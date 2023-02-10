Облигационный портфель с ежемесячными платежами

Как мы все знаем, инвестиции в ценные бумаги приносят два вида доходов: от переоценки стоимости и купонный/дивидендный. Если цель инвестирования — получение пассивного дохода, то оптимальным будет именно второй вид.

Большинство населения получают зарплату раз в месяц, не считая аванса. Было бы логично, если пассивный доход также приходил бы раз в месяц. При этом доход должен быть стабильным, чтоб можно было рассчитывать на конкретную сумму в каждый период.

Мы решили собрать облигационный портфель, который приносит купоны ежемесячно и посмотреть, сколько можно на этой стратегии заработать.

Для портфеля были отобраны облигации по следующим критериям:

Рейтинг эмитента А- и выше. Такой рейтинг дают уже достаточно крупным компаниям со стабильным бизнесом и хорошим финансовым состоянием. Высокая ликвидность. Ликвидность позволяет быстро продать или купить актив по рыночной цене. В текущей ситуации, сложно прогнозировать события, поэтому нужна возможность быстро продать активы в случае необходимости. Погашение в 2025 году. Получился среднесрочный портфель, так как на эту дату был большой выбор облигаций. И, возвращаясь к прошлому пункту, долгосрочный портфель сейчас не так актуален. Купон от 10%. Так как мы рассматриваем именно пассивный доход за счет ежемесячных платежей, доходность к погашению была второстепенна.

В итоге у нас получился портфель из 6 облигаций. Отрасль строительства преобладает, на нее приходится 32%. Но при этом портфель хорошо диверсифицирован, в нем представлены эмитенты из 5 отраслей.

Таблица с основными показателями портфеля и облигаций:

Облигация ISIN Погашение Кол-во выплат в год Купон, % Доходность Доля Селигдар-001P-01 RU000A105CS1 29.10.2025 2 10,80% 11,24% 18% Самолет ГК-БО-П12 RU000A104YT6 11.07.2025 4 13,25% 12% 15% Сэтл Групп-002Р-01-боб RU000A1053A9 13.08.2025 2 12,15% 11,37% 17% Европлан ЛК-001Р-05 RU000A105518 27.08.2025 4 10,50% 10,71% 19% МВ Финанс-001Р-03 RU000A104ZK2 22.07.2025 4 12,35% 12,17% 16% ВУШ-001Р-01 RU000A104WS2 25.06.2025 4 13,50% 11,83% 15% Портфель 12 11,99% 11,51% 100%

Средневзвешенная купонная доходность портфеля — 12%, доходность к погашению — 11,5%. Для сравнения максимальная процентная ставка по вкладу 10 крупнейших банков — 8%.

Предположим, инвестиции в этот портфель составят 300 тыс. руб. Тогда средний ежемесячный доход будет 2950 руб. График платежей выглядит следующим образом:

Тут учитываются только купонные платежи. После марта 2025 года платежи снижаются, так как у облигации «Европлана» начинается амортизация по 25% в квартал. Амортизация на графике не учитывается.

За 32 месяца прибыль составит 85 тыс. руб.

Если вложить 1 млн руб., то ежемесячный доход уже достигнет примерно 10 тыс. руб.

Это лишь один из примеров, как можно реализовать портфель с ежемесячными поступлениями. В теории можно использовать не только облигации, но и акции дивидендных аристократов, ЗПИФы и замещающие облигации/валютные. Если подобная тема вам интересна, можем попробовать собрать портфель с альтернативными активами.