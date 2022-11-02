ВВП в глазах смотрящего: почему размер экономики – вопрос интерпретации

Некоторое время назад я писал статью, в которой разбирал вопрос сравнения размеров экономик стран. Главным тезисом было то, что при обилии в современном мире экономических данных и всевозможной статистики такая простая задача, как сравнение экономик двух стран, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Причина же в том, что нет единого мнения по поводу того, по каким критериям определяется размер экономики. В той же статье, я привел несколько очевидных корректировок, которые перевернули цитируемое в ее начале утверждение, сравнивающее размеры экономик двух видных стран. В этой статье предлагаю пойти еще дальше, и сравнить, с учетом упомянутых корректировок, экономики крупнейших стран мира.

Ликбез

Не буду пересказывать доводы, приведенные в пользу того, что сравнение экономик по паритету покупательной способности, то есть по паритетному курсу валют, является более корректным, нежели сравнение по номинальным величинам. Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в долларах США по рыночному курсу национальной валюты к доллару США.

Напомню, ВВП считается в национальной валюте, а потом переводится в доллар США для сравнения с ВВП других стран.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) рассчитывается путем перевода ВВП в национальной валюте в доллары США не по среднему за период рыночному курсу, а по «паритетному».

Паритетный курс – это такой курс, при котором на конвертируемую из одной валюты в другую сумму в двух странах можно купить один и тот же набор товаров и услуг. Например, упрощенно: если в США услуга N стоит 2 доллара, а в России эта же услуга стоит 60 рублей, то паритетный курс равен 30 рублей за доллар. Только для расчета паритетного курса в реальности используется большое количество товаров и услуг, поэтому точность намного выше.

Паритет покупательной способности сравнивает производство благ с учетом различия в уровне цен. Так, чашка кофе аналогичного качества в Нью-Йорке стоит больше, чем в условном Новгороде или Дели, просто из-за различия в уровне цен. Номинальный ВВП это различие не учитывает.

Прежде чем посмотреть на цифры по ППС, взглянем на рейтинг номинальных ВВП.

№ Страна ВВП по ном. 2020, тыс. долл. США 1 United States 19 247 056 779 2 China 14 616 539 907 3 Japan 4 363 130 662 4 Germany 3 435 817 462 5 United Kingdom 2 895 628 857 6 India 2 508 593 750 7 France 2 411 255 165 8 Brazil 1 749 103 394 9 Italy 1 745 326 908 10 Korea, Rep. 1 623 895 081 11 Canada 1 607 402 451 12 Australia 1 490 967 836 13 Russian Federation 1 422 332 399 14 Spain 1 181 205 176 15 Mexico 1 150 416 990 16 Indonesia 1 027 661 516 17 Turkiye 1 015 326 663 18 Netherlands 808 332 373 19 Switzerland 740 026 236 20 Saudi Arabia 651 027 175 21 Poland 555 630 455 22 Sweden 533 633 543 23 Argentina 514 772 411 24 Nigeria 493 917 967 25 Belgium 466 671 773 26 Iran, Islamic Rep. 447 938 347 27 Thailand 431 857 370 28 Egypt, Arab Rep. 412 246 050 29 Norway 403 552 919 30 Ireland 392 534 844

Источник: World Bank

Привычная для любого знакомого с экономикой человека картина мира. «Золотой миллиард» и костяк развитых стран мира, ядро которых составляют страны Европы, США, а также Япония и Южная Корея.

Другая картина мира

Но если скорректировать приведенные выше данные с учетом того факта, что уровень цен в разных странах различный? И если большинство товаров можно транспортировать, хоть и зачастую с наличием транспортных издержек, то услуги транспортировать нельзя. А как известно, в экономиках большинства более-менее развитых стран сфера услуг составляет от 60% потребления.

Ниже приведен рейтинг стран по ВВП по ППС за 2020 год. Более поздние данные есть не по всем странам, а поскольку имеет смысл сравнить хотя бы 30 крупных экономик, лучше использовать более ранние данные.

