цену акции, исходя из балансовой стоимости активов компании, с текущей рыночной ценой.

Итак, стоимость акции ПАО «Мосэнерго», исходя из стоимости чистых активов на конец 2021 года составляет 7,95 руб., а рыночная цена акции в настоящий момент — 1,72 руб.

Потенциал роста аж 362%! Получается, что мы только что нашли недооцененную акцию и ее тут же надо покупать. Но не все так просто!

Почему рыночная стоимость не равна балансовой?

Во-первых, рыночная цена акции учитывает будущие прибыли/убытки, которые планирует получить компания. Дело в том, что полученная в будущем чистая прибыль или убыток попадет в капитал компании в виде нераспределенной прибыли, и в итоге балансовая стоимость изменится.

Во-вторых, в рыночной стоимости учитываются и активы, которые не отражаются в балансе, например, качество корпоративного управления. И наоборот, нематериальные активы (патенты, товарные знаки, деловая репутация и пр.), которые присутствуют в балансе, трудно поддаются адекватной рыночной оценке и зачастую при определении балансовой стоимости компании вообще не учитываются. Или, как в случае с ПАО «Мосэнерго», инвесторы считают, что рыночная стоимость активов компании, находящихся на балансе, существенно ниже ее балансовой стоимости, что в дальнейшем отразится на снижении стоимости активов и чистой прибыли в виде убытков от обесценения основных средств.

В-третьих, помимо стоимости собственного капитала BV нужно обращать внимание и на его рентабельность (ROE), насколько эффективно компания его использует. Например, ROE (чистая прибыль/капитал) ПАО «Мосэнерго» за 2021 год составил 2 894 / 315 964 * 100% = 0,92% Это довольно низкий показатель, который демонстрирует крайне низкую эффективность использования собственных средств компании, т.к. в таком случае целесообразнее было бы просто продать все активы, а полученные средства положить на банковский депозит с доходностью от 10%. Поэтому чем ниже показатель ROE, тем ниже может быть рыночная цена в сравнении с балансовой.

Также стоит учитывать и специфику отрасли компании. Данный момент более подробно освещен в статье Как анализировать компании перед инвестированием. Например, у компании из сектора электроэнергетики на балансе будут находиться множество дорогостоящих инфраструктурных объектов (земля, здания, ЛЭП), что приводит к значительному увеличению балансовой стоимости. В итоге акции электроэнергетических компаний торгуются значительно ниже своей балансовой стоимости. Также и наоборот, многие высокотехнологичные компании из IT-сектора будут торговаться значительно выше своей балансовой стоимости.

Мультипликатор P/BV (P/B)

Еще одним способом сравнения рыночной цены компании с ее балансовой стоимостью является мультипликатор P/BV, который показывает отношение рыночной капитализации к собственному капиталу.

P — рыночная капитализация, которая рассчитывается как произведение количества акций компании на рыночную стоимость одной акции.

BV или B (book value) — балансовая стоимость компании или собственный капитал, который как было описано выше можно найти в отчетности компании и рассчитать как произведение количества акций компании на балансовую стоимость одной акции.

В итоге получается, что мультипликатор P/BV также показывает соотношение рыночной цены акции и стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию.

По сути данный показатель отражает то, как рынок оценивает 1 рубль собственного капитала компании. Например, P/BV ПАО «Мосэнерго» в данный момент составляет 1,72 / 7,95 = 0,22. Т.е. каждый рубль балансовой стоимости чистых активов компании оценивается рынком в 22 копейки.

Мультипликатор P/BV также используется для сравнения компаний из одной отрасли. Например, если коэффициент меньше среднеотраслевого значения, то предполагается, что компания может быть недооценена рынком. Но нужно всегда учитывать показатель ROE. При ROE ниже среднеотраслевого значения недооценка рынком может быть оправдана. В статье Как сравнивать компании на основе финансовой отчетности более наглядно рассматривается данный момент.

Затратный подход

Затратный подход в фундаментальном анализе основывается на балансовой стоимости компании, который предполагает оценку стоимости компании исходя из рыночной стоимости имущества. Другими словами сколько бы получила компания, если бы прямо сейчас продала все свои активы, находящиеся на балансе.

Чтобы примерно оценить рыночную стоимость активов исходя из балансовой стоимости, активы корректируется на рассчитанные коэффициенты, которые предполагают какая доля актива может быть возвращена в денежной форме при реализации. Корректирующие коэффициенты могут быть разными для разных компаний и отраслей.

Статья актива Коэффициент Обоснование Основные средства 1.16 Коэффициент отражает стоимость замещения этого актива новым в текущих рыночных условиях. Значение коэффициента рассчитано на основании индекса цен промышленного производства и приросте цен строительной продукции. Выбраны именно эти показатели, так как здания и сооружения могут оцениваться значительно выше текущей стоимости, а машины и оборудование (особенно специфические) могут быть оценены ниже ликвидационной стоимости из-за недостаточной ликвидности данных активов. Дебиторская задолженность 0.9 Коэффициент отражает долю дебиторской задолженности за вычетом просроченной в общем объеме дебиторской задолженности по организациям Российской Федерации. Данный показатель модифицирован в меньшую сторону из-за снижения экономической стабильности предприятий. Займы выданные 0.9 Выданные займы можно рассматривать как разновидность долгосрочной дебиторской задолженности. Отложенные налоговые активы 0.9 Отложенные налоговые активы можно рассматривать как обособленный, специфический вид долгосрочной дебиторской задолженности. Инвестиции в зависимые общества 0.88 Инвестируя в зависимые общества, компания планирует извлечение прибыли в будущем, поэтому данный показатель рассчитывается с понижающим значением в текущем периоде. Запасы (сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве) 0.86 Одними из наименее ликвидных среди оборотных активов считаются запасы, так как при ликвидации не все из них могут быть реализованы по рыночной стоимости, а многие специфические виды и вовсе могут утратить свою стоимость. Нематериальные активы 0.8 Так как срок полезного использования НМА колеблется от 2 до 20 лет, а исследования, разработки и прочие нематериальные активы имеют свойство морально устаревать, коэффициент снижен на 20% от базового значения, что отражает снижение ликвидационной стоимости на данные активы. Прочие активы 0.5 Коэффициент занижен на 50% от базового, так как по этой строке могут быть отражены активы, стоимость которых несущественна, или данные активы не обладают достаточным уровнем ликвидности, чтобы вернуть полную оценочную стоимость при продаже. Гудвилл 0 Поскольку гудвилл представляет из себя добавочный элемент к балансовой стоимости компании, опосредуемый ее деловой репутацией и узнаваемостью, он не имеет ликвидационной стоимости.

После корректировки статей активов суммируем полученную сумму и вычитаем все обязательства компании для определения Чистых активов компании или Ликвидационной стоимости.

Данный метод оценки может использоваться, например, для оценки компании при продаже или при банкротстве.

Итоги