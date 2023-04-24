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  4. Дивидендный дайджест 24.04.2023

Дивидендный дайджест 24.04.2023

24 Апреля 2023
Даниил Курицин

Дивидендный сезон в продолжается, нас ждут новые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице в конце статьи.

Объявили дивиденды:

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить 438 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 9,3%. Напомню, что в конце прошлого года компания уже выплатила 793 руб.

«ЛУКОЙЛ» подтверждает свой статус дивидендного аристократа. Компания уже на протяжении десятилетия платить два раза в год, наращивая размер дивидендов.

Лукойл

«Пермская энергосбытовая компания» планирует выплатить 15,5 руб. на обыкновенные и привилегированные акции по итогам 2022 года. Доходность составит 9,4% и 9% соответственно.

Компанию можно также спокойно назвать дивидендным аристократом. Дивиденды стабильно выплачиваются и растут на протяжении 6 лет. Но за счет своей низкой ликвидности, «Пермская энергосбытовая компания» не на слуху.

Пермская энергосбытовая компания

НПО «Наука» заплатит 7,2 руб. на акцию за 2022 год, дивидендная доходность — 1,9%.

Компания обычно не отличается стабильностью и высокой доходностью.

НПО «Наука»

Совет директоров «Донского завода радиодеталей» рекомендовал 115,07 руб. на привилегированные акции, доходность составит 4,4%. Отметим, что в предыдущие годы рекомендации по дивидендам обычно не одобряли.

Среди публичных банков, пожалуй, только ВТБ не заплатит дивиденды за 2022 год. СД ПАО «РОСБАНК» рекомендовал выплатить 2,9 руб. на акцию, дивидендная доходность — 2,6%. В итоге компания заплатит более 50% чистой прибыли.

Это будет первая выплата дивидендов РОСБАНКом в современной истории.

Сводная таблица:

Компания

Тикер

Период

Дивиденд, руб.

Доходность

Купить до

Пищепром

«Белуга Групп»

BELU

2022 г.

400

8,72%

24.04.2023

Нефтегаз

«НОВАТЭК»

NVTK

2022 г.

60,58

4,59%

01.05.2023

«Совкомфлот»

FLOT

2022 г.

4,3

7,31%

?

«ЛУКОЙЛ»

LKOH

2022 г.

438

9,27%

01.06.2023

Хим.пром

«КуйбышевАзот»

KAZT

2022 г.

35

5,22%

18.05.2023

«КуйбышевАзот»

KAZTP

2022 г.

35

5,22%

18.05.2023

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

2022 г.

0,284

7,13%

26.05.2023

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

2022 г.

4,675

4,70%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

2022 г.

3,800

10,70%

18.05.2023

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

2022 г.

4,675

1,28%

18.05.2023

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

2022 г.

0,488

1,71%

18.05.2023

«РЭСК»

RZSB

2022 г.

3,596

10,69%

30.05.2023

«Красноярскэнергосбыт»

KRSB

2022 г.

1,134

8,89%

31.05.2023

«Красноярскэнергосбыт» прив.

KRSBP

2022 г.

1,134

8,65%

31.05.2023

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

2022 г.

15,389

6,40%

18.05.2023

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

2022 г.

0,048

4,97%

18.05.2023

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

2022 г.

0,031

2,89%

18.05.2023

«Пермская энергосбытовая компания»

PMSB

2022 г.

15,500

9,39%

19.05.2023

«Пермская энергосбытовая компания» прив.

PMSBP

2022 г.

15,500

9,01%

19.05.2023

Финансы

«Московская Биржа»

MOEX

2022 г.

4,84

4,35%

10.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

BSPB

2022 г.

21,16

12,96%

05.05.2023

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" прив.

BSPBP

2022 г.

0,22

0,75%

05.05.2023

ПАО «Сбербанк»

SBER

2022 г.

25

10,60%

08.05.2023

ПАО «Сбербанк» прив.

SBERP

2022 г.

25

10,61%

08.05.2023

АКБ "Приморье"

PRMB

2022 г.

2400

5,80%

28.04.2023

АКБ "Авангард"

AVAN

2022 г.

26,02

2,32%

18.05.2023

ПАО РОСБАНК

ROSB

2022 г.

2,9

2,60%

07.06.2023

ПАО «РосДорБанк»

RDRB

2022 г.

11

5,88%

18.05.2023

IT

ПАО «Группа Позитив»

POSI

2022 г.

18,94

1,12%

18.05.2023

Другие отрасли

Центр международной торговли прив.

WTCM

2022 г.

0,562

4,62%

05.05.2023

Центр международной торговли прив.

WTCMP

2022 г.

0,562

6,14%

05.05.2023

НПО «Наука»

NAUK

2022 г.

7,200

1,88%

01.06.2023

«Донской завод радиодеталей прив.»

DZRDP

2022 г.

115,070

4,44%

12.07.2023

НПО «Физика»

NPOF

2022 г.

400

3,38%

11.05.2023

Топ-5 по доходности:

Топ 5

Компания

Доходность

1

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

12,96%

2

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

10,70%

3

«РЭСК»

10,69%

4

ПАО «Сбербанк» прив.

10,61%

5

ПАО «Сбербанк»

10,60%

Лидером по доходности остается БСПБ, доходность «Сбербанка» постепенно падает из-за роста котировок.

Последние дивидендные новости:

Сегодня «Белуга» последний день торгуется с дивидендами. В пятницу будет отсечка у АКБ «Приморье».

На прошлой недели акционеры следующих компаний одобрили дивиденды: Сбербанк, «НОВАТЭК».

Северсталь и ММК ожидаемо не будут платить дивиденды по итогам 2022 года. На удивление в ним присоединился ТМК. Компания недавно начала выплачивать огромные дивиденды и результаты активно росли. Но за 2022 год дивидендов не будет.

Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за технических ограничений.

27 апреля СД «Татнефти» определит размер дивидендов за 2022 год.

28 апреля решится дивидендная загадка «Норникеля».

«МОСЭНЕРГО» рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле-мае.

21 июня пройдет годовое собрание акционеров МТС, где рассмотрят вопрос о дивидендах. Ждем скоро совет директоров и рекомендацию.

Теги: дивиденды, новости