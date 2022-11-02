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ВВП в глазах смотрящего: почему размер экономики – вопрос интерпретации

2 Ноября 2022
Алексей Иртюго

Некоторое время назад я писал статью, в которой разбирал вопрос сравнения размеров экономик стран. Главным тезисом было то, что при обилии в современном мире экономических данных и всевозможной статистики такая простая задача, как сравнение экономик двух стран, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Причина же в том, что нет единого мнения по поводу того, по каким критериям определяется размер экономики. В той же статье, я привел несколько очевидных корректировок, которые перевернули цитируемое в ее начале утверждение, сравнивающее размеры экономик двух видных стран. В этой статье предлагаю пойти еще дальше, и сравнить, с учетом упомянутых корректировок, экономики крупнейших стран мира.

Ликбез

Не буду пересказывать доводы, приведенные в пользу того, что сравнение экономик по паритету покупательной способности, то есть по паритетному курсу валют, является более корректным, нежели сравнение по номинальным величинам. Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в долларах США по рыночному курсу национальной валюты к доллару США.

Напомню, ВВП считается в национальной валюте, а потом переводится в доллар США для сравнения с ВВП других стран.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) рассчитывается путем перевода ВВП в национальной валюте в доллары США не по среднему за период рыночному курсу, а по «паритетному».

Паритетный курс – это такой курс, при котором на конвертируемую из одной валюты в другую сумму в двух странах можно купить один и тот же набор товаров и услуг. Например, упрощенно: если в США услуга N стоит 2 доллара, а в России эта же услуга стоит 60 рублей, то паритетный курс равен 30 рублей за доллар. Только для расчета паритетного курса в реальности используется большое количество товаров и услуг, поэтому точность намного выше.

Паритет покупательной способности сравнивает производство благ с учетом различия в уровне цен. Так, чашка кофе аналогичного качества в Нью-Йорке стоит больше, чем в условном Новгороде или Дели, просто из-за различия в уровне цен. Номинальный ВВП это различие не учитывает.

Прежде чем посмотреть на цифры по ППС, взглянем на рейтинг номинальных ВВП.

Страна

ВВП по ном. 2020, тыс. долл. США

1

United States

19 247 056 779

2

China

14 616 539 907

3

Japan

4 363 130 662

4

Germany

3 435 817 462

5

United Kingdom

2 895 628 857

6

India

2 508 593 750

7

France

2 411 255 165

8

Brazil

1 749 103 394

9

Italy

1 745 326 908

10

Korea, Rep.

1 623 895 081

11

Canada

1 607 402 451

12

Australia

1 490 967 836

13

Russian Federation

1 422 332 399

14

Spain

1 181 205 176

15

Mexico

1 150 416 990

16

Indonesia

1 027 661 516

17

Turkiye

1 015 326 663

18

Netherlands

808 332 373

19

Switzerland

740 026 236

20

Saudi Arabia

651 027 175

21

Poland

555 630 455

22

Sweden

533 633 543

23

Argentina

514 772 411

24

Nigeria

493 917 967

25

Belgium

466 671 773

26

Iran, Islamic Rep.

447 938 347

27

Thailand

431 857 370

28

Egypt, Arab Rep.

412 246 050

29

Norway

403 552 919

30

Ireland

392 534 844

Источник: World Bank

Привычная для любого знакомого с экономикой человека картина мира. «Золотой миллиард» и костяк развитых стран мира, ядро которых составляют страны Европы, США, а также Япония и Южная Корея.

Другая картина мира

Но если скорректировать приведенные выше данные с учетом того факта, что уровень цен в разных странах различный? И если большинство товаров можно транспортировать, хоть и зачастую с наличием транспортных издержек, то услуги транспортировать нельзя. А как известно, в экономиках большинства более-менее развитых стран сфера услуг составляет от 60% потребления.

