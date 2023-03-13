Conomy.Подкаст: крах Silicon Valley Bank и политика ФРС США

Silicon Valley Bank вышел на IPO в попытке спастись от дефолта, но не прошло и 2-х дней, как 16-ый по величине банк США обанкротился. Подробно рассказывать как это произошло мы не будем, так как уже многие расписали процесс от и до, однако поговорим о том, чего можно ожидать.

Несмотря на то что, министр финансов США Йеллен, решила спасти всех вкладчиков, это не означает что ФРС поменяет вектор монетарной политики. Бытует мнение, что данный инцидент повлияет на решения ФРС остановиться в повышении ставки или отключить программу QT. Но увы, это не так, в противном случае они бы не стали спасать вкладчиков путём дофинансирования. С одной стороны они помогут вкладчикам, с другой продолжат свою программу, но долго ли смогут затыкать финансовые дыры и что же ожидать в дальнейшем? Постараемся разобраться вместе с вами в видео.