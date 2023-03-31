Conomy.Terminal: обгоняем индекс ММВБ в кризис

Что нужно сделать для того, чтобы обогнать индекс на 30-40%?

Можно сидеть целыми днями над отчетами и искать Грааль среди компаний, можно заниматься дей-трейдингом, не вылезая из-за компьютера. А можно посвятить свободное время себе и близким и все равно преуспеть в инвестициях с помощью нашего сервиса.

В прошлом году российский фондовый рынок пережил, пожалуй, одно из самых резких падений за всю историю. Даже в 2008 году максимальное месячное падение индекса Московской биржи было на уровне 40%. В феврале 2022 года индекс падал более чем на 50%. В тот момент многие прокляли инвестиции в российский рынок. А после блокировки активов и в американский… Главный вопрос заключался в том, сколько времени рынок будет отрастать после такого падение и вырастет ли вообще.

И вот, спустя год после этих событий, мы с гордостью можем сказать, что клиенты Conomy Terminal начали выходить плюс. При этом индекс Мосбиржи до сих находится в глубокой просадке.

В этой статье мы рассмотрим конкретные примеры пользовательских портфелей и сравним их с индексом. Но для начала немного расскажу о нашем сервисе.

Conomy Terminal — это роботизированный сервис, который помогает вам управлять инвестициями. С его помощью можно стать инвестором, не обладая специализированными знаниями.

Механизм работы с точки зрения инвестора очень простой:

заполняете анкету;

получаете готовый сбалансированный под ваш риск-профиль портфель;

пополняете брокерский счет;

следите за ростом своих инвестиций.

Робот выполняет всю необходимую работу по управлению портфелем: подбор активов, ребалансировка, фиксация прибыли и т.д. При этом все рекомендации проходят через клиента, без его согласия робот торговать не может.

Terminal интегрирован с другими нашими сервисами, например, с Analytics, откуда как раз и поступает информация об активах. В Conomy Analytics собрана огромная база данных по всем публичным компаниям. На основе этих данных прогнозируется стоимость акций с помощью фундаментального анализа.

Это все понятно, скажете вы. А какой результат? И тут мы подходим к конкретным примерам.

Точкой отсчета будет 17 февраля 2022 года, когда о СВО ходили только слухи и мало кто верил, что такое может произойти. Индекс тогда зафиксировал локальный максимум.

Следующая дата, которая нас будет интересовать — 24-25 февраля 2022 года. Это момент максимальной просадки индекса Мосбиржи и пользовательских портфелей.

Ну и 30 марта 2023 года как финальная точка, к которой будет считаться доходность.

Индекс Мосбиржи

Индекс Московской биржи с 17 февраля за 5 дней упал на 41,4%. Он так и не смог восстановиться. На текущий момент просадка составляет 30%.

Получается, что за год индекс вырос на 20%. Вроде звучит неплохо, если не знать про изначальный обвал.

Пользовательские портфели

Для примера мы выбрали наиболее наглядные портфели, а не те, у кого максимальная доходность. Основные критерии: закуплен до СВО, мало пополнялся или вообще не пополнялся.

Первый клиент с относительно крупным портфелем встретил кризис одномоментной просадкой в 30%. В абсолютном значении портфель просел на 377 тыс. руб. Затем, как мы все знаем, биржу на время закрыли.

На протяжении года клиент один раз пополнил портфель на 10% от стоимости активов.

В настоящий момент прирост портфеля с максимумов 2022 года составил 6,6% без учета пополнений. То есть получилось не только отыграть просадку, но и заработать в такое непростое время.

Если посчитать прирост стоимости от 24 марта (нижняя точка просадки), то мы получаем доходность в 52% за год.

Второй пользовательский портфель поменьше и был закуплен как раз перед обвалом. Эмоционально тяжело через такое пройти в начале инвестиционного пути. Но когда у тебя есть безэмоциональный советник, пережить такие моменты проще.

Максимальная просадка по данному портфелю составила 35%. Пользователь не пополнял свой счет на протяжении данного периода.

Доходность от хаев 2022 года составила 1,3%. Портфель смог выйти на положительные значение после достаточно серьезной просадки.

Доходность от нижней точки составила целых 56%!

Сравнительная таблица

Значение Изменение На 17.02.2022 На 24.02.2022 На 30.03.2023 Пополнения Максимальная просадка Доходность на сегодня Восстановление Портфель 1 1265354 888401 1448876 100000 -29,8% 6,6% 51,83% Портфель 2 284904 185366 288635 0 -34,9% 1,3% 55,71% IMOEX 3511,1 2058,1 2465,9 0 -41,4% -29,8% 19,81% IMOEX «нетто»* 6260,9 3670,0 4770,2 0 -41,4% -23,8% 29,98%

*Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

Путем несложных подсчетов выясняем:

Портфели Terminal на просадке упали на 6-11% меньше, чем индекс;

Просадка у пользователей уже пройдена, индексу еще далеко до восстановления;

Портфели Terminal опережают индекс более чем на 30%, индекс полной доходности более чем на 20%.

Как мы этого добились?

Холодный расчет. Отбор качественных эмитентов. Грамотное распределение активов в портфеле.

Спекулятивный аспект в сервисе минимален. Не будет эмоциональных продаж на фоне паники. Основная задача сервиса — найти компании с крепким производственным и финансовым потенциалом. А далее составить из них диверсифицированный портфель с учетом взаимных ковариаций. Для сервиса важно чтобы фундаментальные показатели компаний оставались сильными – это основной маркер.

После начала СВО акции компаний разделились на тех, кто ведет рынок и на тех, кто плетется за рынком. Именно выбор первых обеспечил такой отрыв от индекса. Если говорить о примерах пользовательских портфелей выше, то там основными драйверами роста стали Сбер, БСПБ, «Белуга» и компании из сектора электроэнергетики.