ПАО "ЛУКОЙЛ"
- Кол-во АОИ:750000000 шт.
- Номинал:0.025 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-4.49%6495 ₽
- За неделю, max:7077.5 ₽
- За неделю, min:6415 ₽
- Дивиденд:340 ₽
- Отсечка:21.12.2021
- Доходность:5.13%
Нет данных
Общая информация
ПАО «Лукойл» — интегрированная нефтегазовая компания с вертикальным управлением, на долю которой приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных углеводородных запасов. Ежегодно жители и предприятия более 100 стран мира пользуются энергией и теплом от Лукойл. Стратегия на ближайшие 10 лет предполагает ориентацию на рост ключевых показателей добычи и переработки нефтепродуктов, а также формирование прогрессивной дивидендной политики в ситуации консервативного прогноза цен на энергоресурсы.
Экскурс в историю
Нефтяной концерн «Лукойл» был создан в 1991 году. В 1995 году крупным акционером компании становится ARCO (США) — 6,3% в уставном капитале. С 1996 по 2000 год холдинг присоединяет к себе несколько НПЗ, начинает выпуск моторных масел и открывает нефтегазовую провинцию на Каспии. В дальнейшем были разработаны новые месторождении, а продукция компании прошла международную сертификацию.
В 2015 году НК стала выпускать только бензин 5 класса (Евро-5). В 2015 году ПАО «Лукойл» успешно интегрируется в оптовый энергетический рынок РФ.
Сфера деятельности
Компания занимается:
геологоразведкой углеводородных месторождений и их разработкой;
добычей нефти и газа (ключевая деятельность);
нефте- и газопереработкой;
производством и сбытом нефтехимии;
выработкой коммерческой электроэнергии и отпуском тепловой (Астраханская обл. и Краснодарский край).
У компании насчитывается свыше 5150 АЗС, функционирующих по всему миру.
Акции компании
Уставной капитал компании — 17,875 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,25 рублей. Организованная торговля акциями нефтяного концерна началась в 1994 году. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «LKOH». Ценные бумаги включены в листинг Лондонской биржи. Заимствование денежных средств также осуществляется за счет облигаций.
В 2018 году было объявлено об обратном выкупе акций, в частности в форме депозитарных расписок. В августе 2019 года Уставной капитал компании был уменьшен на 35 млн обыкновенных акций.
События
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- Существенные факты
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 649 801 000 тыс. руб.
- Оборотные активы1 984 556 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы4 507 186 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства938 618 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 188 553 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы и фонд скважин2020 г.
Переработка2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЛУКОЙЛ"
- РуководительАЛЕКПЕРОВ ВАГИТ ЮСУФОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиотсутствует
- ОГРН1027700035769
- ИНН7708004767
- Юридический адрес:101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
- Телефон+74956274444
- E-mailhotline@lukoil.com
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