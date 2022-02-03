ПАО «Лукойл» — интегрированная нефтегазовая компания с вертикальным управлением, на долю которой приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных углеводородных запасов. Ежегодно жители и предприятия более 100 стран мира пользуются энергией и теплом от Лукойл. Стратегия на ближайшие 10 лет предполагает ориентацию на рост ключевых показателей добычи и переработки нефтепродуктов, а также формирование прогрессивной дивидендной политики в ситуации консервативного прогноза цен на энергоресурсы.

Экскурс в историю

Нефтяной концерн «Лукойл» был создан в 1991 году. В 1995 году крупным акционером компании становится ARCO (США) — 6,3% в уставном капитале. С 1996 по 2000 год холдинг присоединяет к себе несколько НПЗ, начинает выпуск моторных масел и открывает нефтегазовую провинцию на Каспии. В дальнейшем были разработаны новые месторождении, а продукция компании прошла международную сертификацию.

В 2015 году НК стала выпускать только бензин 5 класса (Евро-5). В 2015 году ПАО «Лукойл» успешно интегрируется в оптовый энергетический рынок РФ.

Сфера деятельности

Компания занимается:

геологоразведкой углеводородных месторождений и их разработкой;

добычей нефти и газа (ключевая деятельность);

нефте- и газопереработкой;

производством и сбытом нефтехимии;

выработкой коммерческой электроэнергии и отпуском тепловой (Астраханская обл. и Краснодарский край).

У компании насчитывается свыше 5150 АЗС, функционирующих по всему миру.

Акции компании

Уставной капитал компании — 17,875 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,25 рублей. Организованная торговля акциями нефтяного концерна началась в 1994 году. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «LKOH». Ценные бумаги включены в листинг Лондонской биржи. Заимствование денежных средств также осуществляется за счет облигаций.

В 2018 году было объявлено об обратном выкупе акций, в частности в форме депозитарных расписок. В августе 2019 года Уставной капитал компании был уменьшен на 35 млн обыкновенных акций.