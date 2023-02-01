«Зеленая энергетика»: планы Европы до 2035 года, возможные бенефициары в России

В данном видео рассмотрим состояние европейского рынка электроэнергии в первой половине 2022 года. Также представлено моделирование стратегии развития европейской энергосистемы по производству чистой «зеленой» электрической энергии, где основу (70-80%) к 2035 году будут составлять ветряные и солнечные электростанции, чтобы достигнуть целевых нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.

На примере Европы показано направление развития электроэнергетики в будущем. Если эксперимент по полному озеленению будет успешным, то в итоге к производству чистой энергии перейдут и остальные страны, в том числе и Россия. И когда в России пойдет полным ходом переход на ВИЭ выиграют компании, которые раньше начнут двигаться по такому курсу. Об этих компаниях будет рассказано в конце видео.