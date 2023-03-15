Conomy.Подкаст: криптовалюта, инфляция и ФРС

Данные по инфляции очень обрадовали рынок, крипторынок же вообще после данных попытался отскочить вверх. Однако так ли хороша инфляция как интерпретировал её рынок? Складывается ощущение что рынком с 2020 года управляют не ФРС, не умные деньги, а набежавшие новые инвесторы. Многих обрадовало, что инфляция упала с 6,4% до 6% г/г. При этом м/м ИПЦ растёт на 0,4%, а базовый индекс потребительских цен на 0,5%. Ни одно, ни второе значения никак не приближают инфляцию к таргету ФРС в 2%.

Криптовалюта же вообще показала рост на 8% после данных по ИПЦ, но весь рост был нивелирован к ближе полуночи. для этого были фундаментальные причины. Осталось дождаться заседания ФРС 22 марта, есть 2 сценария по которому могут пойти ФРС, какие именно — разберем в видео.