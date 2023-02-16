Бизнес-план «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») на 2023-2025 гг.

8 февраля состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», на котором был утвержден трехлетний бизнес-план на период с 2023 по 2025 гг. и рассмотрен пятилетний план развития компании до 2027 года.

В новом бизнес-плане учтены обновленные прогнозы макроэкономических показателей и рынка электроэнергии.

Отпуск электроэнергии, кВт·ч

В прогнозный трехлетний период ожидается стабильный отпуск электроэнергии на уровне 2021-2022 годов (20 000 - 21 000 кВт·ч в год). Рост производства электроэнергии на ветряных установках будет компенсировать снижение отпуска на газовых электростанциях.

Динамика выручки, млн руб.

Умеренный рост финансовых показателей компании будет обеспечен за счет выхода Кольской ВЭС (201 МВт) на полную мощность с 1 квартала 2023 года, росту цен на мощность и индексации регулируемых тарифов на электроэнергию. Негативное влияние будут оказывать рост цен на газ, рост постоянных затрат в связи с инфляцией и поддерживающие инвестиции, которые в совокупности будут сдерживать рост финансовых показателей компании.

Долговая нагрузка

График динамики EBITDA и коэффициента Чистый долг/EBITDA

Долговая нагрузка продолжит возрастать в связи с ростом чистого долга из-за инвестиций в строительство ветропарков и проекты по модернизации. Снижение чистого долга ожидается лишь с 2025 года.

Показатель Чистый долг/EBITDA в 2021 году составил 3,3, а по итогам 2022 года ожидается в районе 4,3. Это очень высокий показатель, отражающий существенную долговую нагрузку в компании.

Долговые обязательства компании с 3 квартала 2021 года превышают собственный капитал. Коэффициент левериджа, отношение обязательств к собственному капиталу, по итогам последней опубликованной финансовой отчетности МСФО на 30.09.2022 г. составляет 1,27. Это означает, что деятельность компании в большей степени финансируется из заемных средств, а не собственного капитала.

Большой объем долговых обязательств подрывает финансовую устойчивость «ЭЛ5-Энерго», а также ограничивает потенциал развития и снижает инвестиционную привлекательность. В связи с этим руководство компании в качестве приоритетной задачи финансовой политики ставит снижение долговой нагрузки. Для достижения этой цели весь свободный денежный поток будет направляться на погашение долгов.

Дивиденды

С 2020 года в связи с непростыми финансовыми условиями из-за трансформации бизнеса и перехода на производство электроэнергии из ВИЭ за счет ветряных электростанций компания перестала выплачивать дивиденды.

После смены собственника, когда ПАО «Лукойл» выкупил долю итальянской Enel в размере 56,43%, были надежды на возможное возобновление дивидендных выплат. Но акционерам все также не стоит ожидать дивидендов в ближайшем будущем до достижения оптимального уровня долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA около 1).

Также все еще пока неясно продолжит ли новый мажоритарный акционер «зеленый» курс компании. Еще до продажи компании в феврале 2022 года руководство отказалось от строительства Родниковской ВЭС (71 МВт).