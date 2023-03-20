Дивидендный дайджест 20.03.2023

Прекрасная неделя для российских инвесторов. Конечно, все внимание приковано к «Сберу», но он не один порадовал акционеров. Подробная информация в таблице в конце статьи..

Объявили дивиденды:

«Позитив» после ударного отчета решил нарастить дивидендные выплаты. Совет директоров рекомендовал выплатить 37,87 руб. на акцию по итогам 1 квартала 2023 года. Именно так написано в сущфакте, хотя в пресс-релизе заявлено, что это только первая часть выплаты за 2022 год. По факту будет две выплаты: одна по итогам 2022 года (о ней объявят позже) и за 1 кв. 2023 г. — 37,87 руб.

Дивидендная доходность на данный момент — 2,3%.

«НОВАТЭК» объявил дивиденды по итогам 2022 года в размере 60,58 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 5,6%. Это вторая выплата за 12 мес., ранее компания платила 45 руб. за 1-е полугодие.

Великий и могучий «Сбербанк». Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 25 руб. на акцию (и префы, и обычку) по итогам 2022 года. Дивидендная доходность — 13%!

Это значительно выше всех ожиданий. «Сбер» мог выплатить согласно дивполитике 50% от чистой прибыли, мог выплатить 100%. В итоге компания выплатит около 200% от чистой прибыли. Выплатит, потому что может. «Сбербанк» не выплачивал дивиденды за рекордный по прибыли 2021 год, поэтому накопления были. Также все хорошо с нормативами достаточности капитала, что и позволило выплатить много сейчас. Герман Греф сказал, что это все для акционеров, которые верили в банк, несмотря ни на что. Но все понимают, что государству нужны деньги. Самый простой способ взять их у «Сбербанка» — получить «жирные» дивиденды.

Совет директоров АКБ «Приморье» рекомендовал выплатить 2400 руб. на акцию по итогам 2022 года. Дивидендная доходность — 7,4%. Ранее банк уже выплатил такую же сумму по итогам 1 полугодия 2022 года.

Сводная таблица

Компания Тикер Период Дивиденд, руб. Доходность Купить до Пищепром «Белуга Групп» BELU 2022 г. 400 11,23% 24.04.2023 Телеком «Таттелеком» TTLK 2022 г. 0,05085 7,58% 14.04.2023 Нефтегаз «НОВАТЭК» NVTK 2022 г. 60,58 5,62% 01.05.2023 Хим.пром «ФосАгро» PHOR 2022 г. 465 6,58% 31.03.2023 Финансы «Московская Биржа» MOEX 2022 г. 4,84 4,37% ? ПАО «Сбербанк» прив. SBERP 2022 г. 25 13,06% 09.05.2023 ПАО «Сбербанк» SBER 2022 г. 25 13,06% 09.05.2023 АКБ "Приморье" PRMB 2022 г. 2400 7,45% 28.04.2023 IT АО «Группа Позитив» POSI 3 мес. 2023 г. 37,87 2,26% 12.04.2023

Последние дивидендные новости

Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Аргументировали это тем, что ситуация на рынке непростая и для компании лучше пока придержать кэш. Но всем понятно, что основная причина — британская регистрация «Евраза».

Менеджмент «Полюса» дал комментарий относительно дивидендов. Компания придерживается действующей дивполитики и совет директоров даст рекомендацию до собрания акционеров. «Полюс» может выплатить 30% EBITDA, то есть около 430 руб. на акцию. Правда менеджмент сказал, что будет учитывать экономические условия и их влияние на компанию. В общем, пока все не так очевидно.

Вице-президент РУСАЛА дала комментарий относительно дивидендов «Норникеля». Ранее Потанин предложил выплатить 1,5 млрд $ и новость подали так, как будто РУСАЛ не против. Но вице-президент заявила, что размер дивидендов — вопрос обсуждаемый. То есть эти 1,5 млрд $ просто входят в горизонт обсуждений. С такими вводными размер будущих дивидендов предугадать нереально.

«Полиметалл» ожидаемо решил не выплачивать дивиденды за 2022 год. Ждем переезд компании.

«Ростелеком» может выплатить дивиденды за 2022 год, но окончательное решение за правительством. По текущий дивполитике компания стремится выплачивать не менее 5 руб. на акцию и увеличивать дивиденд на 5% каждый год. В 2022 году «Ростелеком» уже отходил от своей политики и выплатил по итогам 2021 года 4,56 руб.

Рашников заявил, что ММК до конца года вряд ли вернется к выплате дивидендов. Сейчас основной приоритет — инвестпрограмма.

23 марта совет директоров «Южуралникеля» решит вопрос по дивидендам за 2022 год. Особый надежд питать не стоит, ранее совет всегда рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Наблюдательный совет X5 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.