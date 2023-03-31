Conomy.Terminal: обгоняем индекс ММВБ в кризис
- 31 Марта 2023
Что нужно сделать для того, чтобы обогнать индекс на 30-40%?
Можно сидеть целыми днями над отчетами и искать Грааль среди компаний, можно заниматься дей-трейдингом, не вылезая из-за компьютера. А можно посвятить свободное время себе и близким и все равно преуспеть в инвестициях с помощью нашего сервиса.
В прошлом году российский фондовый рынок пережил, пожалуй, одно из самых резких падений за всю историю. Даже в 2008 году максимальное месячное падение индекса Московской биржи было на уровне 40%. В феврале 2022 года индекс падал более чем на 50%. В тот момент многие прокляли инвестиции в российский рынок. А после блокировки активов и в американский… Главный вопрос заключался в том, сколько времени рынок будет отрастать после такого падение и вырастет ли вообще.
И вот, спустя год после этих событий, мы с гордостью можем сказать, что клиенты Conomy Terminal начали выходить плюс. При этом индекс Мосбиржи до сих находится в глубокой просадке.
В этой статье мы рассмотрим конкретные примеры пользовательских портфелей и сравним их с индексом. Но для начала немного расскажу о нашем сервисе.
Conomy Terminal — это роботизированный сервис, который помогает вам управлять инвестициями. С его помощью можно стать инвестором, не обладая специализированными знаниями.
Механизм работы с точки зрения инвестора очень простой:
заполняете анкету;
получаете готовый сбалансированный под ваш риск-профиль портфель;
пополняете брокерский счет;
следите за ростом своих инвестиций.
Робот выполняет всю необходимую работу по управлению портфелем: подбор активов, ребалансировка, фиксация прибыли и т.д. При этом все рекомендации проходят через клиента, без его согласия робот торговать не может.
Terminal интегрирован с другими нашими сервисами, например, с Analytics, откуда как раз и поступает информация об активах. В Conomy Analytics собрана огромная база данных по всем публичным компаниям. На основе этих данных прогнозируется стоимость акций с помощью фундаментального анализа.
Это все понятно, скажете вы. А какой результат? И тут мы подходим к конкретным примерам.
Точкой отсчета будет 17 февраля 2022 года, когда о СВО ходили только слухи и мало кто верил, что такое может произойти. Индекс тогда зафиксировал локальный максимум.
Следующая дата, которая нас будет интересовать — 24-25 февраля 2022 года. Это момент максимальной просадки индекса Мосбиржи и пользовательских портфелей.
Ну и 30 марта 2023 года как финальная точка, к которой будет считаться доходность.
Индекс Мосбиржи
Индекс Московской биржи с 17 февраля за 5 дней упал на 41,4%. Он так и не смог восстановиться. На текущий момент просадка составляет 30%.
Получается, что за год индекс вырос на 20%. Вроде звучит неплохо, если не знать про изначальный обвал.
Пользовательские портфели
Для примера мы выбрали наиболее наглядные портфели, а не те, у кого максимальная доходность. Основные критерии: закуплен до СВО, мало пополнялся или вообще не пополнялся.
Первый клиент с относительно крупным портфелем встретил кризис одномоментной просадкой в 30%. В абсолютном значении портфель просел на 377 тыс. руб. Затем, как мы все знаем, биржу на время закрыли.
На протяжении года клиент один раз пополнил портфель на 10% от стоимости активов.
В настоящий момент прирост портфеля с максимумов 2022 года составил 6,6% без учета пополнений. То есть получилось не только отыграть просадку, но и заработать в такое непростое время.
Если посчитать прирост стоимости от 24 марта (нижняя точка просадки), то мы получаем доходность в 52% за год.
Второй пользовательский портфель поменьше и был закуплен как раз перед обвалом. Эмоционально тяжело через такое пройти в начале инвестиционного пути. Но когда у тебя есть безэмоциональный советник, пережить такие моменты проще.
Максимальная просадка по данному портфелю составила 35%. Пользователь не пополнял свой счет на протяжении данного периода.
Доходность от хаев 2022 года составила 1,3%. Портфель смог выйти на положительные значение после достаточно серьезной просадки.
Доходность от нижней точки составила целых 56%!
Сравнительная таблица
Значение
Изменение
На 17.02.2022
На 24.02.2022
На 30.03.2023
Пополнения
Максимальная просадка
Доходность на сегодня
Восстановление
Портфель 1
1265354
888401
1448876
100000
-29,8%
6,6%
51,83%
Портфель 2
284904
185366
288635
0
-34,9%
1,3%
55,71%
IMOEX
3511,1
2058,1
2465,9
0
-41,4%
-29,8%
19,81%
IMOEX «нетто»*
6260,9
3670,0
4770,2
0
-41,4%
-23,8%
29,98%
*Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)
Путем несложных подсчетов выясняем:
Портфели Terminal на просадке упали на 6-11% меньше, чем индекс;
Просадка у пользователей уже пройдена, индексу еще далеко до восстановления;
Портфели Terminal опережают индекс более чем на 30%, индекс полной доходности более чем на 20%.
Как мы этого добились?
Холодный расчет.
Отбор качественных эмитентов.
Грамотное распределение активов в портфеле.
Спекулятивный аспект в сервисе минимален. Не будет эмоциональных продаж на фоне паники. Основная задача сервиса — найти компании с крепким производственным и финансовым потенциалом. А далее составить из них диверсифицированный портфель с учетом взаимных ковариаций. Для сервиса важно чтобы фундаментальные показатели компаний оставались сильными – это основной маркер.
После начала СВО акции компаний разделились на тех, кто ведет рынок и на тех, кто плетется за рынком. Именно выбор первых обеспечил такой отрыв от индекса. Если говорить о примерах пользовательских портфелей выше, то там основными драйверами роста стали Сбер, БСПБ, «Белуга» и компании из сектора электроэнергетики.
Подключайся к Conomy Terminal и начни инвестировать без сложностей!