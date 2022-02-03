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ПАО "ЛУКОЙЛ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:750000000 шт.
  • Номинал:0.025 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.49%6495 ₽
  • За неделю, max:7077.5 ₽
  • За неделю, min:6415 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:340 ₽
  • Отсечка:21.12.2021
  • Доходность:5.13%
дивидендная история
Капитализация4 871 250 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Лукойл» — интегрированная нефтегазовая компания с вертикальным управлением, на долю которой приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных углеводородных запасов. Ежегодно жители и предприятия более 100 стран мира пользуются энергией и теплом от Лукойл. Стратегия на ближайшие 10 лет предполагает ориентацию на рост ключевых показателей добычи и переработки нефтепродуктов, а также формирование прогрессивной дивидендной политики в ситуации консервативного прогноза цен на энергоресурсы.

Экскурс в историю

Нефтяной концерн «Лукойл» был создан в 1991 году. В 1995 году крупным акционером компании становится ARCO (США) — 6,3% в уставном капитале. С 1996 по 2000 год холдинг присоединяет к себе несколько НПЗ, начинает выпуск моторных масел и открывает нефтегазовую провинцию на Каспии. В дальнейшем были разработаны новые месторождении, а продукция компании прошла международную сертификацию.

В 2015 году НК стала выпускать только бензин 5 класса (Евро-5). В 2015 году ПАО «Лукойл» успешно интегрируется в оптовый энергетический рынок РФ.

Сфера деятельности

Компания занимается:

  •  геологоразведкой углеводородных месторождений и их разработкой;

  •  добычей нефти и газа (ключевая деятельность);

  •  нефте- и газопереработкой;

  •  производством и сбытом нефтехимии;

  •  выработкой коммерческой электроэнергии и отпуском тепловой (Астраханская обл. и Краснодарский край).

У компании насчитывается свыше 5150 АЗС, функционирующих по всему миру.

Акции компании

Уставной капитал компании — 17,875 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,25 рублей. Организованная торговля акциями нефтяного концерна началась в 1994 году. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «LKOH». Ценные бумаги включены в листинг Лондонской биржи. Заимствование денежных средств также осуществляется за счет облигаций.

В 2018 году было объявлено об обратном выкупе акций, в частности в форме депозитарных расписок. В августе 2019 года Уставной капитал компании был уменьшен на 35 млн обыкновенных акций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
6 634 357 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 649 801 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 984 556 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 507 186 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства938 618 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 188 553 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0Долг/EBITDA
4.26EV/EBITDA
4.89EV/OCF
0.61EV/S
1.12P/BV
8.81P/E
8.94P/FCF
-35.28P/NCAV
-6.63P/NNWC
0.61P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.54Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
8.93Рентабельность общая, %
-0.03Коэффициент маневренности собственного капитала
1.9Оборачиваемость собственного капитала
-0.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.86Оборачиваемость оборотных активов
1.67Коэффицент текущей ликвидности
0.17Коэффициент привлечения заемного капитала
21.14Коэффицент покрытия процентов
17.01Оборачиваемость запасов
-0.28Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
12.01Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.7Индекс постоянного актива
6.97Маржа прибыли, %
0.3Коэффициент мобильности имущества
1.07Коэффицент срочной ликвидности
75.97Оборачиваемость дебиторской задолженности
33.86Рентабельность оборотных активов, %
12.18Рентабельность внеоборотных активов, %
11.05Рентабельность производственных фондов, %
8.96Рентабельность задействованного капитала, %
13.24Рентабельность собственного капитала, %
9.53Рентабельность продаж, %
0.56Коэффициент краткосрочной задолженности
0.32Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
1 651тыс. барр. н. э./сут.Жидкие углеводороды
466тыс. барр. н. э./сут.Товарный газ
2 117тыс. барр. н. э./сут.Всего
73 459тыс. тДобыча нефти в России
6 590тыс. тДобыча нефти на Международных проектах
80 049тыс. тВсего
17 578млн куб. мДобыча в России Товарного газа
11 427млн куб. мДобыча на Международных проектах товарного газа
29 005млн куб. мОбщая добыча Товарного газа

Запасы и фонд скважин

2020 г.
11 692млн барр. н. э.Жидкие углеводороды Запасы (доказанные по методике SEC)
3 693млн барр. н. э.Газовые Запасы (доказанные по методике SEC)
15 385млн барр. н. э.Всего запасов (доказанные по методике SEC)
28 000шт.Действующий фонд скважин
1 205шт.Ввод в эксплуатацию новых скважин, шт

Переработка

2020 г.
40 109тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы В России
27.16%Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Бензины
44.42%Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Средние дистилляты
7%Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Мазут
21.32%Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Прочие
18 645тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы за рубежом
58 754тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы всего
49 800тыс. тМощности по переработке нефтяного сырья в России
31 800тыс. тМощности по переработке нефтяного сырья за рубежом
81 600тыс. тМощности по переработке нефтяного сырья всего
8.1-Средневзвешенный Индекс Нельсона

Реализация

2020 г.
86 033тыс. тЭкспорт жидких углеводородов
2 531шт.Розничная сеть (АЗС) за границей
5 005шт.Всего АЗС
1 415тыс. тВнутри страны жидких углеводородов
67 316тыс. тПереработка жидких углеводородов
154 764тыс. тВсего реализованно жидких углеводородов
24 065млн куб. мТоварного газа
83 762тыс. тЭкспорт Нефтепродуктов и нефтехимии
21 043тыс. тРеализация в России нефтепродуктов и нефтехимии
128 870тыс. тВсего реализованно нефтепродуктов и нефтехимии
2 474шт.Розничная сеть (АЗС) внутри страны
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЛУКОЙЛ"
  • РуководительАЛЕКПЕРОВ ВАГИТ ЮСУФОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиотсутствует
Юридическая информация
  • ОГРН1027700035769
  • ИНН7708004767
  • Юридический адрес:101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
Контактная информация
  • Телефон+74956274444
  • E-mailhotline@lukoil.com
  • Сайтссылка