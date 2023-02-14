«Норникель»: отчет за 2022 год и возможные дивиденды

«Норильский никель» выпустил финансовый отчет за 2 полугодие 2022 года. Компания не попала под санкции, но по комментариям менеджмента определенные трудности в сбыте и поставках оборудования были. В этой статье посмотрим, как компания решила проблемы и сколько смогла заработать за 2022 год. Вопрос с дивидендами пока остается в подвешенном состоянии, но уже сейчас можно предположить, сколько ГМК заплатит по итогам года.

Забегая вперед, результаты оказались хуже ожиданий аналитиков, в том числе и моих.

Выручка по итогам 2-го полугодия снизилась на 11% год к году. Это связано с несколькими факторами:

снижение цен на палладий и медь;

сокращением объема продаж из-за переориентации на новые рынки сбыта.

При этом поддержку оказала высокая цена на никель.

Никель в 2022 году значительно прибавил в цене. «Норникель» не раскрыл структуру выручки по металлам, но можно предположить, что во 2-м полугодии никель мог догнать палладий.

Зато компания раскрыла структуру выручки по регионам сбыта. Если в 1-м пол. менеджмент говорил, что пока только присматриваются к азиатскому рынку, то во 2-м пол. уже отчетливо видна переориентация. Доля азиатского региона в продажах составила 35%. Подобный уровень был только в 2020 году.

При этом доля продаж в Европу остается высокой — 42%. Не думаю, что этот рынок можно полностью заместить. Стоит также отметить рост доли внутреннего рынка, который обычно не славился большим спросом на продукцию ГМК.

В целом, суть переориентации заключается в диверсификации. Санкций против «Норникеля» или его металлов не было. Но некоторые контрагенты просто не хотят сотрудничать с российским производителем или хотят скидки.

На фоне перестройки операционной деятельности рентабельность компании снизилась до 49% во 2-м полугодии. Также повлияла высокая инфляция и индексация заработной платы сотрудников.

По сравнению с 1-м полугодием долговая нагрузка осталась на том же уровне. Сам долг вырос не существенно, но количество денежных средств заметно снизилось.

В первую очередь это связано со слабым денежным потоком и выплатой рекордных дивидендов. Платежи за 9 мес. и по итогам 2021 года пришлись на 2022 год.

Во 2-м полугодии свободный денежный поток был отрицательным. В последний раз такое было в 2017 году. Причины две: рост оборотного капитала, особенно запасов и рекордные капитальные затраты.

Несмотря на кризисную ситуацию «Норникель» не отходит от плана по инвестициям, в 2022 году они выросли на 55%.

Рост запасов в 2022 году — тренд для всех сырьевых компаний. Под конец года запасы готовой продукции начали распродаваться. Такая тенденция есть и у «Норникеля», но пока с низкой динамикой.

Свободный денежный поток в 2022 году составил всего 437 млн $. Если он весь пойдет на дивиденды, то акционеры получат 210 руб. на акцию с доходностью в 1,4%.

Сейчас предложение Потанина — выплатить 1,5 млрд $ по итогам 2022 года выглядит не таким уж плохим. Так доходность будет хотя бы в районе 5%. Рассчитывать на выплату, исходя из старой дивполитики уже не приходится.

Достаточно слабый отчет сразу по нескольким показателям. Компания начала переориентироваться на азиатские рынке позднее других экспортеров, так как раньше в этом не было надобности. Если в 1 полугодии 2023 года удастся распродать накопившиеся запасы, то это позволит нарастить денежный поток, снизить долговую нагрузку.

Краткосрочно драйверов для роста акций нет. Скоро должны объявить дивиденды, я рассчитываю на 719 руб. на акцию. При этом инвестиционный цикл только начинается, капитальные затраты в ближайшие 2 года будут сильно давить на денежный поток. Если компания наладит сбыт, то можно рассчитывать на 7-8% годовых в 2023 году.

Среднесрочно я придерживаюсь своего прошлого прогноза в 20 тыс. руб. за акцию. Несмотря на трудности, рентабельность «Норникеля» осталась на уровне 50%, долговая нагрузка на комфортном уровне. Слабый рубль поможет компании улучшить результаты.