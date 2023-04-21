Conomy.Подкаст: покупать акции РФ или ждать коррекции

Стоит ли покупать акции РФ именно сейчас?

Если вы долгосрочный инвестор, который механически постоянно докупает, формируя пенсионный портфель, то может быть и стоит. Однако, перекупленность рынка очень серьезная, во многом на ожиданий по дивидендам и дивидендном сезоне в целом.Есть ряд причин, почему мы ожидаем коррекции в ближайшее время. Во-первых, это снижение цен на нефть на фоне мировой рецессии. Во-вторых, девальвация рубля неоправданно высокая, и коррекция к уровню 74-75 рублей также охладит рынок, ведь проблемы с дефицитом бюджета не такие ужасные, как закладывает валютный рынок.

Дивидендный портфель о котором мы рассказывали в январе, на текущий момент уже не привлекателен к покупке по текущим ценам, и тут тоже можно скорее ожидать коррекцию чем продолжение роста.

Подробнее о фундаментальных причинах коррекции мы постарались рассказать в новом обзоре.