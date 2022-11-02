ВВП в глазах смотрящего: почему размер экономики – вопрос интерпретации
- 2 Ноября 2022
Некоторое время назад я писал статью, в которой разбирал вопрос сравнения размеров экономик стран. Главным тезисом было то, что при обилии в современном мире экономических данных и всевозможной статистики такая простая задача, как сравнение экономик двух стран, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Причина же в том, что нет единого мнения по поводу того, по каким критериям определяется размер экономики. В той же статье, я привел несколько очевидных корректировок, которые перевернули цитируемое в ее начале утверждение, сравнивающее размеры экономик двух видных стран. В этой статье предлагаю пойти еще дальше, и сравнить, с учетом упомянутых корректировок, экономики крупнейших стран мира.
Ликбез
Не буду пересказывать доводы, приведенные в пользу того, что сравнение экономик по паритету покупательной способности, то есть по паритетному курсу валют, является более корректным, нежели сравнение по номинальным величинам. Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в долларах США по рыночному курсу национальной валюты к доллару США.
Напомню, ВВП считается в национальной валюте, а потом переводится в доллар США для сравнения с ВВП других стран.
ВВП по паритету покупательной способности (ППС) рассчитывается путем перевода ВВП в национальной валюте в доллары США не по среднему за период рыночному курсу, а по «паритетному».
Паритетный курс – это такой курс, при котором на конвертируемую из одной валюты в другую сумму в двух странах можно купить один и тот же набор товаров и услуг. Например, упрощенно: если в США услуга N стоит 2 доллара, а в России эта же услуга стоит 60 рублей, то паритетный курс равен 30 рублей за доллар. Только для расчета паритетного курса в реальности используется большое количество товаров и услуг, поэтому точность намного выше.
Паритет покупательной способности сравнивает производство благ с учетом различия в уровне цен. Так, чашка кофе аналогичного качества в Нью-Йорке стоит больше, чем в условном Новгороде или Дели, просто из-за различия в уровне цен. Номинальный ВВП это различие не учитывает.
Прежде чем посмотреть на цифры по ППС, взглянем на рейтинг номинальных ВВП.
№
Страна
ВВП по ном. 2020, тыс. долл. США
1
United States
19 247 056 779
2
China
14 616 539 907
3
Japan
4 363 130 662
4
Germany
3 435 817 462
5
United Kingdom
2 895 628 857
6
India
2 508 593 750
7
France
2 411 255 165
8
Brazil
1 749 103 394
9
Italy
1 745 326 908
10
Korea, Rep.
1 623 895 081
11
Canada
1 607 402 451
12
Australia
1 490 967 836
13
Russian Federation
1 422 332 399
14
Spain
1 181 205 176
15
Mexico
1 150 416 990
16
Indonesia
1 027 661 516
17
Turkiye
1 015 326 663
18
Netherlands
808 332 373
19
Switzerland
740 026 236
20
Saudi Arabia
651 027 175
21
Poland
555 630 455
22
Sweden
533 633 543
23
Argentina
514 772 411
24
Nigeria
493 917 967
25
Belgium
466 671 773
26
Iran, Islamic Rep.
447 938 347
27
Thailand
431 857 370
28
Egypt, Arab Rep.
412 246 050
29
Norway
403 552 919
30
Ireland
392 534 844
Источник: World Bank
Привычная для любого знакомого с экономикой человека картина мира. «Золотой миллиард» и костяк развитых стран мира, ядро которых составляют страны Европы, США, а также Япония и Южная Корея.
Другая картина мира
Но если скорректировать приведенные выше данные с учетом того факта, что уровень цен в разных странах различный? И если большинство товаров можно транспортировать, хоть и зачастую с наличием транспортных издержек, то услуги транспортировать нельзя. А как известно, в экономиках большинства более-менее развитых стран сфера услуг составляет от 60% потребления.
