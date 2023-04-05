Что такое счета типа «С» и зачем их ввели

Год назад в связи с началом СВО в качестве реакции на заморозку российских валютных резервов, а также арест активов России и ее граждан за рубежом в отношении иностранных юридических и физических лиц были введены ограничения на исполнение обязательств перед иностранными кредиторами.

Решением совета директоров Банка России для целей исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами, установленных в указе президента РФ № 95 от 5 марта 2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», были введены специальные счета типа «С».

Решение ЦБ РФ вводит пять режимов счетов типа «С»:

1. Режим банковского счета типа «С».

2. Режим счета депо типа «С».

3. Режим специального брокерского счета типа «С».

4. Режим клирингового банковского счета типа «С».

5. Режим клирингового счета депо типа «С».

Цель введения счетов типа «С» — предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список операций по таким счетам ограничен определенным перечнем. На счета типа «С» зачисляются денежные средства от сделок (операций) нерезидентов с резидентами, а также, в случае счетов депо, ценные бумаги, приобретенные за счет средств, полученных нерезидентами от резидентов на счета типа «С». На клиринговые банковские счета типа «С» перечисляются денежные средства, полученные за счет клиринга по операциям резидентов с нерезидентами.

Использование для всех перечисленных ситуаций счетов типа «С» позволяет ограничить вывод денежных средств и активов из России только перечнем контролируемых операций.

Зачисление средств на счета типа «С»

На счета типа «С», как ясно из сказанного выше, зачисляются денежные средства резидентов по операциям (сделкам) с нерезидентами. В общем случае денежные средства могут быть зачислены на счет типа «С» в следующих случаях:

зачисление денежных средств по операциям (сделкам), перечисленным в Указе президента РФ №95;

зачисление переводов денежных средств с других счетов типа «С»;

зачисление ранее ошибочно списанных со счета типа «С» средств.

Списание средств со счетов типа «С»

П. 1 указа президента №95 вводит следующие ограничения: «Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также - должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.»

Такая формулировка накладывает ограничения как на исполнение обязательств по займам, так и на исполнение обязательств по операциям с ценными бумагами, то есть, по сути, выводу денежных средств от продажи бизнеса в России, но под запрет попадают не все операции. Счета типа «С» могут использоваться для следующих операций:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах;

переводов на расчетные счета нерезидентов в валюте Российской Федерации, предусмотренных разрешением;

переводов при осуществлении иных операций, предусмотренных разрешением;

переводов на другие счета типа «С».

Кроме того, нужно отметить, что как ясно из перечня, при наличии специального разрешения Министерства Финансов денежные средства с таких счетов все-таки могут быть выведены в адрес нерезидента из недружественной страны.

Вероятно также и то, что не будет сложностей с получением разрешения для оплаты российского экспорта, поэтому можно предположить, что компании нерезиденты могут использовать счета типа «С» для оплаты экспорта с зачетом обязательств нерезидента импортера в отношении нерезидента владельца счета типа «С». Но это только предположения.

Перспективы счетов типа «С»

Поскольку введение режима таких счетов стало реакцией на действия, которые в обозримой перспективе едва ли будут отменены, есть основания полагать, что и счета типа «С» будут накапливать активы нерезидентов еще долго. Поскольку на счета типа «С», помимо возврата кредитов и займов резидентами в отношении нерезидентов попадают также средства от продажи компаний и долей в компаниях, а также ценных бумаг вместе со всеми сопутствующими выплатами, за неимением возможности вывести эти средства иностранные собственники могут быть вынуждены вкладывать их в российские ОФЗ, как один из немногих способов инвестирования.

На сегодняшний день на счетах типа «С» находится несколько сотен миллиардов рублей, в 2023 году, по разным оценкам, сумма может достигнуть 1 трлн рублей. Пока эти деньги копятся на счетах. В конце прошлого года поступила инициатива, согласно которой на базе Агентства по Страхованию Вкладов (АСВ), где банки-операторы счетов типа «С» сейчас открывают корреспондентские счета для отражения операций по счетам типа «С», может быть создан компенсационный фонд, куда будут попадать доходы от управления средствами счетов типа «С». Эти доходы могут пойти на компенсацию резидентам-инвесторам, чьи средства были заморожены в иностранных юрисдикциях. Пока соответствующего решения не принято, однако о такой возможности говорила Эльвира Набиуллина.

Поскольку счета типа «С» могли быть открыты по заявлению должника, а кредитор получает доступ к распоряжению средствами в рамках перечисленных выше ограничений только после предоставления необходимых документов, логично предположить, что денежные средства многих подобных счетов на сегодняшний день не управляются и не инвестируются даже в ОФЗ. Со временем ситуация может поменяться, потому как высокая инфляция для сохранение реальной стоимости требует минимальной доходности. Так что, возможно, размещаемые Минфином ОФЗ (разрешение распространяется только на приобретение новых выпусков) со временем найдут новый источник спроса. Что же касается возможности компенсаций российским инвесторам из денег от управления замороженными средствами – это стало бы ложкой мёда в бочке дегтя для тех, кто активно инвестировал в иностранные активы и пострадал год назад.