Дивидендный дайджест 24.04.2023
- 24 Апреля 2023
Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.
Объявили дивиденды:
Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить 438 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 9,3%. Напомню, что в конце прошлого года компания уже выплатила 793 руб.
«ЛУКОЙЛ» подтверждает свой статус дивидендного аристократа. Компания уже на протяжении десятилетия платить два раза в год, наращивая размер дивидендов.
«Пермская энергосбытовая компания» планирует выплатить 15,5 руб. на обыкновенные и привилегированные акции по итогам 2022 года. Доходность составит 9,4% и 9% соответственно.
Компанию можно также спокойно назвать дивидендным аристократом. Дивиденды стабильно выплачиваются и растут на протяжении 6 лет. Но за счет своей низкой ликвидности, «Пермская энергосбытовая компания» не на слуху.
НПО «Наука» заплатит 7,2 руб. на акцию за 2022 год, дивидендная доходность — 1,9%.
Компания обычно не отличается стабильностью и высокой доходностью.
Совет директоров «Донского завода радиодеталей» рекомендовал 115,07 руб. на привилегированные акции, доходность составит 4,4%. Отметим, что в предыдущие годы рекомендации по дивидендам обычно не одобряли.
Среди публичных банков, пожалуй, только ВТБ не заплатит дивиденды за 2022 год. СД ПАО «РОСБАНК» рекомендовал выплатить 2,9 руб. на акцию, дивидендная доходность — 2,6%. В итоге компания заплатит более 50% чистой прибыли.
Это будет первая выплата дивидендов РОСБАНКом в современной истории.
Сводная таблица:
Компания
Тикер
Период
Дивиденд, руб.
Доходность
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Пищепром
«Белуга Групп»
BELU
2022 г.
400
8,72%
24.04.2023
Нефтегаз
«НОВАТЭК»
NVTK
2022 г.
60,58
4,59%
01.05.2023
«Совкомфлот»
FLOT
2022 г.
4,3
7,31%
?
«ЛУКОЙЛ»
LKOH
2022 г.
438
9,27%
01.06.2023
Хим.пром
«КуйбышевАзот»
KAZT
2022 г.
35
5,22%
18.05.2023
«КуйбышевАзот»
KAZTP
2022 г.
35
5,22%
18.05.2023
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
2022 г.
0,284
7,13%
26.05.2023
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
2022 г.
4,675
4,70%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
2022 г.
3,800
10,70%
18.05.2023
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
2022 г.
4,675
1,28%
18.05.2023
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
2022 г.
0,488
1,71%
18.05.2023
«РЭСК»
RZSB
2022 г.
3,596
10,69%
30.05.2023
«Красноярскэнергосбыт»
KRSB
2022 г.
1,134
8,89%
31.05.2023
«Красноярскэнергосбыт» прив.
KRSBP
2022 г.
1,134
8,65%
31.05.2023
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
2022 г.
15,389
6,40%
18.05.2023
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
2022 г.
0,048
4,97%
18.05.2023
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
2022 г.
0,031
2,89%
18.05.2023
«Пермская энергосбытовая компания»
PMSB
2022 г.
15,500
9,39%
19.05.2023
«Пермская энергосбытовая компания» прив.
PMSBP
2022 г.
15,500
9,01%
19.05.2023
Финансы
«Московская Биржа»
MOEX
2022 г.
4,84
4,35%
10.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
BSPB
2022 г.
21,16
12,96%
05.05.2023
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.
BSPBP
2022 г.
0,22
0,75%
05.05.2023
ПАО «Сбербанк»
SBER
2022 г.
25
10,60%
08.05.2023
ПАО «Сбербанк» прив.
SBERP
2022 г.
25
10,61%
08.05.2023
АКБ "Приморье"
PRMB
2022 г.
2400
5,80%
28.04.2023
АКБ "Авангард"
AVAN
2022 г.
26,02
2,32%
18.05.2023
ПАО РОСБАНК
ROSB
2022 г.
2,9
2,60%
07.06.2023
ПАО «РосДорБанк»
RDRB
2022 г.
11
5,88%
18.05.2023
IT
ПАО «Группа Позитив»
POSI
2022 г.
18,94
1,12%
18.05.2023
Другие отрасли
Центр международной торговли прив.
WTCM
2022 г.
0,562
4,62%
05.05.2023
Центр международной торговли прив.
WTCMP
2022 г.
0,562
6,14%
05.05.2023
НПО «Наука»
NAUK
2022 г.
7,200
1,88%
01.06.2023
«Донской завод радиодеталей прив.»
DZRDP
2022 г.
115,070
4,44%
12.07.2023
НПО «Физика»
NPOF
2022 г.
400
3,38%
11.05.2023
Топ-5 по доходности:
Топ 5
Компания
Доходность
1
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
12,96%
2
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
10,70%
3
«РЭСК»
10,69%
4
ПАО «Сбербанк» прив.
10,61%
5
ПАО «Сбербанк»
10,60%
Лидером по доходности остается БСПБ, доходность «Сбербанка» постепенно падает из-за роста котировок.
Последние дивидендные новости:
Сегодня «Белуга» последний день торгуется с дивидендами. В пятницу будет отсечка у АКБ «Приморье».
На прошлой недели акционеры следующих компаний одобрили дивиденды: Сбербанк, «НОВАТЭК».
Северсталь и ММК ожидаемо не будут платить дивиденды по итогам 2022 года. На удивление в ним присоединился ТМК. Компания недавно начала выплачивать огромные дивиденды и результаты активно росли. Но за 2022 год дивидендов не будет.
Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за технических ограничений.
27 апреля СД «Татнефти» определит размер дивидендов за 2022 год.
28 апреля решится дивидендная загадка «Норникеля».
«МОСЭНЕРГО» рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле-мае.
21 июня пройдет годовое собрание акционеров МТС, где рассмотрят вопрос о дивидендах. Ждем скоро совет директоров и рекомендацию.