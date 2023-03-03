Conomy.Подкаст: американский рынок готовится к пике

После небольшой передышки на рынках, и полного RISK ON среди розничных инвесторов, данные которые поступают за февраль крайне негативны для ФРС. Заработная плата продолжает расти в 2 раза выше прогноза, базовая инфляция в Европе также разгоняется, а рынок труда в США остаётся сильным. Все эти данные, сигнализируют о том, что существует вероятность поднятия ставки снова на 0,5%, что приведёт к распродажам на рынке. В такой ситуации, есть определённые предположения об уровнях, к которым может дойти зарубежный рынок, и об уровнях, на которых будет интересна покупка. Какой итоговый сценарий мы видим — вы можете узнать из видео.