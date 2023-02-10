Conomy.Подкаст: обзор рынка США в начале 2023 года

Американский рынок устроил Санта-Ралли значительно позже, чем от него ждали трейдеры. Январь закончился в зелёной зоне, жадность стала превалировать над рациональностью. И пока все включили максимальный RISK-ON, инсайдеры компаний активно распродают свои акции.

Инсайдеров понять можно, отчеты и прогнозы компаний на 2023 год в большинстве своём оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что 67% отчитываются «лучше ожиданий», сами эти ожидания занижены, а результаты компаний хуже предыдущих лет.

Попробуем разобраться чего ожидать по американским и европейским индексам в ближайшей перспективе и какие факторы не учитывает рынок.