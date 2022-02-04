ВВП: можно ли сравнить размеры экономик двух стран

Как-то в бытность премьер-министром Великобритании Тереза Мэй на волне агрессивной риторики, связанной, кажется, с «делом Скрипалей», бросила следующую фразу: «Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей». Меня как экономиста тогда несколько покоробила эта фраза. И дело вовсе не в пренебрежении, с которым она была сказана, факт остается фактом, если он таковым является, и эмоциональная окраска его никак не умаляет. Покоробило же меня то, что любая подобная фраза не может быть истинной ввиду простой причины: нет однозначного единого и принимаемого всеми метода определения «размера экономики».

Тут впору возразить – есть же такой показатель, как ВВП, который и определяет величину экономики страны. Да, именно этот показатель принято использовать для указанной цели, поэтому на его примере я и покажу, что единой шкалы измерения экономик, в общем то, нет.

ВВП номинальный

ВВП, или валовый внутренний продукт, – это совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени.

Около 100 лет назад этот показатель постепенно вошел в употребление, и с тех пор страны принято сравнивать не по размеру податного населения, не по величине государственной казны, а именно по стоимости произведенных товаров и услуг. Например: страна производит только 10 кирпичей. Один кирпич стоит 10 рублей. ВВП, таким образом, будет 100 рублей.

Не трудно догадаться, что поскольку цены в любой стране номинированы в национальной валюте, то и ВВП считается в национальной валюте. Тем не менее мы знаем, что ВВП всех стран часто приводятся для удобства сравнения в долларах США. Именно этой величиной и руководствовалась премьер-министр Британии, когда давала свою оценку. ВВП России за 2017 год (фраза была произнесена в начале 2018) составил 91 трлн 843 млрд рублей, или, по среднему курсу рубля к доллару, 1,58 трлн долларов США. ВВП Великобритании за тот же период составил 2,57 трлн. Разница, конечно, не в два раза, но, как говорил герой одного фильма, «хорошую историю не грех и приукрасить».

Внимательный и пытливый читатель заметит, что у такого способа определения размера экономики есть существенный недостаток – уровень цен.

ВВП по паритету покупательной способности

Паритет покупательной способности, или ППС, – это соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, установленное по их покупательной способности по отношению к определенному набору товаров и услуг.

В примере с расчетом ВВП по номиналу большой практической проблемой является то, что цены на одни и те же товары и услуги в разных странах разные, так как устанавливаются они в условиях внутреннего рынка и в национальных валютах стран. Так, в прошлом году цены, например, на пиломатериалы и сталь в Европе и США были существенно выше, чем в России, и это несмотря на то, что такие товары можно перемещать, то есть они имеют общий рынок и даже являются торгуемыми на биржах. Таким образом, производство одного кубического метра пиломатериалов или одной тонны стали давало российскому ВВП меньше денег, нежели такой же объем производства давал в тех же США. Парадокс? Да. И на него в первой половине 20 века обратил внимание шведский экономист Густав Кассель, который и сформулировал в современном виде принцип паритета покупательной способности.

Упрощая описанное выше определение: паритет покупательной способности предполагает, что на одну и ту же сумму денег в разных национальных валютах, переведенную по паритетному курсу, в этих странах можно приобрести один и тот же набор товаров и услуг. Например: если набор товаров, который в России стоит 300 рублей, в США стоит 10 долларов, то паритетный курс будет 30 рублей за доллар. При этом важно отметить, что реальный курс в современных условиях формируется как соотношение спроса и предложения, поэтому может существенно отклонятся от паритетного состояния.

Как же измерить ППС?

Это достаточно трудоемкая и сложная статистическая задача, ею занимаются множество международных организаций, но, главным образом, конечно, Всемирный Банк. Поскольку расчет ППС занимает достаточно длительное время, такие данные обычно публикуются с серьезным лагом. На графике ниже приведен паритетный курс рубля к доллару до 2017 года.

Источник изображения: https://trendeconomy.ru/data/wdi/RUS/PANUSPPP

В первом приближении можно использовать и сильно упрощенные методики, которые предполагают сравнение не широкого, а довольно ограниченного набора значимых товаров и услуг, или даже одного товара, как в случае с «индексом биг-мака».

Так, в начале 2021 года британский журнал The Economist, который и рассчитывает этот полушуточный индекс, писал, что паритетный курс российского рубля к доллару США составляет 23,85 рубля за доллар. Реальный биржевой курс на тот момент был 75 рублей за доллар. Иными словами, рубль слаб по отношению к доллару. И это «особенность» не только рубля, а большинства валют развивающихся стран. Но это уже несколько иная тема. Как видим, от значения, рассчитанного Всемирным Банком, этот курс отклонился не сильно. Текущие значения паритетов можно найти на сайте журнала. Там приведена красочная инфографика, описана методология, а также дана ссылка на excel-файл с полным набором данных.

Что же нам дает концепция ППС в контексте темы статьи? Оценка ВВП по ППС предполагает перевод объема ВВП в национальной валюте не по среднегодовому обменному курсу валюты, а по паритетному. Давайте посчитаем ВВП России в долларах США по паритетному курсу. ВВП России по ППС за 2017 год составил 3,74 трлн долларов США. Существенная разница? Теперь уже выходит, что российская экономика в полтора раза больше британской.