№ Страна ВВП по ППС 2020, тыс. долл. 1 China 24 255 795 540 2 United States 20 893 743 833 3 India 9 005 119 326 4 Japan 5 315 620 636 5 Germany 4 560 920 213 6 Russian Federation 4 381 493 398 7 Indonesia 3 302 097 493 8 France 3 166 261 522 9 Brazil 3 153 147 446 10 United Kingdom 3 121 071 775 11 Italy 2 496 155 799 12 Mexico 2 407 278 986 13 Korea, Rep. 2 344 337 687 14 Turkiye 2 297 010 404 15 Spain 1 788 269 872 16 Canada 1 771 473 892 17 Saudi Arabia 1 628 533 458 18 Australia 1 369 884 973 19 Iran, Islamic Rep. 1 326 346 118 20 Poland 1 299 444 848 21 Egypt, Arab Rep. 1 290 025 001 22 Thailand 1 270 215 980 23 Pakistan 1 198 566 159 24 Nigeria 1 069 037 545 25 Vietnam 1 061 423 920 26 Netherlands 1 033 703 786 27 Bangladesh 987 379 950 28 Argentina 942 431 460 29 Philippines 919 850 174 30 Malaysia 903 704 331

Источник: World Bank

При таком подходе к сравнению экономик господство развитых стран в верхней части рейтинга существенно размывается. Так, Индия заходит в тройку лидеров, а Россия теперь уже уверенно входит в десятку. Существенно поднялись в рейтинге такие страны как Индонезия, Бразилия, Турция и другие.

Но что, если не ограничиваться сменой подхода к оценке ВВП, и добавить еще одну существенную корректировку – на величину теневой экономики?

Теневая экономика (также скрытая экономика, неформальная экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.

Такая экономика есть в любой стране: любой проданный без регистрации и уплаты налогов товар, или оказанная услуга – это часть теневой экономики. В развитых странах такая экономика составляет, как правило, меньшую долю, чем в менее развитых. Тем не менее, если мы говорим о размерах экономик стран, ее тоже необходимо учесть. Ниже сделаны соответствующие корректировки (доля теневого сектора по данным МВФ).

№ Страна ВВП по ППС 2020, тыс. долл. Теневая экономика, % Скорректированный ВВП, тыс. долл. 1 China 24 255 795 540 14,67 27 814 120 746 2 United States 20 893 743 833 8,34 22 636 282 069 3 India 9 005 119 326 23,91 11 158 243 357 4 Japan 5 315 620 636 10,41 5 868 976 745 5 Germany 4 560 920 213 11,97 5 106 862 362 6 Russian Federation 4 381 493 398 38,42 6 064 863 161 7 Indonesia 3 302 097 493 24,11 4 098 233 199 8 France 3 166 261 522 14,08 3 612 071 144 9 Brazil 3 153 147 446 37,63 4 339 676 830 10 United Kingdom 3 121 071 775 11,08 3 466 886 527 11 Italy 2 496 155 799 24,95 3 118 946 671 12 Mexico 2 407 278 986 31,74 3 171 349 336 13 Korea, Rep. 2 344 337 687 25,7 2 946 832 472 14 Turkiye 2 297 010 404 31,38 3 017 812 269 15 Spain 1 788 269 872 24,52 2 226 753 645 16 Canada 1 771 473 892 13,92 2 018 063 058 17 Saudi Arabia 1 628 533 458 16,65 1 899 684 279 18 Australia 1 369 884 973 12,06 1 535 093 101 19 Iran, Islamic Rep. 1 326 346 118 17,88 1 563 496 804 20 Poland 1 299 444 848 25,1 1 625 605 505 21 Egypt, Arab Rep. 1 290 025 001 34,24 1 731 729 562 22 Thailand 1 270 215 980 50,63 1 913 326 331 23 Pakistan 1 198 566 159 33,1 1 595 291 558 24 Nigeria 1 069 037 545 56,67 1 674 861 121 25 Vietnam 1 061 423 920 18,7 1 259 910 193 26 Netherlands 1 033 703 786 10,77 1 145 033 684 27 Bangladesh 987 379 950 33,59 1 319 040 876 28 Argentina 942 431 460 24,14 1 169 934 414 29 Philippines 919 850 174 39,31 1 281 443 278 30 Malaysia 903 704 331 31,49 1 188 280 825

