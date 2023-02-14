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«Норникель»: отчет за 2022 год и возможные дивиденды

14 Февраля 2023
Даниил Курицин

«Норильский никель» выпустил финансовый отчет за 2 полугодие 2022 года. Компания не попала под санкции, но по комментариям менеджмента определенные трудности в сбыте и поставках оборудования были. В этой статье посмотрим, как компания решила проблемы и сколько смогла заработать за 2022 год. Вопрос с дивидендами пока остается в подвешенном состоянии, но уже сейчас можно предположить, сколько ГМК заплатит по итогам года.

Забегая вперед, результаты оказались хуже ожиданий аналитиков, в том числе и моих.

Выручка по итогам 2-го полугодия снизилась на 11% год к году. Это связано с несколькими факторами:

  • снижение цен на палладий и медь;

  • сокращением объема продаж из-за переориентации на новые рынки сбыта.

При этом поддержку оказала высокая цена на никель.

Выручка и прирост

Никель в 2022 году значительно прибавил в цене. «Норникель» не раскрыл структуру выручки по металлам, но можно предположить, что во 2-м полугодии никель мог догнать палладий.

Металлы

Зато компания раскрыла структуру выручки по регионам сбыта. Если в 1-м пол. менеджмент говорил, что пока только присматриваются к азиатскому рынку, то во 2-м пол. уже отчетливо видна переориентация. Доля азиатского региона в продажах составила 35%. Подобный уровень был только в 2020 году.

При этом доля продаж в Европу остается высокой — 42%. Не думаю, что этот рынок можно полностью заместить. Стоит также отметить рост доли внутреннего рынка, который обычно не славился большим спросом на продукцию ГМК.

В целом, суть переориентации заключается в диверсификации. Санкций против «Норникеля» или его металлов не было. Но некоторые контрагенты просто не хотят сотрудничать с российским производителем или хотят скидки.

Рынки сбыта

На фоне перестройки операционной деятельности рентабельность компании снизилась до 49% во 2-м полугодии. Также повлияла высокая инфляция и индексация заработной платы сотрудников.

Рентабельность

По сравнению с 1-м полугодием долговая нагрузка осталась на том же уровне. Сам долг вырос не существенно, но количество денежных средств заметно снизилось.

В первую очередь это связано со слабым денежным потоком и выплатой рекордных дивидендов. Платежи за 9 мес. и по итогам 2021 года пришлись на 2022 год.

Долговая нагрузка

Во 2-м полугодии свободный денежный поток был отрицательным. В последний раз такое было в 2017 году. Причины две: рост оборотного капитала, особенно запасов и рекордные капитальные затраты.

Несмотря на кризисную ситуацию «Норникель» не отходит от плана по инвестициям, в 2022 году они выросли на 55%.

Денежный поток и капитальные затраты

Рост запасов в 2022 году — тренд для всех сырьевых компаний. Под конец года запасы готовой продукции начали распродаваться. Такая тенденция есть и у «Норникеля», но пока с низкой динамикой.

Запасы

Свободный денежный поток в 2022 году составил всего 437 млн $. Если он весь пойдет на дивиденды, то акционеры получат 210 руб. на акцию с доходностью в 1,4%.

Сейчас предложение Потанина — выплатить 1,5 млрд $ по итогам 2022 года выглядит не таким уж плохим. Так доходность будет хотя бы в районе 5%. Рассчитывать на выплату, исходя из старой дивполитики уже не приходится.

Прогноз дивидендов

Достаточно слабый отчет сразу по нескольким показателям. Компания начала переориентироваться на азиатские рынке позднее других экспортеров, так как раньше в этом не было надобности. Если в 1 полугодии 2023 года удастся распродать накопившиеся запасы, то это позволит нарастить денежный поток, снизить долговую нагрузку.

Краткосрочно драйверов для роста акций нет. Скоро должны объявить дивиденды, я рассчитываю на 719 руб. на акцию. При этом инвестиционный цикл только начинается, капитальные затраты в ближайшие 2 года будут сильно давить на денежный поток. Если компания наладит сбыт, то можно рассчитывать на 7-8% годовых в 2023 году.

Среднесрочно я придерживаюсь своего прошлого прогноза в 20 тыс. руб. за акцию. Несмотря на трудности, рентабельность «Норникеля» осталась на уровне 50%, долговая нагрузка на комфортном уровне. Слабый рубль поможет компании улучшить результаты.

Теги: gmkn