Conomy.Подкаст: «Совкомфлот» и надежды на дивиденды «Газпрома»

Период с апреля по май исторически является очень позитивным для российского фондового рынка, так как начинается дивидендный сезон. В этот период советы директоров рекомендуют размер дивидендов за прошлый финансовый год. После огромных дивидендов Сбербанка у многих участников рынка сложились массовые ожидания, что из компаний с гос. участием будут направлять на дивиденд 100% от прибыли для покрытия бюджетного дефицита.

Например, рынок ожидал высоких дивидендов по «Совкомфлоту», что вызвало рост его котировок. Однако, рекомендации вышли ровно согласно дивидендной политике — в 50% от скорректированной прибыли, а не 100% как того ожидали некоторые участники рынка.

Следующая компания, от которой также ожидают дивидендов — это «Газпром». Но видимо многие забыли, что компания и так уже выплатила 1,2 трлн рублей (51,03 руб.) на акцию за 1 полугодие 2022 года. И главный вопрос, стоит ли ожидать дивидендов за весь 2022 год, мы постараемся осветить в видео.