Ниже приведен рейтинг стран по ВВП по ППС за 2020 год. Более поздние данные есть не по всем странам, а поскольку имеет смысл сравнить хотя бы 30 крупных экономик, лучше использовать более ранние данные.
№
Страна
ВВП по ППС 2020, тыс. долл.
1
China
24 255 795 540
2
United States
20 893 743 833
3
India
9 005 119 326
4
Japan
5 315 620 636
5
Germany
4 560 920 213
6
Russian Federation
4 381 493 398
7
Indonesia
3 302 097 493
8
France
3 166 261 522
9
Brazil
3 153 147 446
10
United Kingdom
3 121 071 775
11
Italy
2 496 155 799
12
Mexico
2 407 278 986
13
Korea, Rep.
2 344 337 687
14
Turkiye
2 297 010 404
15
Spain
1 788 269 872
16
Canada
1 771 473 892
17
Saudi Arabia
1 628 533 458
18
Australia
1 369 884 973
19
Iran, Islamic Rep.
1 326 346 118
20
Poland
1 299 444 848
21
Egypt, Arab Rep.
1 290 025 001
22
Thailand
1 270 215 980
23
Pakistan
1 198 566 159
24
Nigeria
1 069 037 545
25
Vietnam
1 061 423 920
26
Netherlands
1 033 703 786
27
Bangladesh
987 379 950
28
Argentina
942 431 460
29
Philippines
919 850 174
30
Malaysia
903 704 331
Источник: World Bank
При таком подходе к сравнению экономик господство развитых стран в верхней части рейтинга существенно размывается. Так, Индия заходит в тройку лидеров, а Россия теперь уже уверенно входит в десятку. Существенно поднялись в рейтинге такие страны как Индонезия, Бразилия, Турция и другие.
Но что, если не ограничиваться сменой подхода к оценке ВВП, и добавить еще одну существенную корректировку – на величину теневой экономики?
Теневая экономика (также скрытая экономика, неформальная экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.
Такая экономика есть в любой стране: любой проданный без регистрации и уплаты налогов товар, или оказанная услуга – это часть теневой экономики. В развитых странах такая экономика составляет, как правило, меньшую долю, чем в менее развитых. Тем не менее, если мы говорим о размерах экономик стран, ее тоже необходимо учесть. Ниже сделаны соответствующие корректировки (доля теневого сектора по данным МВФ).
№
Страна
ВВП по ППС 2020, тыс. долл.
Теневая экономика, %
Скорректированный ВВП, тыс. долл.
1
China
24 255 795 540
14,67
27 814 120 746
2
United States
20 893 743 833
8,34
22 636 282 069
3
India
9 005 119 326
23,91
11 158 243 357
4
Japan
5 315 620 636
10,41
5 868 976 745
5
Germany
4 560 920 213
11,97
5 106 862 362
6
Russian Federation
4 381 493 398
38,42
6 064 863 161
7
Indonesia
3 302 097 493
24,11
4 098 233 199
8
France
3 166 261 522
14,08
3 612 071 144
9
Brazil
3 153 147 446
37,63
4 339 676 830
10
United Kingdom
3 121 071 775
11,08
3 466 886 527
11
Italy
2 496 155 799
24,95
3 118 946 671
12
Mexico
2 407 278 986
31,74
3 171 349 336
13
Korea, Rep.
2 344 337 687
25,7
2 946 832 472
14
Turkiye
2 297 010 404
31,38
3 017 812 269
15
Spain
1 788 269 872
24,52
2 226 753 645
16
Canada
1 771 473 892
13,92
2 018 063 058
17
Saudi Arabia
1 628 533 458
16,65
1 899 684 279
18
Australia
1 369 884 973
12,06
1 535 093 101
19
Iran, Islamic Rep.
1 326 346 118
17,88
1 563 496 804
20
Poland
1 299 444 848
25,1
1 625 605 505
21
Egypt, Arab Rep.
