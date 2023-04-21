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  4. Conomy.Подкаст: покупать акции РФ или ждать коррекции

Conomy.Подкаст: покупать акции РФ или ждать коррекции

21 Апреля 2023
Conomy

Стоит ли покупать акции РФ именно сейчас?

Если вы долгосрочный инвестор, который механически постоянно докупает, формируя пенсионный портфель, то может быть и стоит. Однако, перекупленность рынка очень серьезная, во многом на ожиданий по дивидендам и дивидендном сезоне в целом.Есть ряд причин, почему мы ожидаем коррекции в ближайшее время. Во-первых, это снижение цен на нефть на фоне мировой рецессии. Во-вторых, девальвация рубля неоправданно высокая, и коррекция к уровню 74-75 рублей также охладит рынок, ведь проблемы с дефицитом бюджета не такие ужасные, как закладывает валютный рынок.

Дивидендный портфель о котором мы рассказывали в январе, на текущий момент уже не привлекателен к покупке по текущим ценам, и тут тоже можно скорее ожидать коррекцию чем продолжение роста.

Подробнее о фундаментальных причинах коррекции мы постарались рассказать в новом обзоре.

Теги: биржа, макроэкономика, инвестиции