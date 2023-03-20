Правовой статус брокеров бинарных опционов на территории Российской Федерации в 2023 году

В 2023 году в России за рынок бинарных опционов власти взялись серьезно. Как это отразится на рядовых трейдерах и компаниях, которые эти БО предоставляют? Возможно ли, что проблемы возникнут исключительно у брокеров? Какие фирмы останутся на плаву и где можно открыть счет для трейдинга цифровыми контрактами?

Обход блокировки

Вероятно, как и в случае с казино и букмекерскими конторами, Роскомнадзор начнет блокировать домены по IP и на уровне провайдеров. Это можно обойти, не нарушая при этом действующее законодательство.

Приложения Android и iOS. Понадобятся для входа без поиска так называемых зеркал. Часто предоставляются брокерами бинарных опционов. Все, что нужно для получения доступа – это скачать программу на смартфон, открыть приложение, зарегистрироваться, войти и можно торговать снова. Если счет уже открыт, достаточно просто скачать утилиту и войти с использованием логина и пароля. Дальше можно пользоваться, как обычно.

VPN-сервисы. Это программы для смены отображаемого местоположения вашего устройства. То есть, трейдер заходит из России, а отображается, будто он выполняет вход с Германии. Но это может быть любая страна, на выбор. Обычно бесплатны, есть платные более продвинутые варианты. Также можно рассмотреть для обхода региональных ограничений прокси-сервисы.

Внешний вид VPN-плагина для входа на платформу бинарных опционов.

VPN-плагины. Это расширения самого браузера. Неплохой пример – ZenMate. В этой утилите есть большая кнопка для включения режима VPN и выпадающий список стран ниже. Нужно выбрать любую, кроме России и, возможно, запрещенных других, например, США. Если купить дешевую подписку, можно выбирать быстрые сервера почти любых стран, они будут разблокированы.

Также есть вариант с VPN браузеров, например, Опера или ТОР.

Изменив свой IP с помощью этих четырех методов, трейдер бинарных опционов снова получит доступ к любимой площадке для заработка денег.

Чего ждать в будущем?

Вероятно, изменения будут постепенными. И если взять пример с уже узаконенными букмекерами, то будут легальные и офшорные брокерские компании. Похоже, в ближайшем будущем это будет и с бинарными опционами. Офшорным сайтам будут пытаться мешать работать, они, в свою очередь, будут создавать зеркала и приложения для прямого доступа к платформе.

Пока что единственная проблема в том, что большая часть брокеров отказывается работать в России и актуальных брокеров в 2023 году с лицензией ЦБ РФ уже нет.

Однако перед регистрацией, можно связаться с технической поддержкой выбранной компании и узнать напрямую, можно ли открыть счет российскому гражданину.

На сайте имеется рейтинг брокеров бинарных опционов, где анализируемые брокерские компании выставляются в определенный рейтинг надежности. Благодаря долгосрочным и взаимовыгодным отношениям, данные брокеры зарекомендовали себя, как надежные поставщики торговых сигналов бинарных опционов.

Если вы собираетесь торговать на бинарных опционах, убедитесь, что осознаете всю степень риска, сопряженного с данным способом инвестирования, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Предлагаемые цифровые контракты являются высокорискованными и могут привести к потере абсолютно всех внесенных денежных средств.

Заключение

Изменения в законодательстве по бинарным опционам действительно происходит. Это значит, что стоит быть начеку. Но волноваться рядовым трейдерам смысла нет. Были случаи, когда, к примеру, Олимп Трейд отказался обслуживать российских трейдеров. При этом деньги трейдеров были на счетах конторы.

Тем не менее компания уведомила всех торговцев и предложила вывести деньги в течение 4 месяцев, после чего удалила аккаунты российских биржевиков. Так что брокеры всегда уведомляют трейдеров при серьезных изменениях.