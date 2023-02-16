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Бизнес-план «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») на 2023-2025 гг.

16 Февраля 2023
Ростислав Киндратышин

8 февраля состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», на котором был утвержден трехлетний бизнес-план на период с 2023 по 2025 гг. и рассмотрен пятилетний план развития компании до 2027 года.

В новом бизнес-плане учтены обновленные прогнозы макроэкономических показателей и рынка электроэнергии.

Отпуск электроэнергии, кВт·ч

Отпуск электроэнергии ЭЛ5-Энерго

В прогнозный трехлетний период ожидается стабильный отпуск электроэнергии на уровне 2021-2022 годов (20 000 - 21 000 кВт·ч в год). Рост производства электроэнергии на ветряных установках будет компенсировать снижение отпуска на газовых электростанциях.

Динамика выручки, млн руб.

Динамика выручки ЭЛ5-Энерго

Умеренный рост финансовых показателей компании будет обеспечен за счет выхода Кольской ВЭС (201 МВт) на полную мощность с 1 квартала 2023 года, росту цен на мощность и индексации регулируемых тарифов на электроэнергию. Негативное влияние будут оказывать рост цен на газ, рост постоянных затрат в связи с инфляцией и поддерживающие инвестиции, которые в совокупности будут сдерживать рост финансовых показателей компании.

Долговая нагрузка

График динамики EBITDA и коэффициента Чистый долг/EBITDA

Долговая нагрузка ЭЛ5-Энерго

Долговая нагрузка продолжит возрастать в связи с ростом чистого долга из-за инвестиций в строительство ветропарков и проекты по модернизации. Снижение чистого долга ожидается лишь с 2025 года.

Показатель Чистый долг/EBITDA в 2021 году составил 3,3, а по итогам 2022 года ожидается в районе 4,3. Это очень высокий показатель, отражающий существенную долговую нагрузку в компании.

Долговые обязательства компании с 3 квартала 2021 года превышают собственный капитал. Коэффициент левериджа, отношение обязательств к собственному капиталу, по итогам последней опубликованной финансовой отчетности МСФО на 30.09.2022 г. составляет 1,27. Это означает, что деятельность компании в большей степени финансируется из заемных средств, а не собственного капитала.

Большой объем долговых обязательств подрывает финансовую устойчивость «ЭЛ5-Энерго», а также ограничивает потенциал развития и снижает инвестиционную привлекательность. В связи с этим руководство компании в качестве приоритетной задачи финансовой политики ставит снижение долговой нагрузки. Для достижения этой цели весь свободный денежный поток будет направляться на погашение долгов.

Дивиденды

Дивиденды ЭЛ5-Энерго

С 2020 года в связи с непростыми финансовыми условиями из-за трансформации бизнеса и перехода на производство электроэнергии из ВИЭ за счет ветряных электростанций компания перестала выплачивать дивиденды.

После смены собственника, когда ПАО «Лукойл» выкупил долю итальянской Enel в размере 56,43%, были надежды на возможное возобновление дивидендных выплат. Но акционерам все также не стоит ожидать дивидендов в ближайшем будущем до достижения оптимального уровня долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA около 1).

Также все еще пока неясно продолжит ли новый мажоритарный акционер «зеленый» курс компании. Еще до продажи компании в феврале 2022 года руководство отказалось от строительства Родниковской ВЭС (71 МВт).

Теги: enru, lkoh, дивиденды