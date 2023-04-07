Conomy.Подкаст: пампы на Мосбирже и курс рубля к доллару

В последние полгода мы наблюдаем необоснованный роста ряда акций 3 эшелона. Многие компании растут не ведя даже основную деятельность, а многие вообще банкроты, но при этом наблюдается тенденция роста их акций на высоких объемах торгов. Весь этот рост во многом связан с манипуляциями телеграмм-каналов, удивительно, но ЦБ видимо настолько заняты, что не обращают на это внимание. При всём этом, были и популярные истории из 1 эшелона, которые также своего рода пампили на абсолютно противоречивых данных, таких как допэмиссия. Постараемся обозначить эти компании, а также затронем немного курс рубля к доллару, пробивший сильный уровень в 80 рублей.