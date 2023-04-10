Дивидендный дайджест 10.04.2023
- 10 Апреля 2023
Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
ТНСки, которые нас радовали дивидендами в 2022 году, начали давать рекомендации по итогам 2022 года.
«ТНС энерго Воронеж» планирует заплатить 4,675 руб. на обычку и префы. Дивидендная доходность — 1,2% и 3,8% соответственно. По сравнению с прошлым годом, когда заплатили сразу 14,7 руб., текущая рекомендация выглядит слабовато. Но тогда большая выплата была из-за распределения прибыли прошлых лет.
В целом, дивидендная история «ТНС энерго Воронеж» нестабильна. При этом по привелигированным акциями доходность в последнее время в два раза выше.
Обыкновенные акции
«ТНС энерго Марий Эл» выплатит 0,4885 руб. на обычку и 3,8 руб. на префы. Доходность обычки — 2%, доходность префов — 12,2%. Почему такая разница в между видами акций — неизвестно. Раньше платили одинаково.
Дивидендная история «ТНС энерго Марий Эл» выглядит постабильнее, у воронежской сестры.
Привилегированные акции
Совет директоров АКБ "Авангард" рекомендовал выплатить 26,02 руб. на акцию, доходность — 2,2%. Ранее компания уже платила по итогам 9 мес. 2022 года.
АКБ "Авангард" в какой-то момент стабильно платил 4 раза в год с суммарной доходностью в 7-8%. В 2021-2022 году количество выплат снизилось до 2-х в год.
ПАО «РосДорБанк» планирует заплатить по итогам 2022 года 22,08 руб. на акцию, доходность — 5,8%.
Банк обычно платит раз в год,
«Группа Позитив» анонсировала дивиденды по итогам 2022 года. Они составят 18,94 руб. на акцию, доходность — 1,11%. Дата отсечки — 18 мая. Получается, дивиденды за 2022 год акционеры получат позднее, чем дивиденды за 1 кв. 2023 года.
Сводная таблица:
Компания
Тикер
Период
Дивиденд, руб.
Доходность
Купить до
Пищепром
«Белуга Групп»
BELU
2022 г.
400
9,07%
24.04.2023
Телеком
«Таттелеком»
TTLK
2022 г.
0,05085
6,32%
14.04.2023
Нефтегаз
«НОВАТЭК»
NVTK
2022 г.
60,58
4,96%
01.05.2023
Хим.пром
«КуйбышевАзот»
KAZT
2022 г.
35
5,18%
18.05.2023
«КуйбышевАзот»
KAZTP
2022 г.
35
5,17%
18.05.2023
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
2022 г.
0,284
7,41%
26.05.2023
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
2022 г.
4,675
3,78%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
2022 г.
3,800
12,26%
18.05.2023
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
2022 г.
4,675
1,20%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
2022 г.
0,489
1,97%
18.05.2023
Финансы
«Московская Биржа»
MOEX
2022 г.
4,84
4,33
10.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
BSPB
2022 г.
21,16
14,32%
05.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.
BSPBP
2022 г.
0,22
0,75%
05.05.2023
ПАО «Сбербанк»
SBER
2022 г.
25
11,57%
08.05.2023
ПАО «Сбербанк» прив.
SBERP
2022 г.
25
11,60%
08.05.2023
АКБ "Приморье"
PRMB
2022 г.
2400
6,59%
28.04.2023
АКБ "Авангард"
AVAN
2022 г.
26,02
2,22%
18.05.2023
ПАО «РосДорБанк»
RDRB
2022 г.
11
5,76%
18.05.2023
IT
ПАО «Группа Позитив»
POSI
2022 г.
18,94
1,11%
18.05.2023
ПАО «Группа Позитив»
POSI
3 мес. 2023 г.
37,87
2,22%
12.04.2023
Другие отрасли
Центр международной торговли прив.
WTCM
2022 г.
0,562
5,42%
05.05.2023
Центр международной торговли прив.
WTCMP
2022 г.
0,562
6,58%
05.05.2023
НПО «Физика»
NPOF
2022 г.
400
3,38%
11.05.2023
Топ-5 по доходности:
Лидером по доходности остается БСПБ, «ТНС энерго Марий Эл» прив. залетел на вторую строчку.
Топ 5
Компания
Доходность
1
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
14,32%
2
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
12,26%
3
ПАО «Сбербанк» прив.
11,60%
4
ПАО «Сбербанк»
11,57%
5
«Белуга Групп»
9,07%
Последние дивидендные новости:
7 апреля совет директоров «ТНС Энерго Кубань» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» рассмотрел вопрос о дивидендах. Ждем сущфакты в ближайшее время.
СД «Мосэнерго» составил повестку акционерного собрания, где присутствует пункт о распределении прибыли. Следующий этап — рекомендация.
Директора «Совкомфлота» 12 апреля рассмотрят вопрос о дивидендах по итогам 2022 года.
В 13 апреля это же сделают директора «ЭЛ5-Энерго». Надеяться на чудо смысла нет, стратегия компании пока не предполагает дивидендов.
Топ-менеджер ВТБ заявил, что банк не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год (неудивительно). Скорее всего их не будет и по итогам 2023 года.