Ниже приведен рейтинг стран по ВВП по ППС за 2020 год. Более поздние данные есть не по всем странам, а поскольку имеет смысл сравнить хотя бы 30 крупных экономик, лучше использовать более ранние данные.

Страна

ВВП по ППС 2020, тыс. долл.

1

China

24 255 795 540

2

United States

20 893 743 833

3

India

9 005 119 326

4

Japan

5 315 620 636

5

Germany

4 560 920 213

6

Russian Federation

4 381 493 398

7

Indonesia

3 302 097 493

8

France

3 166 261 522

9

Brazil

3 153 147 446

10

United Kingdom

3 121 071 775

11

Italy

2 496 155 799

12

Mexico

2 407 278 986

13

Korea, Rep.

2 344 337 687

14

Turkiye

2 297 010 404

15

Spain

1 788 269 872

16

Canada

1 771 473 892

17

Saudi Arabia

1 628 533 458

18

Australia

1 369 884 973

19

Iran, Islamic Rep.

1 326 346 118

20

Poland

1 299 444 848

21

Egypt, Arab Rep.

1 290 025 001

22

Thailand

1 270 215 980

23

Pakistan

1 198 566 159

24

Nigeria

1 069 037 545

25

Vietnam

1 061 423 920

26

Netherlands

1 033 703 786

27

Bangladesh

987 379 950

28

Argentina

942 431 460

29

Philippines

919 850 174

30

Malaysia

903 704 331

Источник: World Bank

При таком подходе к сравнению экономик господство развитых стран в верхней части рейтинга существенно размывается. Так, Индия заходит в тройку лидеров, а Россия теперь уже уверенно входит в десятку. Существенно поднялись в рейтинге такие страны как Индонезия, Бразилия, Турция и другие.

Но что, если не ограничиваться сменой подхода к оценке ВВП, и добавить еще одну существенную корректировку – на величину теневой экономики?

Теневая экономика (также скрытая экономика, неформальная экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.

Такая экономика есть в любой стране: любой проданный без регистрации и уплаты налогов товар, или оказанная услуга – это часть теневой экономики. В развитых странах такая экономика составляет, как правило, меньшую долю, чем в менее развитых. Тем не менее, если мы говорим о размерах экономик стран, ее тоже необходимо учесть. Ниже сделаны соответствующие корректировки (доля теневого сектора по данным МВФ).

Страна

ВВП по ППС 2020, тыс. долл.

Теневая экономика, %

Скорректированный ВВП, тыс. долл.

1

China

24 255 795 540

14,67

27 814 120 746

2

United States

20 893 743 833

8,34

22 636 282 069

3

India

9 005 119 326

23,91

11 158 243 357

4

Japan

5 315 620 636

10,41

5 868 976 745

5

Germany

4 560 920 213

11,97

5 106 862 362

6

Russian Federation

4 381 493 398

38,42

6 064 863 161

7

Indonesia

3 302 097 493

24,11

4 098 233 199

8

France

3 166 261 522

14,08

3 612 071 144

9

Brazil

3 153 147 446

37,63

4 339 676 830

10

United Kingdom

3 121 071 775

11,08

3 466 886 527

11

Italy

2 496 155 799

24,95

3 118 946 671

12

Mexico

2 407 278 986

31,74

3 171 349 336

13

Korea, Rep.

2 344 337 687

25,7

2 946 832 472

14

Turkiye

2 297 010 404

31,38

3 017 812 269

15

Spain

1 788 269 872

24,52

2 226 753 645

16

Canada

1 771 473 892

13,92

2 018 063 058

17

Saudi Arabia

1 628 533 458

16,65

1 899 684 279

18

Australia

1 369 884 973

12,06

1 535 093 101

19

Iran, Islamic Rep.

1 326 346 118

17,88

1 563 496 804

20

Poland

1 299 444 848

25,1

1 625 605 505

21

Egypt, Arab Rep.

