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Conomy.Подкаст: криптовалюта, инфляция и ФРС

15 Марта 2023
Conomy

Данные по инфляции очень обрадовали рынок, крипторынок же вообще после данных попытался отскочить вверх. Однако так ли хороша инфляция как интерпретировал её рынок? Складывается ощущение что рынком с 2020 года управляют не ФРС, не умные деньги, а набежавшие новые инвесторы. Многих обрадовало, что инфляция упала с 6,4% до 6% г/г. При этом м/м ИПЦ растёт на 0,4%, а базовый индекс потребительских цен на 0,5%. Ни одно, ни второе значения никак не приближают инфляцию к таргету ФРС в 2%.

Криптовалюта же вообще показала рост на 8% после данных по ИПЦ, но весь рост был нивелирован к ближе полуночи. для этого были фундаментальные причины. Осталось дождаться заседания ФРС 22 марта, есть 2 сценария по которому могут пойти ФРС, какие именно — разберем в видео.

Теги: биржа, макроэкономика, криптовалюты