Субординированные облигации или суборды

ВТБ приостановил выплаты по ряду облигаций, причем по согласованию с ЦБ. Как такое возможно? Дело в том, что речь идет о субординированных облигациях («субордах»). В этой статье мы поговорим об особенностях субордов и их отличиях от обычных облигаций.

Субординированные облигации — это ценные бумаги, которые совмещают в себе черты акций и обычных облигаций. Внешне все похоже на облигацию: есть номинал, есть купоны и есть погашение (но не всегда). Но суборды — это младший долг, при ликвидации и банкротстве держатели субордов получат свои деньги только после держателей обыкновенных облигаций. Зачастую эмитент конкретного выпуска оставляет за собой право не платить купон при определенных обстоятельствах. Получается, если углубиться, то суборды обретают черты акций: более рискованный инструмент, купоны могут не платиться, как и дивиденды.

При ликвидации или банкротстве компании активы продаются и распределяются между кредиторами и акционерами. В начале выплаты положены держателям привилегированных акций, далее идут выплаты по старшим несубординированным облигациям и по налоговой задолженности, после чего наступает очередь выплат по субординированным облигациям, если на это остаются средства. Держатели простых акций получают выплаты в последнюю очередь.

Тут указана очередность выплат относительно ценных бумаг, без учета прочих кредиторов (банки, поставщики, работники).

На самом деле, при риске банкротства или санации субординированные облигации не доживут до распределения активов. Их спишут раньше, чтоб как раз не допустить это банкротство.

Выпускать суборды могут только банки. Субординированные займы отражаются в капитале 2-го уровня. В случае, если значение норматива достаточности капитала опустится ниже определенного уровня, банк может списать суборды. То есть инвестор не получит не только купон, но и номинал.

Следующая отличительная черта субордов — срок погашения не менее 5 лет. Причем банки часто выпускают бессрочные бумаги. У таких вообще нет срока погашения. Вообще срок погашения у субордов — штука очень размытая. Банк может по своему усмотрению перенести его на более поздний срок или выкупить раньше, главное, чтоб прошло 5 лет с момента выпуска. Или вообще превратить 6-летные суборды в бессрочные, как это сделал «Восточный» в 2017 году.

Из-за повышенного риска доходность субордов обычно больше, чем у облигаций. Наибольшую популярность суборды приобрели в 2021 году, когда ставки по депозитам были низкие и инвесторы искали возможность заработать.

Сейчас на Московской бирже торгуется 56 выпусков субордов. Причем валюта разная: евро, доллары, рубли. Большая часть выпусков принадлежит ВТБ, РСХБ и «Сберу». Отличить в терминале/приложении суборд от обычной облигации сложно. У некоторых выпусков есть приписка СУБ, так делает ВТБ и «Сбер». Отличить можно по следующим параметрам:

эмитент - банк;

обычно только для квалифицированных инвесторов (у РСХБ есть для неквалов);

срок обращения от 5 лет или бессрочные;

доходность на 1-3% выше других выпусков;

нетипичный номинал, у некоторых субордов номинал 10 млн руб.;

Точную информацию можно узнать в проспекте ценной бумаги. Также информацию о субординированности предоставляет портал Rusbonds.

Ниже представлен список наиболее ликвидных бумаг по кол-ву сделок за месяц.

Наименование Дата погашения Доходность, % Тип купона Ставка купона, % Валюта Кол-во сделок за месяц РСХБ-01Т1 - 15.3 Переменный 9 Российский Рубль 5370 РСХБ-08Т1 - 12.84 Переменный 14.25 Российский Рубль 2782 РСХБ-09Т1 - 15.27 Переменный 9 Российский Рубль 1866 РСХБ-11В1-об - 10.26 Переменный 9 Доллар США 172 Банк ВТБ-СУБ-Т1-5 - 41.54 Переменный 10 Российский Рубль 83 РСХБ-24-об 11.07.2025 9.59 Плавающий 9.1 Российский Рубль 69 Банк ВТБ-СУБ-Т1-12 - 23.71 Плавающий 11.25 Российский Рубль 38 Банк ВТБ-СУБ-Т2-1 02.04.2031 28.05 Переменный 7.6 Российский Рубль 35 Банк ВТБ-СУБ-Т1-1 - 44.66 Переменный 5 Доллар США 26 Сбербанк-002СУБ-02R 11.03.2031 14.52 Переменный 7 Российский Рубль 21

Доходность субордов сильно подскочила после заявления ВТБ о том, что банк на неопределенное время перестанет платить купоны. Естественно котировки посыпались и потянули за собой весь рынок.

И, к сожалению, это не единственный случай, когда инвесторам субордов доставалось. «Уралсиб», «Траст», «Восточный», «Открытие», «Промсвязьбанк» — все они списывали свои субординированные облигации. Инвесторам оставалось только идти в суд, но это, как правило, успехом не заканчивалось.

Приостановка выплат купона — это не так страшно, как списание. Но проблема в том, что стоимость облигаций на бирже существенно проседает. По факту инвесторы остаются заморожены с убытком на неопределенный срок.

Подводя итоги, могу сказать, что суборды не для массового инвестора. Слишком много нюансов в них зарыто. Надо очень грамотно выбирать банк, следить за его финансовым состоянием и новостями. Просмотреть все условия выпуска, понять в каких случаях могут отменить купон, перенести погашение и т.д.

Да и негативных примеров предостаточно в истории российского фондового рынка. Есть, конечно, и позитивные примеры. Я не нашел информации о том, что РСХБ или «Сбер» отменяли купонные выплаты по какому-либо выпуску. Обычно это происходит с банками, у которых проблемы с капиталом.

В каких-то ситуациях суборды могут стать частью портфеля грамотного инвестора. При условии, что заемщик — надежный банк без проблем, можно получать повышенную и стабильную доходность.