Источник: World Bank, IMF

Что же мы имеем? Картина поменялась еще сильнее в пользу крупных экономик развивающихся стран. Рекордсмен прироста в относительном выражении Тайланд, где теневая экономика составляет более 50%. Стоит отметить, что среди крупнейших экономик Россия среди лидеров с долей теневого сектора в 38,4%. Впрочем, в случае с Россией такая оценка представляется завышенной. По крайней мере, собственные отечественные оценки (например, Росстата) дают более скромную цифру.

Ранжируем рейтинг с учетом скорректированных данных:

№ Страна Скорректированный ВВП, тыс. долл. 1 China 27 814 120 746 2 United States 22 636 282 069 3 India 11 158 243 357 4 Russian Federation 6 064 863 161 5 Japan 5 868 976 745 6 Germany 5 106 862 362 7 Brazil 4 339 676 830 8 Indonesia 4 098 233 199 9 France 3 612 071 144 10 United Kingdom 3 466 886 527 11 Mexico 3 171 349 336 12 Italy 3 118 946 671 13 Turkiye 3 017 812 269 14 Korea, Rep. 2 946 832 472 15 Spain 2 226 753 645 16 Canada 2 018 063 058 17 Thailand 1 913 326 331 18 Saudi Arabia 1 899 684 279 19 Egypt, Arab Rep. 1 731 729 562 20 Nigeria 1 674 861 121 21 Poland 1 625 605 505 22 Pakistan 1 595 291 558 23 Iran, Islamic Rep. 1 563 496 804 24 Australia 1 535 093 101 25 Bangladesh 1 319 040 876 26 Philippines 1 281 443 278 27 Vietnam 1 259 910 193 28 Malaysia 1 188 280 825 29 Argentina 1 169 934 414 30 Netherlands 1 145 033 684

Вот уже первая десятка выглядит совсем иначе. Россия становится 4-ой экономикой мира, неподалеку Бразилия и Индонезия.

Является ли такая картина мира полностью корректной? Конечно нет. Размер экономики не показывает экономическое влияние страны. Только масштаб экономических процессов. Отчетливо видно, как при переходе на ВВП по ППС поднимаются в рейтинге относительно бедные страны с большим населением, такие как Индия, Бразилия, Индонезия и другие. Тем не менее, если не разделять экономику на промышленность и услуги, а также не разделять производство на высокотехнологичное и прочее, то есть не учитывать качественные характеристики, то такая картина мира представляется наиболее объективной.

В то же время стоит отметить, что косвенным подтверждением верности такой оценки масштабов экономик может быть оценка по энергоемкости, то есть по тому, сколько энергии производит и потребляет экономика, или по уровню промышленного производства. И если при подобной оценке место Бразилии или Индонезии может не подтвердиться, то, например, Россия действительно может претендовать на место в пятерке крупнейших экономик мира, поскольку как по энергоемкости, так и по уровню промышленного производства в эту пятерку входит.

Приведенная выше оценка размеров экономик не претендует на исчерпывающую полноту или тем более научность, а призвана указать на несовершенство существующих методик сопоставления ВВП и оценки с их помощью масштабов экономик стран, а также на однобокость получаемых на основе таких данных выводов. Как однажды написал Марк Твен: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И чтобы не попадаться на уловки статистики, нужно уметь с ней работать и интерпретировать её.