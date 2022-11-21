Индекс Джини и неравенство доходов

Продолжая серию статей, посвященных оценке ВВП и размера экономик стран, а также связанного с этими показателями уровня жизни или абстрактного «развития», нельзя не затронуть тему распределения производимых благ, поскольку эта тема часто становится последним аргументом в спорах об оценках ВВП различных стран.

Принято считать, что чем ВВП страны выше – тем страна богаче, а значит богаче и люди, проживающие в этой стране. Если в отношении страны в целом такое утверждение верно, хоть и с некоторыми оговорками, то в отношении людей, проживающих в ней, не всегда. Все дело в распределении благ. Все помнят про «среднюю температура по больнице», и ВВП – это тот статистический показатель, для которого эта аллегория точно подходит.

Оценивая ВВП двух стран, когда речь идет о ВВП на душу населения, то есть уровне развития, нельзя не учитывать равномерность распределения доходов в экономике. В противном случае может получиться, что на бумаге страна богаче, а большая часть населения живет в ней беднее, чем в другой, где средняя величина ниже, но распределение более равномерное.

Индекс Джини

Коэффициент Джини, из которого проистекает индекс Джини, используемый для оценки равномерности распределения доходов в экономики, частично базируется на другом методе оценки неравенства в распределении доходов – кривой Лоуренса. Пример кривой Лоренца приведен на изображении ниже.

Кривая (нижняя изогнутая линия) состоит из точек, каждая из которых отражает соотношение доли семей (домохозяйств) (от 0 до 100%) и получаемых ими доходов (от 0 до 100%). В идеальной ситуации, то есть ситуации, когда нет неравенства в распределении доходов, эта линия будет биссектрисой, то есть пройдет под углом 45 градусов от начала координат.

Индекс Джини представляет собой отношение площади фигуры между упомянутой биссектрисой и кривой Лоренца к площади треугольника, образованного биссектрисой и одной из осей.

Достоинства и недостатки индекса

Индекс Джини позволяет обобщенно оценить, насколько доходы распределены неравномерно. Из обобщенности метода вытекают как его достоинства, так и недостатки.

Так, например, индекс:

легко рассчитывается при наличии небольшого количества статистической информации;

предоставляет обобщенную, не персонифицированную информацию;

позволяет сравнивать страны независимо от масштаба;

универсален.

К недостаткам можно отнести:

отсутствие учета структуры самих доходов при оценке неравенства;

учитывает только денежные доходы;

оценивает неравенство получаемых доходов без учета доходов государства, их доли и эффективности перераспределения.

Индекс Джини получил широкое признание как универсальный метод оценки неравенства распределения доходов в экономике, индекс рассчитывают многие страны и международные организации для оценки неравенства.

Ниже приведена карта мира с распределением стран по индексу неравенства.

Источник: Всемирный Банк, 2018 год

Как можно увидеть, в развитых странах индекс неравенства находится на уровне от низкого до среднего. Это обусловлено как социальной ролью государства в таких странах, осуществляющего прямую поддержку слоев населения с низкими доходами, так и часто применяемой в развитых странах прогрессивной ставкой налогообложения, являющейся универсальным выравнивающим механизмом.

По данным Всемирного Банка первые 15 стран с самым высоким неравенством выглядят так:

Здесь любопытно нахождение США на 15 месте. Впрочем, ни для кого не секрет что в США достаточно большое расслоение в доходах. Это плата за высокую эффективность экономики.

Рейтинг приведен на основе данных за 2019 год, так как за более поздние периоды данные неполные.

15 стран с самым низким неравенством:

Белоруссия на почетном третьем месте. Россия находится в третьем десятке и имеет средний индекс неравенства, на уровне Китая, Индонезии, Таиланда.

Что дает индекс?

Равенство распределения доходов часто отождествляют со справедливостью, однако это не совсем так. Справедливым в определенной трактовке смысла можно назвать и обратную ситуацию, когда доходы распределяются на общих условиях в ходе конкурентной борьбы. Какое понимание справедливости более верное – вопрос открытый. Индекс Джини характеризует страны по равномерности распределения доходов, а справедливое оно или нет – вопрос не из статистической области. Практическим же результатом расчета индекса Джини в современной экономической реальности является оценка эффективности системы распределения благ в экономике и отслеживания возможных диспропорций в ней.

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