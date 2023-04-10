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  4. Дивидендный дайджест 10.04.2023

Дивидендный дайджест 10.04.2023

10 Апреля 2023
Даниил Курицин

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

ТНСки, которые нас радовали дивидендами в 2022 году, начали давать рекомендации по итогам 2022 года.

«ТНС энерго Воронеж» планирует заплатить 4,675 руб. на обычку и префы. Дивидендная доходность — 1,2% и 3,8% соответственно. По сравнению с прошлым годом, когда заплатили сразу 14,7 руб., текущая рекомендация выглядит слабовато. Но тогда большая выплата была из-за распределения прибыли прошлых лет.

В целом, дивидендная история «ТНС энерго Воронеж» нестабильна. При этом по привелигированным акциями доходность в последнее время в два раза выше.

Обыкновенные акции

ТНС Воронеж«ТНС энерго Марий Эл» выплатит 0,4885 руб. на обычку и 3,8 руб. на префы. Доходность обычки — 2%, доходность префов — 12,2%. Почему такая разница в между видами акций — неизвестно. Раньше платили одинаково.

Дивидендная история «ТНС энерго Марий Эл» выглядит постабильнее, у воронежской сестры.

Привилегированные акции

ТНС Марий Эл

Совет директоров АКБ "Авангард" рекомендовал выплатить 26,02 руб. на акцию, доходность — 2,2%. Ранее компания уже платила по итогам 9 мес. 2022 года.

АКБ "Авангард" в какой-то момент стабильно платил 4 раза в год с суммарной доходностью в 7-8%. В 2021-2022 году количество выплат снизилось до 2-х в год.

Авангард

ПАО «РосДорБанк» планирует заплатить по итогам 2022 года 22,08 руб. на акцию, доходность — 5,8%.

Банк обычно платит раз в год,

РосДорБанк

«Группа Позитив» анонсировала дивиденды по итогам 2022 года. Они составят 18,94 руб. на акцию, доходность — 1,11%. Дата отсечки — 18 мая. Получается, дивиденды за 2022 год акционеры получат позднее, чем дивиденды за 1 кв. 2023 года.

Позитив

Сводная таблица:

Компания

Тикер

Период

Дивиденд, руб.

Доходность

Купить до

Пищепром

«Белуга Групп»

BELU

2022 г.

400

9,07%

24.04.2023

Телеком

«Таттелеком»

TTLK

2022 г.

0,05085

6,32%

14.04.2023

Нефтегаз

«НОВАТЭК»

NVTK

2022 г.

60,58

4,96%

01.05.2023

Хим.пром

«КуйбышевАзот»

KAZT

2022 г.

35

5,18%

18.05.2023

«КуйбышевАзот»

KAZTP

2022 г.

35

5,17%

18.05.2023

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

2022 г.

0,284

7,41%

26.05.2023

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

2022 г.

4,675

3,78%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

2022 г.

3,800

12,26%

18.05.2023

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

2022 г.

4,675

1,20%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

2022 г.

0,489

1,97%

18.05.2023

Финансы

«Московская Биржа»

MOEX

2022 г.

4,84

4,33

10.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

BSPB

2022 г.

21,16

14,32%

05.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.

BSPBP

2022 г.

0,22

0,75%

05.05.2023

ПАО «Сбербанк»

SBER

2022 г.

25

11,57%

08.05.2023

ПАО «Сбербанк» прив.

SBERP

2022 г.

25

11,60%

08.05.2023

АКБ "Приморье"

PRMB

2022 г.

2400

6,59%

28.04.2023

АКБ "Авангард"

AVAN

2022 г.

26,02

2,22%

18.05.2023

ПАО «РосДорБанк»

RDRB

2022 г.

11

5,76%

18.05.2023

IT

ПАО «Группа Позитив»

POSI

2022 г.

18,94

1,11%

18.05.2023

ПАО «Группа Позитив»

POSI

3 мес. 2023 г.

37,87

2,22%

12.04.2023

Другие отрасли

Центр международной торговли прив.

WTCM

2022 г.

0,562

5,42%

05.05.2023

Центр международной торговли прив.

WTCMP

2022 г.

0,562

6,58%

05.05.2023

НПО «Физика»

NPOF

2022 г.

400

3,38%

11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» прив. залетел на вторую строчку.

Топ 5

Компания

Доходность

1

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

14,32%

2

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

12,26%

3

ПАО «Сбербанк» прив.

11,60%

4

ПАО «Сбербанк»

11,57%

5

«Белуга Групп»

9,07%

Последние дивидендные новости:

7 апреля совет директоров «ТНС Энерго Кубань» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» рассмотрел вопрос о дивидендах. Ждем сущфакты в ближайшее время.

СД «Мосэнерго» составил повестку акционерного собрания, где присутствует пункт о распределении прибыли. Следующий этап — рекомендация.

Директора «Совкомфлота» 12 апреля рассмотрят вопрос о дивидендах по итогам 2022 года.

В 13 апреля это же сделают директора «ЭЛ5-Энерго». Надеяться на чудо смысла нет, стратегия компании пока не предполагает дивидендов.

Топ-менеджер ВТБ заявил, что банк не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год (неудивительно). Скорее всего их не будет и по итогам 2023 года.

Теги: дивиденды