1 290 025 001
34,24
1 731 729 562
22
Thailand
1 270 215 980
50,63
1 913 326 331
23
Pakistan
1 198 566 159
33,1
1 595 291 558
24
Nigeria
1 069 037 545
56,67
1 674 861 121
25
Vietnam
1 061 423 920
18,7
1 259 910 193
26
Netherlands
1 033 703 786
10,77
1 145 033 684
27
Bangladesh
987 379 950
33,59
1 319 040 876
28
Argentina
942 431 460
24,14
1 169 934 414
29
Philippines
919 850 174
39,31
1 281 443 278
30
Malaysia
903 704 331
31,49
1 188 280 825
Источник: World Bank, IMF
Что же мы имеем? Картина поменялась еще сильнее в пользу крупных экономик развивающихся стран. Рекордсмен прироста в относительном выражении Тайланд, где теневая экономика составляет более 50%. Стоит отметить, что среди крупнейших экономик Россия среди лидеров с долей теневого сектора в 38,4%. Впрочем, в случае с Россией такая оценка представляется завышенной. По крайней мере, собственные отечественные оценки (например, Росстата) дают более скромную цифру.
Ранжируем рейтинг с учетом скорректированных данных:
№
Страна
Скорректированный ВВП, тыс. долл.
1
China
27 814 120 746
2
United States
22 636 282 069
3
India
11 158 243 357
4
Russian Federation
6 064 863 161
5
Japan
5 868 976 745
6
Germany
5 106 862 362
7
Brazil
4 339 676 830
8
Indonesia
4 098 233 199
9
France
3 612 071 144
10
United Kingdom
3 466 886 527
11
Mexico
3 171 349 336
12
Italy
3 118 946 671
13
Turkiye
3 017 812 269
14
Korea, Rep.
2 946 832 472
15
Spain
2 226 753 645
16
Canada
2 018 063 058
17
Thailand
1 913 326 331
18
Saudi Arabia
1 899 684 279
19
Egypt, Arab Rep.
1 731 729 562
20
Nigeria
1 674 861 121
21
Poland
1 625 605 505
22
Pakistan
1 595 291 558
23
Iran, Islamic Rep.
1 563 496 804
24
Australia
1 535 093 101
25
Bangladesh
1 319 040 876
26
Philippines
1 281 443 278
27
Vietnam
1 259 910 193
28
Malaysia
1 188 280 825
29
Argentina
1 169 934 414
30
Netherlands
1 145 033 684
Вот уже первая десятка выглядит совсем иначе. Россия становится 4-ой экономикой мира, неподалеку Бразилия и Индонезия.
Является ли такая картина мира полностью корректной? Конечно нет. Размер экономики не показывает экономическое влияние страны. Только масштаб экономических процессов. Отчетливо видно, как при переходе на ВВП по ППС поднимаются в рейтинге относительно бедные страны с большим населением, такие как Индия, Бразилия, Индонезия и другие. Тем не менее, если не разделять экономику на промышленность и услуги, а также не разделять производство на высокотехнологичное и прочее, то есть не учитывать качественные характеристики, то такая картина мира представляется наиболее объективной.
В то же время стоит отметить, что косвенным подтверждением верности такой оценки масштабов экономик может быть оценка по энергоемкости, то есть по тому, сколько энергии производит и потребляет экономика, или по уровню промышленного производства. И если при подобной оценке место Бразилии или Индонезии может не подтвердиться, то, например, Россия действительно может претендовать на место в пятерке крупнейших экономик мира, поскольку как по энергоемкости, так и по уровню промышленного производства в эту пятерку входит.
Приведенная выше оценка размеров экономик не претендует на исчерпывающую полноту или тем более научность, а призвана указать на несовершенство существующих методик сопоставления ВВП и оценки с их помощью масштабов экономик стран, а также на однобокость получаемых на основе таких данных выводов. Как однажды написал Марк Твен: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И чтобы не попадаться на уловки статистики, нужно уметь с ней работать и интерпретировать её.