Дивидендный дайджест 10.04.2023

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

ТНСки, которые нас радовали дивидендами в 2022 году, начали давать рекомендации по итогам 2022 года.

«ТНС энерго Воронеж» планирует заплатить 4,675 руб. на обычку и префы. Дивидендная доходность — 1,2% и 3,8% соответственно. По сравнению с прошлым годом, когда заплатили сразу 14,7 руб., текущая рекомендация выглядит слабовато. Но тогда большая выплата была из-за распределения прибыли прошлых лет.

В целом, дивидендная история «ТНС энерго Воронеж» нестабильна. При этом по привелигированным акциями доходность в последнее время в два раза выше.

Обыкновенные акции

«ТНС энерго Марий Эл» выплатит 0,4885 руб. на обычку и 3,8 руб. на префы. Доходность обычки — 2%, доходность префов — 12,2%. Почему такая разница в между видами акций — неизвестно. Раньше платили одинаково.

Дивидендная история «ТНС энерго Марий Эл» выглядит постабильнее, у воронежской сестры.

Привилегированные акции

Совет директоров АКБ "Авангард" рекомендовал выплатить 26,02 руб. на акцию, доходность — 2,2%. Ранее компания уже платила по итогам 9 мес. 2022 года.

АКБ "Авангард" в какой-то момент стабильно платил 4 раза в год с суммарной доходностью в 7-8%. В 2021-2022 году количество выплат снизилось до 2-х в год.

ПАО «РосДорБанк» планирует заплатить по итогам 2022 года 22,08 руб. на акцию, доходность — 5,8%.

Банк обычно платит раз в год,

«Группа Позитив» анонсировала дивиденды по итогам 2022 года. Они составят 18,94 руб. на акцию, доходность — 1,11%. Дата отсечки — 18 мая. Получается, дивиденды за 2022 год акционеры получат позднее, чем дивиденды за 1 кв. 2023 года.

Сводная таблица:

Компания Тикер Период Дивиденд, руб. Доходность Купить до Пищепром «Белуга Групп» BELU 2022 г. 400 9,07% 24.04.2023 Телеком «Таттелеком» TTLK 2022 г. 0,05085 6,32% 14.04.2023 Нефтегаз «НОВАТЭК» NVTK 2022 г. 60,58 4,96% 01.05.2023 Хим.пром «КуйбышевАзот» KAZT 2022 г. 35 5,18% 18.05.2023 «КуйбышевАзот» KAZTP 2022 г. 35 5,17% 18.05.2023 Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 2022 г. 0,284 7,41% 26.05.2023 Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 2022 г. 4,675 3,78% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 2022 г. 3,800 12,26% 18.05.2023 «ТНС энерго Воронеж» VRSB 2022 г. 4,675 1,20% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» MISB 2022 г. 0,489 1,97% 18.05.2023 Финансы «Московская Биржа» MOEX 2022 г. 4,84 4,33 10.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" BSPB 2022 г. 21,16 14,32% 05.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив. BSPBP 2022 г. 0,22 0,75% 05.05.2023 ПАО «Сбербанк» SBER 2022 г. 25 11,57% 08.05.2023 ПАО «Сбербанк» прив. SBERP 2022 г. 25 11,60% 08.05.2023 АКБ "Приморье" PRMB 2022 г. 2400 6,59% 28.04.2023 АКБ "Авангард" AVAN 2022 г. 26,02 2,22% 18.05.2023 ПАО «РосДорБанк» RDRB 2022 г. 11 5,76% 18.05.2023 IT ПАО «Группа Позитив» POSI 2022 г. 18,94 1,11% 18.05.2023 ПАО «Группа Позитив» POSI 3 мес. 2023 г. 37,87 2,22% 12.04.2023 Другие отрасли Центр международной торговли прив. WTCM 2022 г. 0,562 5,42% 05.05.2023 Центр международной торговли прив. WTCMP 2022 г. 0,562 6,58% 05.05.2023 НПО «Физика» NPOF 2022 г. 400 3,38% 11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» прив. залетел на вторую строчку.

Топ 5 Компания Доходность 1 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 14,32% 2 «ТНС энерго Марий Эл» прив. 12,26% 3 ПАО «Сбербанк» прив. 11,60% 4 ПАО «Сбербанк» 11,57% 5 «Белуга Групп» 9,07%

Последние дивидендные новости:

7 апреля совет директоров «ТНС Энерго Кубань» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» рассмотрел вопрос о дивидендах. Ждем сущфакты в ближайшее время.

СД «Мосэнерго» составил повестку акционерного собрания, где присутствует пункт о распределении прибыли. Следующий этап — рекомендация.

Директора «Совкомфлота» 12 апреля рассмотрят вопрос о дивидендах по итогам 2022 года.

В 13 апреля это же сделают директора «ЭЛ5-Энерго». Надеяться на чудо смысла нет, стратегия компании пока не предполагает дивидендов.

Топ-менеджер ВТБ заявил, что банк не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год (неудивительно). Скорее всего их не будет и по итогам 2023 года.