1 290 025 001

34,24

1 731 729 562

22

Thailand

1 270 215 980

50,63

1 913 326 331

23

Pakistan

1 198 566 159

33,1

1 595 291 558

24

Nigeria

1 069 037 545

56,67

1 674 861 121

25

Vietnam

1 061 423 920

18,7

1 259 910 193

26

Netherlands

1 033 703 786

10,77

1 145 033 684

27

Bangladesh

987 379 950

33,59

1 319 040 876

28

Argentina

942 431 460

24,14

1 169 934 414

29

Philippines

919 850 174

39,31

1 281 443 278

30

Malaysia

903 704 331

31,49

1 188 280 825

Источник: World Bank, IMF

Что же мы имеем? Картина поменялась еще сильнее в пользу крупных экономик развивающихся стран. Рекордсмен прироста в относительном выражении Тайланд, где теневая экономика составляет более 50%. Стоит отметить, что среди крупнейших экономик Россия среди лидеров с долей теневого сектора в 38,4%. Впрочем, в случае с Россией такая оценка представляется завышенной. По крайней мере, собственные отечественные оценки (например, Росстата) дают более скромную цифру.

Ранжируем рейтинг с учетом скорректированных данных:

Страна

Скорректированный ВВП, тыс. долл.

1

China

27 814 120 746

2

United States

22 636 282 069

3

India

11 158 243 357

4

Russian Federation

6 064 863 161

5

Japan

5 868 976 745

6

Germany

5 106 862 362

7

Brazil

4 339 676 830

8

Indonesia

4 098 233 199

9

France

3 612 071 144

10

United Kingdom

3 466 886 527

11

Mexico

3 171 349 336

12

Italy

3 118 946 671

13

Turkiye

3 017 812 269

14

Korea, Rep.

2 946 832 472

15

Spain

2 226 753 645

16

Canada

2 018 063 058

17

Thailand

1 913 326 331

18

Saudi Arabia

1 899 684 279

19

Egypt, Arab Rep.

1 731 729 562

20

Nigeria

1 674 861 121

21

Poland

1 625 605 505

22

Pakistan

1 595 291 558

23

Iran, Islamic Rep.

1 563 496 804

24

Australia

1 535 093 101

25

Bangladesh

1 319 040 876

26

Philippines

1 281 443 278

27

Vietnam

1 259 910 193

28

Malaysia

1 188 280 825

29

Argentina

1 169 934 414

30

Netherlands

1 145 033 684

Вот уже первая десятка выглядит совсем иначе. Россия становится 4-ой экономикой мира, неподалеку Бразилия и Индонезия.

Является ли такая картина мира полностью корректной? Конечно нет. Размер экономики не показывает экономическое влияние страны. Только масштаб экономических процессов. Отчетливо видно, как при переходе на ВВП по ППС поднимаются в рейтинге относительно бедные страны с большим населением, такие как Индия, Бразилия, Индонезия и другие. Тем не менее, если не разделять экономику на промышленность и услуги, а также не разделять производство на высокотехнологичное и прочее, то есть не учитывать качественные характеристики, то такая картина мира представляется наиболее объективной.

В то же время стоит отметить, что косвенным подтверждением верности такой оценки масштабов экономик может быть оценка по энергоемкости, то есть по тому, сколько энергии производит и потребляет экономика, или по уровню промышленного производства. И если при подобной оценке место Бразилии или Индонезии может не подтвердиться, то, например, Россия действительно может претендовать на место в пятерке крупнейших экономик мира, поскольку как по энергоемкости, так и по уровню промышленного производства в эту пятерку входит.

Приведенная выше оценка размеров экономик не претендует на исчерпывающую полноту или тем более научность, а призвана указать на несовершенство существующих методик сопоставления ВВП и оценки с их помощью масштабов экономик стран, а также на однобокость получаемых на основе таких данных выводов. Как однажды написал Марк Твен: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И чтобы не попадаться на уловки статистики, нужно уметь с ней работать и интерпретировать её.

Теги: макроэкономика