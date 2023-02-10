Облигационный портфель с ежемесячными платежами
- 10 Февраля 2023
Как мы все знаем, инвестиции в ценные бумаги приносят два вида доходов: от переоценки стоимости и купонный/дивидендный. Если цель инвестирования — получение пассивного дохода, то оптимальным будет именно второй вид.
Большинство населения получают зарплату раз в месяц, не считая аванса. Было бы логично, если пассивный доход также приходил бы раз в месяц. При этом доход должен быть стабильным, чтоб можно было рассчитывать на конкретную сумму в каждый период.
Мы решили собрать облигационный портфель, который приносит купоны ежемесячно и посмотреть, сколько можно на этой стратегии заработать.
Для портфеля были отобраны облигации по следующим критериям:
Рейтинг эмитента А- и выше. Такой рейтинг дают уже достаточно крупным компаниям со стабильным бизнесом и хорошим финансовым состоянием.
Высокая ликвидность. Ликвидность позволяет быстро продать или купить актив по рыночной цене. В текущей ситуации, сложно прогнозировать события, поэтому нужна возможность быстро продать активы в случае необходимости.
Погашение в 2025 году. Получился среднесрочный портфель, так как на эту дату был большой выбор облигаций. И, возвращаясь к прошлому пункту, долгосрочный портфель сейчас не так актуален.
Купон от 10%. Так как мы рассматриваем именно пассивный доход за счет ежемесячных платежей, доходность к погашению была второстепенна.
В итоге у нас получился портфель из 6 облигаций. Отрасль строительства преобладает, на нее приходится 32%. Но при этом портфель хорошо диверсифицирован, в нем представлены эмитенты из 5 отраслей.
Таблица с основными показателями портфеля и облигаций:
Облигация
ISIN
Погашение
Кол-во выплат в год
Купон, %
Доходность
Доля
Селигдар-001P-01
RU000A105CS1
29.10.2025
2
10,80%
11,24%
18%
Самолет ГК-БО-П12
RU000A104YT6
11.07.2025
4
13,25%
12%
15%
Сэтл Групп-002Р-01-боб
RU000A1053A9
13.08.2025
2
12,15%
11,37%
17%
Европлан ЛК-001Р-05
RU000A105518
27.08.2025
4
10,50%
10,71%
19%
МВ Финанс-001Р-03
RU000A104ZK2
22.07.2025
4
12,35%
12,17%
16%
ВУШ-001Р-01
RU000A104WS2
25.06.2025
4
13,50%
11,83%
15%
Портфель
12
11,99%
11,51%
100%
Средневзвешенная купонная доходность портфеля — 12%, доходность к погашению — 11,5%. Для сравнения максимальная процентная ставка по вкладу 10 крупнейших банков — 8%.
Предположим, инвестиции в этот портфель составят 300 тыс. руб. Тогда средний ежемесячный доход будет 2950 руб. График платежей выглядит следующим образом:
Тут учитываются только купонные платежи. После марта 2025 года платежи снижаются, так как у облигации «Европлана» начинается амортизация по 25% в квартал. Амортизация на графике не учитывается.
За 32 месяца прибыль составит 85 тыс. руб.
Если вложить 1 млн руб., то ежемесячный доход уже достигнет примерно 10 тыс. руб.
Это лишь один из примеров, как можно реализовать портфель с ежемесячными поступлениями. В теории можно использовать не только облигации, но и акции дивидендных аристократов, ЗПИФы и замещающие облигации/валютные. Если подобная тема вам интересна, можем попробовать собрать портфель с альтернативными активами.