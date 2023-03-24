Conomy.Подкаст: заседание ФРС 22.03.2023 и доходность компаний индекса S&P500

ФРС подняли ставку на 0,25%.

В целом это решение ожидаемо, однако в их заявлении после заседания была оговорка, что если инфляция вновь вернётся, они готовы и дальше поднимать ставку. Рынкам данная оговорка не понравилась, оно и понятно, ведь система и так трещит по швам. Хотя если посмотреть более глобально, рынок уже заложил снижение ставок и включение печатного станка, при этом игнорируя причины снижения ставки. Пожалуй самое интересное нас ждёт впереди, так как рынком не учитываются такие факторы как переоценка прибыли компаний, входящих в индекс S&P500, рецессия, стагнация доходов и кризис в Европе.

В видео подробнее обсудим, как это может повлиять на американские индексы и почему рынок очень переоценён.