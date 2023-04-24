Дивидендный дайджест 24.04.2023

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить 438 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 9,3%. Напомню, что в конце прошлого года компания уже выплатила 793 руб.

«ЛУКОЙЛ» подтверждает свой статус дивидендного аристократа. Компания уже на протяжении десятилетия платить два раза в год, наращивая размер дивидендов.

«Пермская энергосбытовая компания» планирует выплатить 15,5 руб. на обыкновенные и привилегированные акции по итогам 2022 года. Доходность составит 9,4% и 9% соответственно.

Компанию можно также спокойно назвать дивидендным аристократом. Дивиденды стабильно выплачиваются и растут на протяжении 6 лет. Но за счет своей низкой ликвидности, «Пермская энергосбытовая компания» не на слуху.

НПО «Наука» заплатит 7,2 руб. на акцию за 2022 год, дивидендная доходность — 1,9%.

Компания обычно не отличается стабильностью и высокой доходностью.

Совет директоров «Донского завода радиодеталей» рекомендовал 115,07 руб. на привилегированные акции, доходность составит 4,4%. Отметим, что в предыдущие годы рекомендации по дивидендам обычно не одобряли.

Среди публичных банков, пожалуй, только ВТБ не заплатит дивиденды за 2022 год. СД ПАО «РОСБАНК» рекомендовал выплатить 2,9 руб. на акцию, дивидендная доходность — 2,6%. В итоге компания заплатит более 50% чистой прибыли.

Это будет первая выплата дивидендов РОСБАНКом в современной истории.

Сводная таблица:

Компания Тикер Период Дивиденд, руб. Доходность Купить до Пищепром «Белуга Групп» BELU 2022 г. 400 8,72% 24.04.2023 Нефтегаз «НОВАТЭК» NVTK 2022 г. 60,58 4,59% 01.05.2023 «Совкомфлот» FLOT 2022 г. 4,3 7,31% ? «ЛУКОЙЛ» LKOH 2022 г. 438 9,27% 01.06.2023 Хим.пром «КуйбышевАзот» KAZT 2022 г. 35 5,22% 18.05.2023 «КуйбышевАзот» KAZTP 2022 г. 35 5,22% 18.05.2023 Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 2022 г. 0,284 7,13% 26.05.2023 Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 2022 г. 4,675 4,70% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 2022 г. 3,800 10,70% 18.05.2023 «ТНС энерго Воронеж» VRSB 2022 г. 4,675 1,28% 18.05.2023 «ТНС энерго Марий Эл» MISB 2022 г. 0,488 1,71% 18.05.2023 «РЭСК» RZSB 2022 г. 3,596 10,69% 30.05.2023 «Красноярскэнергосбыт» KRSB 2022 г. 1,134 8,89% 31.05.2023 «Красноярскэнергосбыт» прив. KRSBP 2022 г. 1,134 8,65% 31.05.2023 «ТНС энерго Кубань» KBSB 2022 г. 15,389 6,40% 18.05.2023 «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP 2022 г. 0,048 4,97% 18.05.2023 «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB 2022 г. 0,031 2,89% 18.05.2023 «Пермская энергосбытовая компания» PMSB 2022 г. 15,500 9,39% 19.05.2023 «Пермская энергосбытовая компания» прив. PMSBP 2022 г. 15,500 9,01% 19.05.2023 Финансы «Московская Биржа» MOEX 2022 г. 4,84 4,35% 10.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" BSPB 2022 г. 21,16 12,96% 05.05.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив. BSPBP 2022 г. 0,22 0,75% 05.05.2023 ПАО «Сбербанк» SBER 2022 г. 25 10,60% 08.05.2023 ПАО «Сбербанк» прив. SBERP 2022 г. 25 10,61% 08.05.2023 АКБ "Приморье" PRMB 2022 г. 2400 5,80% 28.04.2023 АКБ "Авангард" AVAN 2022 г. 26,02 2,32% 18.05.2023 ПАО РОСБАНК ROSB 2022 г. 2,9 2,60% 07.06.2023 ПАО «РосДорБанк» RDRB 2022 г. 11 5,88% 18.05.2023 IT ПАО «Группа Позитив» POSI 2022 г. 18,94 1,12% 18.05.2023 Другие отрасли Центр международной торговли прив. WTCM 2022 г. 0,562 4,62% 05.05.2023 Центр международной торговли прив. WTCMP 2022 г. 0,562 6,14% 05.05.2023 НПО «Наука» NAUK 2022 г. 7,200 1,88% 01.06.2023 «Донской завод радиодеталей прив.» DZRDP 2022 г. 115,070 4,44% 12.07.2023 НПО «Физика» NPOF 2022 г. 400 3,38% 11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5 Компания Доходность 1 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 12,96% 2 «ТНС энерго Марий Эл» прив. 10,70% 3 «РЭСК» 10,69% 4 ПАО «Сбербанк» прив. 10,61% 5 ПАО «Сбербанк» 10,60%

Лидером по доходности остается БСПБ, доходность «Сбербанка» постепенно падает из-за роста котировок.

Последние дивидендные новости:

Сегодня «Белуга» последний день торгуется с дивидендами. В пятницу будет отсечка у АКБ «Приморье».

На прошлой недели акционеры следующих компаний одобрили дивиденды: Сбербанк, «НОВАТЭК».

Северсталь и ММК ожидаемо не будут платить дивиденды по итогам 2022 года. На удивление в ним присоединился ТМК. Компания недавно начала выплачивать огромные дивиденды и результаты активно росли. Но за 2022 год дивидендов не будет.

Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за технических ограничений.

27 апреля СД «Татнефти» определит размер дивидендов за 2022 год.

28 апреля решится дивидендная загадка «Норникеля».

«МОСЭНЕРГО» рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле-мае.

21 июня пройдет годовое собрание акционеров МТС, где рассмотрят вопрос о дивидендах. Ждем скоро совет директоров и рекомендацию.