Тут справедливо было бы заметить, что ВВП Великобритании мы по ППС не пересчитали. Все дело в том, что резервные валюты, как правило, очень устойчивы по отношению друг к другу, и фунт стерлингов с долларом США не являются исключениями. Поэтому номинальный ВВП и ВВП по ППС Великобритании отличаются не сильно. Что касается США, то поскольку валютой страны является доллар, то уровень цен можно принять за базовый, а номинальный ВВП равен ВВП, рассчитанному по ППС.

Поскольку благосостояние страны определяется не количеством долларов, которые можно выручить за все произведенные товары, а именно количеством производимых благ, сравнение по ВВП по ППС дает более реальную картину относительно размера экономики страны, так как учитывает уровень цен. Но и эта величина не дает однозначной оценки размера экономики.

Иные значимые искажающие факторы

Теневая экономика

Ни для кого не секрет, что в России значительная часть экономики находится вне границ учета и статистической оценки. Так, люди, сдающие в аренду недвижимость, оказывают услуги аренды. Если они не зарегистрированы в налоговой как самозанятые или ИП и не платят налоги, о такой деятельности и об оказываемых услугах государство ничего не знает. То же самое можно сказать про репетиторов, производителей кустарной продукции, лицах, оказывающих всевозможные бытовые услуги без какой-либо их регистрации и т.д. и т.п. По разным оценкам «в тени» находится от 10 до 30% экономики. Представляете, какого объема недосчитывается ВВП?

В 2017 году Росстат оценил размер теневой экономики в 12,7% ВВП.

Источник изображения: https://www.rbc.ru/economics/29/08/2019/5d651ed89a79474a0d725030

Годом позже Росфинмониторинг оценил ее в 20 трлн рублей, то есть, на тот момент, 20% ВВП.

Источник изображения: https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee

Что интересно, МВФ в то же время оценил размер теневой экономики России в фантастические 33,7%. Наиболее правдоподобной выглядит средняя версия Росфинмониторинга. Если принять ее за отправную точку, то ВВП России в упомянутом ранее 2017 году составлял не 91 трлн 843 млрд рублей, а 110 трлн 212 млрд рублей (91,843*1,2), что по паритетному курсу, приведенному выше (24,54 рубля за доллар), составлял 4,49 трлн долларов США. И теперь уже с той же натяжкой, какую допустила британский премьер-министр, можно сказать, что экономика России больше экономики Великобритании в два раза.

ВВП и ВНП

Но что, если посмотреть еще шире? Представьте, что в некоторой стране живет некоторое количество людей, которые не работают, а получают доходы от, например, сдачи в аренду недвижимости в другой стране. ВВП первой упомянутой страны в таком случае будет равно 0, так как никаких товаров не производится и услуг не оказывается. Но разве можно назвать нулевым благосостояние ее жителей, раз они получают деньги за недвижимость в другой стране? Нет, конечно. Но их благосостояние найдет отражение в другом важном показателе – ВНП.

Валовой национальный продукт, или ВНП, (также используется термин «Валовый национальный доход») — общая рыночная стоимость всех изготовленных национальными резидентами товаров и услуг в течение периода на территории страны и вне её из ресурсов, принадлежащих резидентам.

Отличием ВНП от ВВП является то, что в расчет принимается только производство (и оказание услуг) резидентов, при этом в расчет принимаются производство и оказание услуг вне зависимости от того, где они оказывались.

В рамках описанного выше примера: если жителей страны 100 человек, и каждый сдает 1 объект недвижимости за 10 тугриков, то ВНП страны будет 1000 тугриков, в то время как ВВП равен 0.

Таким образом, мы видим, что оценивать благосостояние стран исключительно через ВВП не всегда правильно. Для некоторых стран, вроде России, различие не является столь существенным и определяющим, но в иных случаях оно может быть большим.

Незадействованные мощности и безработица

Помимо фактического ВВП также в экономической теории выделяют потенциальный ВВП.

Потенциальный ВВП – это ВВП, который может быть достигнут при полной занятости.

Мы знаем, что в рыночной экономике определенный уровень безработицы является нормой. Тем не менее безработица – это незадействованные ресурсы. Если предположить теоретически, что эти ресурсы задействованы, то ВВП при таком раскладе будет больше. Если в определенном периоде безработица в стране возросла выше некоего нормального среднего уровня, а также в стране высок уровень незадействованных производственных мощностей, то фактический объем ВВП будет существенно ниже потенциального. Сравнивать же размеры экономик целесообразно не в моменте, а на некоторой дистанции, чтобы избежать искажающих экстремумов.

Вывод

Как видим, на вопрос, чья экономика больше, самым разумным будет ответить «Я знаю только то, что ничего не знаю…». Или же с некоторой долей занудства начать раскладывать карты, что вот есть такие и такие критерии, и в первом приближении можно оценить… В любом случае описанное выше может немного вооружить здравый смысл в войне со статистическими фактами в руках тех, кто умело ими жонглирует.

Целью данной статьи было, конечно, не опровергнуть приведенные в начале слова, а показать, что даже такое простое на первый взгляд действие в наш век доступной информации, как сравнение размера экономик двух стран, то есть, оценка их благосостояния, на поверку может оказаться не таким уж и простым. Во всяком случае, если мы хотим получить некое подобие истины, а не увесистый аргумент в споре с оппонентом.